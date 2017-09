Überlingen Pastoralreferentin Julia Buchholz will Gott und den Menschen nah sein

Anfang September 2017 hat Julia Buchholz als Pastoralreferentin bei der katholischen Kirchengemeinde Überlingen die Nachfolge von Alexander Mayer angetreten und komplettiert damit das Seelsorgeteam mit Pfarrer Karl-Heinz Berger, Diakon Matthias Hoppe und Gemeindereferentin Andrea Stöckler. Julia Buchholz' Ziel: Sie will Menschen durch ihr ganzes Leben begleiten.

Julia Buchholz ist 36 Jahre alt und in einem idyllischen Dorf zwischen Rottweil und Balingen aufgewachsen. Sie genoss den Trubel einer großen Geschwisterschar als Zweitjüngste mit zwei Schwestern und zwei Brüdern. Ihr Sport war Tennis. Zur Fastnacht war sie als Weißnarr und als Musikerin unterwegs, denn sie spielt seit ihrem neunten Lebensjahr Trompete und pflegt dieses Hobby jeweils im Musikverein ihres Wohnortes. Gitarre brachte sie sich zur Liedbegleitung selbst bei.

Ihr Abitur absolvierte sie am Leibnitz-Gymnasium in Rottweil. Schon als Schülerin freie Mitarbeiterin beim Zollern-Alb-Kurier, überlegte sie, ein Journalismusstudium zu beginnen. Doch ihre Fragen rund um Gott und Religion bewogen sie dazu, Theologie zu studieren. Nicht zu heimatnah entschied sie sich für Augsburg, lernte zusammen mit ihren Freunden unter den Priesteramtskandidaten das Bibelteilen schätzen. Das sogenannte „Freijahr“ während des Theologiestudiums verbrachte sie an der päpstlichen Hochschule Gregoriana in Rom, erfuhr dort Weltkirche, hörte Professoren aus allen Erdteilen und entdeckte täglich Neues auf ihren Streifzügen durch diese Kulturstadt. In ihrer Diplomarbeit vertiefte sie sich in das Leben und die Schriften der heiligen Klara von Assisi.

Im Jahr 2006 schloss Julia Buchholz ihre Studien als Diplom-Theologin (univ.) ab. Ihr Weg führte sie weiter in die Schweiz, wo sie als Pastoralassistentin mehrere Jahre in den Bistümern St. Gallen und Chur, drei Jahre davon in Einsiedeln, arbeitete. Sie war in allen Bereichen eingesetzt, von Kinderkirche, Jugendgottesdiensten bis Predigt- und Beerdigungsdienst. Nach einem Sabbatjahr, in dem die Theologin unter anderem zu Fuß nach Santiago de Compostela gepilgert ist und prägende 30-tägige ignatianischen Einzelexerzitien empfing, nahm sie in der Seelsorgeeinheit Durmersheim-Au am Rhein ihre pastorale Arbeit wieder auf. Sie war für die Erstkommunionvorbereitung verantwortlich, betreute unter anderem zwei Kindergärten und unterrichtete am Technischen Gymnasium. Während dieser zwei Jahre musste sie zur Anerkennung der Schweizer Arbeitszeit mehrere Module in Freiburg absolvieren, zum Beispiel in Religionspädagogik. Ihre Assistenzzeit schloss Julia Buchholz im Juli 2017 mit der Zweiten Dienstprüfung ab und wurde als Pastoralreferentin der Erzdiözese Freiburg übernommen. Die schriftliche Arbeit, die sie dafür erstellte, trägt den Titel „Untersuchung der ästhetischen Dimensionen der Begräbnisliturgie“.

In Überlingen hat sie sich beworben wegen des diakonischen Schwerpunkts als Krankenseelsorgerin in Kliniken und Heimen. „Es ist ein pastoraler Dienst, der mir Erfüllung schenkt, gerade ältere oder kranke Menschen zu begleiten, mit ihnen zu beten und Gottesdienst zu feiern.“ Zudem unterrichtet sie Jugendliche an der Justus-von-Liebig-Schule im Fach Religion, auch die Berufsschülerinnen der Pflege. Und dass Überlingen eine schöne Stadt ist, die sie an wunderbare Sommerurlaube in Kindertagen erinnert, war auch maßgeblich.

Julia Buchholz liebt an ihrem Beruf, Menschen durch ihr ganzes Leben im Glauben begleiten zu können. „Wir leben oft auf einen Zeitpunkt X zu. Aber es kommt darauf an, voll und ganz in der Gegenwart zu leben und unterwegs zu sein.“ Sie selbst möchte in der Nachfolge Jesu immer wieder bei Gott eintauchen und bei den Menschen auftauchen, denn sie ist sowohl gerne in der Stille als auch unter Menschen.

Mit den Worten von Meister Eckhart, „dem Zauber des Anfangs zu vertrauen“, beginnt Julia Buchholz ihre eigenen Vorstellungsworte auf der Internetseite der Seelsorgeeinheit Überlingen. Und Überlingen steht dabei für einen zauberhaften Anfang in besonderer Weise. Sie bereitet sich mit ihrem Partner auf die Hochzeit vor, wird bald den Nachnamen Kundinger tragen und freut sich darauf, hier eine Familie zu gründen.

Zur Person

Julia Buchholz, 36, ist als Pastoralreferentin in der Seelsorgeeinheit Überlingen verantwortlich für die Klinik- und Heimseelsorge. Sie wird Begräbnisfeiern leiten und das Gemeindeteam Billafingen als pastorale Begleitperson unterstützen. Die genaue Aufgabenverteilung soll mit den Kollegen des Seelsorgeteams bei einer Klausurtagung abgestimmt werden. Julia Buchholz arbeitet sonst als Religionslehrerin an der Justus-von-Liebig-Schule.

Pastoralreferenten sind Seelsorger. Sie haben Theologie studiert und damit die gleiche Ausbildung wie Pfarrer, durch die fehlende Weihe ist ihnen lediglich die Spende der Sakramente verwehrt. Sie werden in allen Bereichen der Seelsorge eingesetzt. (cg)