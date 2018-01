Überlingen Parkplatz in der Warteschleife

Parkplatz in der Warteschleife

Gegen einen Interimsparkplatz auf dem Gelände des ehemaligen Familientreffs in Überlingen haben Anwohner Einspruch eingelegt. Jetzt erarbeitet die Verwaltung ein neues Konzept, das allen Formalien genügt.

Überlingen (hpw) Nach Einsprüchen aus der Nachbarschaft startet die Stadt noch einmal ein neues Genehmigungsverfahren zum Bau eines Interimsparkplatzes auf dem Gelände des ehemaligen Familientreffs an der Schlachthausstraße. Dies erklärte Baubürgermeister Matthias Längin in Ergänzung seiner Antwort auf eine Anfrage von Stadtrat Günter Hornstein (CDU) im Gemeinderat. Still ruht die Baustelle dort seit Anfang Dezember. Bei der Neujahrsveranstaltung der CDU hatten Beobachter darauf hingewiesen, dass auf dem geplanten Parkplatz derzeit lediglich einige Baufahrzeuge parken.

Hornsteins Fraktionskollege Ulrich Krezdorn hatte lange Zeit auf einen schnellen Abriss des dortigen Gebäudes gedrängt, um weiteren Ersatz für gestrichene öffentliche Parkplätze in der Innenstadt zu bekommen. Ohnehin wird der vordere Teil des Geländes, auf dem früher der alte Schlachthof stand, seit vielen Jahren als Parkfläche genutzt.

Allerdings hatte die Überlinger Verwaltung bei ihrem ebenerdigen Vorhaben die Baugrenzen geringfügig überschritten, wie Baubürgermeister Matthias Längin einräumte. Zudem hätten die Anlieger ein Immissionsgutachten verlangt und so eine einstweilige Verfügung beim Verwaltungsgericht Sigmaringen auf Einstellung der Baumaßnahme beantragt. Eine gerichtliche Eilentscheidung sei gar nicht erforderlich gewesen, teilte Richter Otto-Paul Bitzer auf Anfrage mit, da die Stadt Überlingen "die im Dezember begonnenen Maßnahmen eingestellt" habe. Aufgrund dessen erübrige sich eine streitige Entscheidung des Gerichts aus aktueller Sicht.

Derzeit erarbeite die Verwaltung im zweiten Anlauf einen neuen Planungsentwurf für die Fläche, der alle formalen Anforderungen erfülle, sagt der Baubürgermeister. Er hofft, dass dann keine substanziellen Einsprüche möglich sein werden. Zumal im weiteren Verlauf der Straße noch ein Parkplatz der Feuerwehr und das große Gerätehaus selbst folgen, von dem aus die Einsatzfahrzeuge im Ernstfall mit Blaulicht und Signalhorn starten. Mittelfristig soll das Areal nach einem Neubau der Infrastruktur ohnehin ganz neu überplant werden.