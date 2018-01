Überlingen Parkleitsystem soll in diesem Frühjahr installiert werden

Parkleitsystem soll in diesem Frühjahr installiert werden

Zwei Jahre später als ursprünglich geplant wird das dynamische Parkleitsystem, das zur Verkehrsberuhigung in der Innenstadt beitragen soll, voraussichtlich bald aufgebaut werden. Allerdings fällt die Förderung durch das Land deutlich geringer aus als erhofft.

Überlingen – Vor mehr als zweieinhalb Jahren fiel der Grundsatzbeschluss zur Anschaffung eines intelligenten Parkleitsystems. Mehr als zwei Jahre später als ursprünglich beabsichtigt, soll das System nun umgesetzt werden. "Wir wollen im Januar ausschreiben, sodass wir mit dem Bau voraussichtlich im Frühjahr 2018 beginnen können", teilt Raphael Wiedemer-Steidinger, Pressesprecher der Stadt, auf SÜDKURIER-Anfrage mit. Mit dem dynamischen Parkleitsystem, das die Autofahrer gezielt auf die Parkhäuser verteilen soll, erhoffen sich viele eine deutliche Verbesserung der Verkehrssituation in der Innenstadt, da der sogenannte Parksuchverkehr – so die Hoffnung – deutlich zurückgehen soll.

Stadtrat Ingo Wörner (FDP) sah in der Entscheidung für ein solches System im Mai 2015 gar bereits den "Anfang vom Ende unserer Verkehrsprobleme". Auch die Stadtverwaltung betont jetzt noch einmal die Wichtigkeit der Installation eines dynamischen Parkleitsystems: "Im Gegensatz zum vorhanden eher statischen Parkinformationssystem, welches sich auf das Stadtzentrum beschränkt, soll der Parkverkehr im geplanten Parkleitsystem bereits an den Stadteingängen zu den freien Stellplätzen geleitet werden. Der Autofahrer wird frühzeitig und zielgerichtet zu den freien Stellplätzen geführt und erhält Angaben über die Anzahl der freien Stellplätze. Dadurch wird unnötiger Parksuchverkehr vermieden", heißt es in einer Pressemitteilung.

Dass sich die Installation um so lange Zeit verzögerte, lag auch daran, dass die Stadt mit der Ausschreibung warten musste, bis sie einen Förderbescheid des Landes Baden-Württemberg – von dem man sich eine große Unterstützung erhoffte – warten musste. Dieser liegt nun vor. Das Problem: Der Zuschuss fällt deutlich geringer aus, als erhofft. Statt der kalkulierten 100 000 Euro schießt das Land nur 63 500 Euro zu. "Die förderfähigen Kosten wurden im Zuge der Antragsprüfung von 200 000 auf 127 000 Euro gekürzt. Der Fördersatz liegt bei 50 Prozent. Dies ergibt eine Zuwendung von 63 500 Euro", heißt es vonseiten der Stadt. In Nachverhandlungen habe man die Summe immerhin von 60.500 auf 63.500 Euro erhöhen können.

Dennoch: Bei kalkulierten Gesamtkosten von 470 000 Euro muss die Stadt also mehr als 400 000 Euro selbst in die Hand nehmen. Im Haushalt für dieses Jahr sind hierfür sogar 630 000 Euro eingestellt. Zeitweise war gar mit Kosten von 820 000 Euro gerechnet worden (siehe Chronik rechts)– allerdings bei der Erwartung einer deutlich höheren Förderung und ersten Schildern auf den Einfallstraßen bereits vor dem Stadteingang. Mittlerweile ist jedoch klar, dass "Wegweiser des Parkleitsystems auf klassifizierten Straßen außerorts seitens der Straßenbauverwaltung nicht genehmigungsfähig sind", wie es in einer Erklärung der Stadtverwaltung heißt. Konkret bedeutet das, dass der Verkehr auf den Einfallstraßen B 31 alt, L 200 (Lippertsreuter Straße), K 7786 (Aufkircher Straße) und Rengoldshauser Straße erst nach Passieren des Ortsschilds geleitet werden darf. Dadurch verringern sich zwar die Gesamtkosten um fast die Hälfte, der Verkehr kann jedoch nur schwer schon frühzeitig abgefangen und verteilt werden. "Einige Abstimmungen über die wegweisenden Beschilderungen des Landes und des Landkreises müssen noch durchgeführt werden", teilt Wiedemer-Steidinger dazu mit.

So funktioniert's

Das Parkleitsystem funktioniert als eine Mischung aus "statischen" und "dynamischen" Schildern: Dort, wo der Verkehrsteilnehmer nur in die richtige Richtung geleitet werden muss, wird ein statisches, also ein ganz normales Richtungsschild angebracht. Dort, wo der Fahrer entscheiden muss, ob er nach rechts zum Parkhaus A oder nach links zum Parkhaus B fahren soll, wird er über ein "dynamisches Schild", eine automatische Anzeige, darüber informiert, wie viele Plätze im jeweiligen Parkhaus frei sind. Nach derzeitigem Stand sollen 17 dynamische und 16 statische Wegweiser installiert werden. "Wobei die Installation auch vom Fortschritt des Baus der B 31 neu abhängt. Das geplante Parkleitsystem ist auf den Zustand nach der Fertigstellung der B 31 neu ausgelegt", schreibt die Stadt. (emb/mde)

Ein langer Weg