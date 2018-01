Überlingen Pächter-Wechsel in der Münsterstraße: Aus "Cafe Mokkas" wird "Zur Rose"

Clemens Fischer und Isabelle Harnack starten Ende Januar mit ihrem Gasthaus "Zur Rose", das bislang als "Cafe Mokkas" bekannt war. Nun gibt es Maultaschen und Steaks statt Kaffee und Kuchen.

Überlingen bekommt Ende Januar wieder ein Gasthaus "Zur Rose". Wieder? Man muss schon rund 117 Jahre in der Stadtgeschichte zurückgehen, um diesen Namen als Vorläufer des auch heute noch hinlänglich bekannten "Cafe Mokkas" in der Münsterstraße zu finden. Um die Jahrhundertwende verkaufte Küfermeister Alexander Lauterwasser, der Ur-Ur-Großvater der heute in Überlingen bekannten Fotografin Katharina Lauterwasser-Stielow, die "Rose" an Franz Bernhard. Franz Bernhard war der Großvater von Günther Bernhard, dem stadtbekannten Konditormeister. Franz Bernhards Spitznamen "Mokkele" gab dem bis heute bekannten "Cafe Mokkas" seinen Namen.

Damals, in der Mitte des 19. Jahrhunderts, stand die "Rose" für zünftige Speisen. Das Frühstück, bestehend aus Leber, Kutteln und Nieren, wurde in vorliegenden historischen Briefwechseln sehr gelobt. Das war lange bevor Günther Bernhards "Schlachtfest" im Mokkas aus einer großen Marzipan-Sau bestand und das "Cafe Mokkas" vor allem für die Spezialitäten des Konditormeisters berühmt war.

Nun möchte Clemens Fischer, der neue Pächter und Koch, den Schwerpunkt des Hauses wieder auf eine "fein-bürgerliche" Küche legen. "Bei uns gibt es meinen Klassiker, drei Variationen von Maultaschen, ein Dry-Age-Steak, aber auch eine entsprechende Auswahl für Vegetarier und Veganer. Ich bevorzuge Fair-Fleisch und, wenn möglich, lokale Lieferanten". Fischer, der nach eigener Aussage gastronomisch schon so ziemlich alles gemacht hat, zählt das exquisite "Goldene Kalb" und das "New York Steakhouse" (beide in München) auf, um seine berufliche Bandbreite zu erklären.

"Natürlich haben mir hier viele Menschen gesagt, dass "Mokkas" ist ein weit bekannter Begriff und ich solle diesen Namen doch wieder weiterführen. Er führt aber, was das damalige Angebot betrifft, für das dieser Name ja steht, in die Irre und nun galt es einen anderen Namen zu finden, der zu uns und zu Überlingen passt", erklärt Clemens Fischer. Er und seine Lebensgefährtin Isabelle Harnack sind sich sicher, mit dem historischen Namen "Zur Rose" einen guten Namen gefunden zu haben, der durch seine Wurzeln hervorragend zur Stadt passt und den sie mit einem Mittelweg zwischen Tradition und Moderne wieder neu beleben wollen, betont Isabelle Haarlack. Die gelernte Hotelfachfrau aus Aach lernte ihren Beruf im Münchener Hotel Hilton. Sie erhielt den entscheidenden Tipp zur Pacht des Hauses von einer Überlinger Freundin. Viele der insgesamt 13 Zimmer der zur "Rose" gehörenden Pension seien renoviert, alle sind mit modernen Box-Spring-Betten ausgestattet. "Jedes Zimmer ist individuell gestaltet und wir haben in ein freies W-Land-Netz investiert, das besonders Geschäftsreisenden entgegenkommt", berichtet Haarlack.

Katharina Lauterwasser-Stielow freut sich, dass die beiden Pächter sich dazu entschieden haben, den historischen Namen "Rose" neu zu beleben. Der Sohn ihres Ur-Ur-Großvaters, der ehemaligen Rose-Wirt Alexander Lauterwasser, gründetet 1867 das erste Foto-Geschäft in der langen Dynastie der Lauterwassers. Seine Schwester Anna heiratete den Sohn des Mannes, der um 1900 herum die "Rose" übernommen hatte, sein Name war Hermann Bernhard. Die Vergangenheit der beiden Namen Lauterwasser und Bernhard haben einen gemeinsamen Ursprung im Gasthaus an der Münsterstraße mit dem klangvollen Namen "Zur Rose". Die beiden neuen Pächter Clemens Fischer und Isabelle Harnack freuen sich darauf, dieser Vergangenheit eine neue Zukunft zu geben.

Blick in die Historie

Im Jahr 1850 kam Alexander Lauterwasser nach Überlingen und gründete in der Münsterstraße das Gasthaus "Zur Rose". Der Küfermeister und Wirt übergab das Gasthaus um die Jahrhundertwende herum an Franz Bernhard und dessen Sohn Hermann, da sein eigener Sohn lieber Fotograf als Wirt sein wollte.

Hermann Bernhard heiratete Alexander Lauterwassers Tochter Anna und beide führten das Gasthaus unter dem Namen "Cafe Mokkas" weiter. Hermann Bernhard war in Überlingen als "Mokkele" bekannt und daraus entstand der Name "Mokkas".

Im Jahr 1962 übernahm der im Jahr 2000 verstorbene Konditormeister Günther Bernhard das "Mokkas". Nach Günther Bernhard wurde das Restaurant von 2003 bis 2017 von Maria de Silva und Leela Nanda de Silva mit italienisch-Sri-Lankischer Küche betrieben. Sie übernehmen die ehemalige "Zur Kanzlei" in der Überlinger Lindenstraße und eröffnen dort voraussichtlich Ende Januar 2018 ihr Restaurant. (sma)