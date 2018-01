Überlingen Pacht aus Windkraftstandorten soll Spitalstiftung stärken

Aus der Verpachtung von Windkraftstandorten erhoffen sich die Stadtverwaltung und der Gemeinderat eine dauerhafte Einnahmequelle. 135.000 Euro sind im Jahr 2020 eingeplant, später sollen es 180.000 Euro sein. Die Investitionen für 2018 liegen bei gut zwei Millionen Euro, die Hälfte davon wird allein für die Planung des neuen Pflegezentrums benötigt.

Den Stiftungszweck des Spital- und Spendfonds dauerhaft zu sichern und das Engagement der Stiftung daran auszurichten, dies wurde im Zuge von Beratung und Beschluss des Spitalhaushalts als Ziel mehrfach nachdrücklich betont – von der Verwaltung und von den Stiftungsräten. Wobei die Verpflichtung kurz gesagt vorrangig darin besteht, armen, alten und kranken Menschen zu helfen, wie Kämmerer Stefan Krause gleich vorneweg betonte. Oberbürgermeister Jan Zeitler nennt die Stiftung ein "wichtiges Instrument" zur Erfüllung essentieller Aufgaben. Wichtige Einrichtungen der Stadt seien nur entstanden, weil es diese Stiftung gegeben habe. Gegebenenfalls werde er in Zukunft Vorschläge machen, wie man den Spital- und Spendfonds noch "etwas professioneller verwalten könnte".

Unstrittig ist, dass der Betrieb der Altenheime und damit auch die Investition von mittelfristig 20 Millionen Euro in ein neues Pflegezentrum so eine Aufgabe ist und den Zweck erfüllt. Nicht ganz einheitlich ist die Bewertung am Ratstisch dagegen, wie man die Erträge erwirtschaftet, um den Verpflichtungen nachkommen zu können. Erfreut zeigte sich Oswald Burger (SPD), dass sich mit der Verpachtung von spitälischen Flächen für die Windenenergienutzung eine neue Einnahmequelle erkennbar sei, welche die Ertragslage verbessere. Auch wenn diese Erträge im Haushalt unter "sonstige privatwirtschaftliche Leistungsentgelte" nur schwer aufzuspüren seien. Noch nicht sofort, aber in den kommenden Jahren machten sich diese deutlich bemerkbar. Als zusätzliche Einnahmen im Haushalt eingeplant sind durch die Verpachtung im Jahr 2020 rund 135.

000 Euro und im Jahr 2021 rund 180.000 Euro. Auch für Robert Dreher (FWV) war es positiv, dass der Spital sich wieder "verstärkt um die Ertragskraft kümmert". Auch ungeachtet der großen Herausforderungen gelte es zu schauen, "wo nachhaltig Geld reinkommt".

Zeitler kontert Biniosseks Kritik

"Hervorragend" nannte Roland Biniossek (Linke) das erklärte Ziel des Kämmerers, über die Vergabe von Erbbaurechten auf Grundstücke und der damit verbundenen Erbbauzinsen die Ertragskraft nachhaltig zu stärken und gleichzeitig die Vermögenswerte zu erhalten. "Wenn wir dies durchhalten, wäre dies ein Riesenpluspunkt für die Stadt Überlingen." Nach wie vor überhaupt nicht begeistert ist Biniossek allerdings von der Verpachtung der Flächen für die Windenenergienutzung bei Denkingen. "Das müssten Sie im Konjunktiv schreiben", sagt Biniossek. "Das ist noch lange nicht in trockenen Tüchern." Auch habe Oberbürgermeister Zeitler dem "Image Überlingens" sehr geschadet damit, das Projekt gegen die Stadt Pfullendorf und die Gemeinde Denkingen voranzutreiben.

Den Vorwurf lasse er nicht gelten, konterte Zeitler, "weil ich nur eine Beschlusslage umgesetzt habe. Sie haben das ja mehrheitlich beschlossen." Auch sonst sei Biniosseks Argumentation "eigenartig". Schließlich habe es Pfullendorf versäumt, hier steuernd einzugreifen und Vorrangstandorte für Windkraft auszuweisen, wozu der Regionalverband aufgerufen habe. Zudem wolle man die Energiewende, so Zeitler, "doch die Anlagen dürfen nicht entstehen". Er sei in erster Linie dem Spital- und Spendfonds verpflichtet und "wir verpachten lediglich eine Fläche".

Derzeit weist der Haushalt des Spital- und Spendfonds bei einem Minus von 529.000 Euro nach wie vor ein negatives ordentliches Ergebnis aus, allerdings sind die Planzahlen um 31.000 Euro positiver als im Vorjahr. Da in der Forstwirtschaft im Rahmen der aktuellen, im Vorjahr beschlossenen Forsteinrichtung im Sinne der Nachhaltigkeit mit leicht rückläufigen Einschlägen und Erträgen gerechnet werden müsse, wie Kämmerer Stefan Krause betonte, werde sich daran auch im Verlauf der weiteren mittelfristigen Finanzplanung wenig ändern. Auch bei dieser moderaten Waldnutzung sei es das Ziel, den Zweck des Spitals dauerhaft erfüllen zu können.

Im Immobilienmanagement müsse zuerst investiert werden, ehe man die Erträge verbessern könne. Doch solle jedes Jahr eine Wohnung renoviert werden. Beim Finanzmanagement schmerzten derzeit die Verwahrentgelte, da die Stiftung der Sicherheit Priorität einräume vor dem Ertrag. Aus diesem Grund werde man vernünftigerweise die angesparten Rücklagen für den Rückkauf des Steinhauses, der für 2026 im Plan steht, zunächst für die aktuellen Projekte einsetzen, ehe man neue Darlehen aufnehme.

Die Investitionen

Im Finanzhaushalt sind Investitionen in Höhe von 2,075 Millionen Euro ausgewiesen. Davon entfallen 1 Million Euro auf die Planung des neuen Pflegezentrums, 730.000 Euro auf allgemeinen Grunderwerb und 250.000 Euro auf den ersten Teil der Sanierung im Gebäude Krummebergstraße 32, die 2019 mit weiteren 750.000 Euro abgeschlossen werden soll. Das gesamte Pflegezentrum summiert sich aus heutiger Sicht in den Jahren 2018 bis 2020 auf insgesamt 20 Millionen Euro. Gespeist wird der Finanzhaushalt mit 835.000 Euro aus Grundstückserlösen. Bei einer Anfangsliquidität von 15 Millionen Euro werden erst im Jahr 2020 und 2021 Kreditaufnahmen in Höhe von insgesamt 7,75 Millionen Euro erforderlich. (hpw)