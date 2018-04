Überlingen Osterkonzert der Stadtkapelle reißt Publikum mit

Die Stadtkapelle hat ihr Publikum im Kursaal mit einem fulminanten Osterkonzert begeistert. Geboten wurde unter anderem eine musikalische "Zugfahrt" entlang des Überlinger Sees. Das Osterkonzert war die Generalprobe zu den kommenden Wertungsspielen.

Wenn das ungeschriebene Gesetz der Generalprobe zum Maßstab genommen wird, dann muss es den Mitgliedern der Stadtkapelle bei ihren kommenden Wertungsspielen des Allgäu-Schwäbischen Musikbundes in Altusried am 16. Juni eigentlich Angst und Bange werden: Denn das, was die Schützlinge des städtischen Musikdirektors Ralf Ochs am Ostermontag bei ihrem Osterkonzert im Kursaal boten, konnte sich wieder einmal wahrlich hören und sehen lassen und stieß deshalb auch auf übermäßigen Applaus im fast vollbesetzten Kursaal. Erst nach drei Zugaben durften die Musikerinnen und Musiker die Bühne verlassen.

„Orient Express“ von Philip Sparke und die „Bright lights…city nights“ von Paul Hart sind die beiden emotionsgeladenen, fulminanten und stimmungsvollen Stücke für sinfonische Blasorchester, mit denen sich die Stadtkapelle im Juni im Oberallgäu einer sachverständigen Jury stellen wird und die am Ostermontag mit viel Beifall bedacht wurden. Paul Harts Pflichtstück für die Oberstufe spiegelt die glamouröse Vorstellung der amerikanischen Gesellschaft in den 1920er-Jahren, wie es Moderatorin Tanja Held ausdrückte. „Das Stück soll vermitteln, wie ein Ausgeh-Abend in den Goldenen Zwanzigern aussah“, sagte sie über die mit viel Schwung gespielte Komposition.

Anschließend lud die Kapelle ihre Zuhörer ein, eine landschaftlich äußerst ansprechende "Zugreise" anzutreten. „Steigen Sie in den Zug auf der neuen Seelinie von Sipplingen nach Nußdorf ein“, sagte Tanja Held augenzwinkernd in Bezug auf das ursprünglich für Brassband geschriebene Stück „Orient Express“, das das Wahlstück für das kommende Wertungsspiel sein wird: Der Zug nahm seine Fahrt in Sipplingen auf, fuhr durch die grüne Landschaft entlang des Überlinger Sees, lud seine Passagiere vor dem neu entstehenden Uferpark zum Träumen ein, führte weiter durch den Eisenbahntunnel unter der Freilichtbühne, bevor er mit einem "Molto rallentando", so die Moderatorin, sein Reiseziel erreichte und die Stadt in Richtung Nußdorf und Obersee verließ.

Auch im weiteren Verlauf des Konzerts mit Bigband-Klängen und lateinamerikanischen Rhythmen fiel es den Gästen schwer, ruhig auf ihren Stühlen sitzen zu bleiben. Mit „Boogie Woogie Bugle Boy“ entführte die Kapelle ihr Publikum in die Welt der Faltenröcke, Sattel Oxford Schuhe und Bobby Socken, bevor „In the Mood“ Soli für Altsaxofon, Tenorsaxofon und Trompete bot. Lang anhaltender und nicht enden wollender Applaus für den bunt gemischten musikalischen Osterstrauß waren Ausdruck größter Anerkennung für die Stadtkapelle, die sich nach den Zugaben "Pops for band", "Mambo Jambo" und der "Fischerin vom Bodensee" über eine am Ausgang stehende mit Geldscheinen gut gefüllte Tuba freuen durfte. Den Wertungsspielen dürfen Ralf Ochs und seine Schützlinge beruhigt entgegensehen – trotz des Mythos, dass nur eine schlechte Generalprobe Garant für eine gute Premiere ist.

Stadtkapelle Überlingen

Die Stadtkapelle Überlingen besteht als eingetragener Verein seit 1784, doch wurden bereits mehrere 100 Jahre zuvor Stadtmusiker in alten Schriften erwähnt. Die Kapelle setzt sich aus vier Orchestern zusammen: der Jugendkapelle II (Ausbildungsorchester), Jugendkapelle I, Stadtkapelle und Rentnerkapelle. Vorsitzender des Vereins ist Ulrich Bäumler, musikalischer Leiter Ralf Ochs. Zu erleben ist die Stadtkapelle bei der Schwedenprozession am 13. Mai und beim Bezirksmusikfest in Owingen (24. Juni). Teilnehmen werden die Stadtkapelle und die Jugendkapelle I am Wertungsspiel des Allgäu-Schwäbischen Musikbunds in Altusried am 16. Juni und am Treffen der Kapellen des Viererbundes am 14. Juli.

Informationen im Internet: www.stadtkapelle-ueberlingen.de