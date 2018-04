Überlingen Ostergottesdienste: Von der Suche nach Trost und Lebenssinn

Für die Gläubigen der christlichen Kirchen ist Ostern der höchste Festtag im Kirchenjahr. In den Gottesdiensten der katholischen Seelsorgeeinheit Überlingen, die sehr gut besucht waren, wurden die zentralen Inhalte des christlichen Glaubens verkündet.

In den Ostertagen spannt sich ein weiter Bogen vom Abendmahl am Gründonnerstag bis zur Begegnung der Emmaus-Jünger mit dem Auferstandenen, von der Tragik des Todes am Kreuz bis zum leeren Grab am Ostermorgen. Der Karfreitag-Gottesdienst stand ganz im Zeichen der Trauer: kein Glockengeläut, keine Orgelmusik, kein Weihwasser und keine Messe mit Wandlung und Kommunion. Die Passionsgeschichte nach Johannes wurde in dramatischer Lesung von Diakon Matthias Hoppe, Christine Gäng und Magdalena Stoll vorgetragen, unterbrochen durch Choräle aus der Johannespassion.

Diakon Hoppe sagte: „Wir finden Trost im Jesus-Wort, 'Ich bin gekommen, um zu retten'." Bei der Osternachtfeier am Karsamstag wurde vor dem Münster die Osterkerze mit den Buchstaben Alpha und Omega – Anfang und Ende – und der Jahreszahl 2018 am Osterfeuer entzündet und von Diakon Hoppe in das dunkle Münster hineingetragen, unter dem dreimaligen Ruf „Lumen Christi – Christus das Licht“.

Ministranten reichten das Licht an die Kerzen der Gläubigen weiter. Den erkrankten Münsterpfarrer Karl-Heinz Berger vertrat der Pallotiner Pater vom Hersberg, Konrad Schultis. Die Liturgie der Osternacht ist voller Symbole. Die Lichtfeier, das feierlich gesungene Osterlob „Exsultet“, die große Allerheiligen-Litanei, die Lesungen aus dem Alten Testament, die Weihe des Taufwassers und die Erneuerung des Taufversprechens der Gläubigen sind prägende Elemente dieser nächtlichen Feier. Das festliche Hochamt am Ostersonntag wurde von der Osannaglocke eingeläutet.

Der Gottesdienst mit mehr als 1000 Besuchern war gleichzeitig ein Glaubensbekenntnis und ein musikalischer Hochgenuss. Unter der Leitung von Kantorin Melanie Jäger-Waldau sangen und spielten der Münster- und Kammerchor, das Münsterorchester, die Solisten Larissa Milikova (Sopran), Isabell Marquardt (Alt), Martin Hähnlen (Tenor) und Christoph Schweizer (Bass) sowie Gerhard Breinlinger an der Orgel die Paukenmesse von Joseph Haydn, Mozarts Kirchensonate C-Dur KV 278 und G.F. Händels „Halleluja“ aus dem Occasional Oratorio. Für das perfekte Zusammenspiel der Musiker spendeten die Gottesdienstbesucher am Ende langen Beifall.

In seiner Predigt rief Pater Konrad Schultis dazu auf, über den Sinn des Lebens nachzudenken. In allen Menschen stecke eine Sehnsucht nach Liebe, Heimat und Geborgenheit. „Diese kann aber in einer gebrochenen Welt nicht gestillt werden. Eine Antwort und Hoffnung gibt es nur im Glauben an den auferstandenen Christus, der uns gesagt hat, 'Ich lebe, und auch ihr werdet leben'“, sagte Pater Konrad Schultis.