Überlingen Offizieller Baubeginn für Therme-Parkhaus am Montag

Regierungspräsident Klaus Tappeser kommt zum offiziellen Baubeginn des Therme-Parkhauses am Montag nach Überlingen. Das Parkhaus soll rechtzeitig zur Landesgartenschau im Jahr 2020 fertig sein.

Die Baugenehmigung für das Therme-Parkhaus liegt den Stadtwerken Überlingen (SWÜ) nun vor. Dies berichtete Baubürgermeister Matthias Längin dem Bauausschuss des Gemeinderats. Am Montag ist der Spatenstich für das mehrfach geänderte Vorhaben geplant, das nun insgesamt 189 neue Stellplätze direkt bei der Bodenseetherme umfasst und noch rechtzeitig vor Beginn der Landesgartenschau fertigwerden soll. Als Gesellschafter des Stadtwerks am See sind die SWÜ als Betreiber der Parkhäuser auch für die Bodenseetherme zuständig.

Historischer Metallzaun soll wieder montiert werden

Schon begonnen hat in diesen Tagen der Abbau des historischen Metallzauns an der Bahnlinie, der eingelagert, restauriert und anschließend wieder angebracht werden soll. Dass das Vorhaben auch dem Regierungspräsidium und dem Land am Herzen liegt, lässt sich daran ablesen, dass der Tübinger Behördenchef Klaus Tappeser binnen weniger Wochen schon zum zweiten Mal nach Überlingen kommt und beim Spatenstich mit Oberbürgermeister Jan Zeitler, Aufsichtsratsvorsitzender beim Bauherr Stadtwerke am See, und Geschäftsführer Norbert Schültke dabei ist.

Ursprüngliche Planung zu teuer

Die Zeit drängt nach kostenbedingten Umplanungen des Parkhauses, das nach dem ursprünglichen Konzept zwei Untergeschosse bekommen und mehr als 300 Stellplätze bereitstellen sollte. Die Kosten waren nach vertieften geologischen Untersuchungen im vergangenen Sommer von ursprünglich zunächst 10 auf rund 15 Millionen Euro explodiert. Im Juli hatten OB Zeitler, Geschäftsführer Schültke und der Aufsichtsrat der Stadtwerke die Reißleine gezogen. 50 000 Euro für einen Stellplatz war ihnen dann doch zu teuer. Erst im Dezember wurde die modifizierte Planung mit vier oberirdischen Etagen beschlossen und im Gemeinderat vorgestellt. Die Kosten waren mit 7,5 Millionen Euro plus Nebenkosten kalkuliert worden.

Von Beginn an hatte es Kritik am Standort wegen der optischen Beeinträchtigung des Tunnelportals der Bahn gegeben. Auch das aktuelle Kosten-Nutzen-Verhältnis war bei der reduzierten Stellplatzzahl bemängelt worden.