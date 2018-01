Überlingen OB bei Dreikönigstrunk: Frieden schließen bei Kontroversen

Oberbürgermeister Jan Zeitler hat beim Dreikönigstrunk um mehr Akzeptanz für demokratische Entscheidungen geworben – etwa in Sachen Platanenallee. Der Streit um die Bäume habe die Stadt "fast gespalten". Gerne würde er die Gartenschau in einem guten Miteinander vorbereiten.

Noch länger als gewohnt war die Schlange zum Defilee vor dem Ratssaal beim Dreikönigstrunk am Freitagabend. Kein Wunder, schließlich hatte die Stadt die Einladungsliste deutlich erweitert und mancher wollte ein persönliches Wort mit Oberbürgermeister Jan Zeitler und seiner Frau Annette Stoll-Zeitler wechseln. Länger als sonst war auch die Ansprache des Oberbürgermeisters bei seiner Premiere mit frisch polierter Amtskette.

Rund 60 Gästen im Foyer blieb der Zugang zum Saal zunächst verwehrt und es kam ihnen gar nicht zu Ohren, dass Zeitler zum einen seine Vorgängerin Sabine Becker – "Ein schönes Zeichen, dass Sie sich weiter für die Stadt interessieren" – und Bürgermeister Thomas Kunack aus der Partnerstadt Bad Schandau willkommen hieß. Zum anderen auch den Bundestagsabgeordneten Lothar Riebsamen (CDU), zu dem sich später die Landesparlamentarier Klaus Hoher (FDP) und Martin Hahn (Grüne) gesellten. Daneben waren zahlreiche Repräsentanten der Wirtschaft, Behörden und Vereine gekommen.

Es bedurfte einiger Geduld, bis der neue OB erstmals den Dreikönigsbecher zum Trunk erhob und die Trachtenfrauen den Überlinger Wein ausschenkten. Fast 45 Minuten hatte Zeitler den zurückliegenden elf Monaten seiner Amtszeit gewidmet – auch den kontroversen Themen. Wie die Fällung eines Teils der Platanenallee am 27. Februar. Der Streit um die Bäume habe die Stadt "fast gespalten". Schon im OB-Wahlkampf habe das Thema "städtischer Frieden" eine große Rolle gespielt. "Wir haben uns von einer Kontroverse verabschiedet, die demokratisch entschieden war", resümierte Zeitler.

"Deshalb bitte ich auch diejenigen um Verständnis, die diese Entscheidung nicht nachvollziehen konnten", sagte Zeitler, "damit wir die Gartenschau in einem guten Miteinander vorbereiten können." Als wichtigen Fortschritt bezeichnete er die Wahl eines Behindertenbeauftragten und bescheinigte Sebastian Dierig ein großes Engagement. "Wir sind oft im Gespräch", erklärte Zeitler und Dierig sagte postwendend: "Ich tue, was ich kann." Die Weichen gestellt sieht der Oberbürgermeister auch für einen Jugendgemeinderat, der im ganz besonders am Herz liege.

Auch seine sprachliche Lernfähigkeit dokumentierte Zeitler. Bei der Diskussion um die Promenade habe er von Stadtrat Ulrich Krezdorn die farbliche Beschreibung "gschmonkelet" in seinen Wortschatz aufgenommen. Deutlich kürzer fiel der Ausblick aus. Doch hatte Jan Zeitler die wichtigsten Projekte der Zukunft schon benannt. Wie den Bau der Sporthalle, der noch in diesem Jahr beginnen soll. Der OB bekräftigte die Ablehnung von Aquakulturen im Überlinger See und forderte die Unterstützung des Bundes für die Bodenseegürtelbahn.

Wer genau hinhörte, konnte auch schon beim Rückblick einiges Neues heraushören. Von "tollen Ansätzen" sprach Zeitler beim Blick auf Schloss Rauenstein. Hier werde es noch in diesem Monat Gespräche geben. "Wir werden diese Immobilie so nutzen, dass sie einen Ertrag bringt, dass dort Leute lernen und forschen können", erklärte der Oberbürgermeister, "dass aber auch der Park für die Öffentlichkeit erhalten bleibt.

" Er verteidigte zwar die geplante Ausweisung eines Gewerbegebiets bei Andelshofen. Doch versprach Zeitler, ein "grünes Gewerbegebiet" zu schaffen, und nannte den ebenfalls anwesenden Biologen Peter Berthold zugleich als Ideengeber und Kronzeugen. Gehör gefunden hatten zum Auftakt auch die Sternsinger, die sich selbstbewusst den Weg durch die Menge bahnten, um ihre Botschaft nach Worten und Noten zu verkünden.

Klassische Klänge auf dem Saxofon und ein Blick nach Bad Schandau