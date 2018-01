Überlingen OB Jan Zeitler lehnt Parkplätze beim Goldbacher Strand ab

Der Oberbürgermeister verweist auf Parkplätze in der Bahnhofstraße, wo früher eigentlich Fahrradwege vorgesehen waren. Zeitler wirft auf Facebook den Goldbacher Eigennutz vor, wofür sie eine Verkehrsdebatte "instrumentalisieren" würden.

Die Debatte um die Öffnung des "Goldbacher Strändles" an der Silvesterkapelle findet auf Facebook eine Fortsetzung. Goldbachs Gassenpfleger Hubert Regenscheit, der sich im SÜDKURIER über die geplante Öffnung des Strandabschnittes echauffierte, wollte von OB Jan Zeitler in einem Forum auf Facebook wissen, wie sich die Stadtverwaltung den Umgang mit wild parkenden Besuchern vorstelle. Regenscheit hatte Sipplinger Verhältnisse prophezeit und damit seine Sorgen geäußert, dass das Ordnungsamt der Lage nicht mehr Herr werde.

Auf SÜDKURIER-Anfrage zu dieser Sache antworte OB Zeitler nicht. Dagegen beteiligte er sich an einer Debatte in "Du bisch von Überlingen, wenn...", einer Gruppe im sozialen Netzwerk Facebook. Darin schreibt Zeitler: "Die Situation in unmittelbarer Nähe der Kapelle in Goldbach lässt keine Entwicklung von PKW-Stellplätzen zu. Begriffe wie 'Freizeitparadies' sind aufgrund der Kleinräumigkeit, um die es hier geht, völlig überzogen." Zeitler erteilt wildem Parken an der Silvesterkapelle, beziehungsweise dem Goldbacher Strändle, eine Absage: "Sollte es zu illegalem Parken direkt in Goldbach kommen, werden entsprechende Bußgeldbescheide ausgestellt." Außerdem hält der OB dem Gassenpfleger vor, die Debatte zum wilden Parken nur deshalb anzuführen, weil er verhindern wolle, dass der Strandabschnitt öffnet. Zeitler an die Adresse Regenscheits: "Bitte nicht die Verkehrsdebatte instrumentalisieren, um Privilegien einer relativ kleinen Gruppe zu erhalten.

" Das wiederum lässt Regenscheit nicht gelten und betont, dass die Goldbacher kein Exklusivrecht gehabt hätten, sondern der Schlüssel zum Strändle für jeden Überlinger erhältlich gewesen sei.

Zeitler weist darauf hin, dass in erreichbarer Nähe zur Silvesterkapelle Autostellplätze entlang der neuen Bahnhofstraße möglich seien, rund 25 Stellplätze, "bei günstiger Entwicklung sogar mehr". Entsprechende Überlegungen sind im Gemeinderat öffentlich vorgestellt und erörtert worden. Neben Stellplätzen entlang der Bahnhofstraße war hier auch von Plätzen am Stellwerk die Rede. LGS-Geschäftsführer Roland Leitner sagte im Gespräch mit dem SÜDKURIER am 11. Januar, dass 30 Stellplätze entstünden, als Daueranlage.

Das steht im Widerspruch zu den Plänen, die noch bei der Einweihung der neu gebauten Bahnhofstraße im Juli 2017 gegolten hatten. Bis dahin war vom Bau zweier extrabreiter Fahrradschutzstreifen die Rede. Das Land, so die Mitteilung des Ministeriums im Juli, finanziere die Hälfte der Baukosten. Laut Helmut Köberlein, Leiter des städtischen Tiefbauamts, sei der Bau der Radwege verschoben worden, weil gleichzeitig in diesem Bereich laufende Bauarbeiten den Bau des Parkplatzstreifens nötig gemacht hätten, provisorisch bis August 2019. Köberlein im Juli 2017 zu den Parkplätzen: "Das ist nur provisorisch."