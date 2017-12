Überlingen OB Jan Zeitler im Interview zum Jahresende: "Innenstadtsperrung ist gesetzt"

Überlingens Oberbürgermeister Jan Zeitler über sein erstes Amtsjahr in Überlingen und seine Pläne für 2018.

Im Gemeinderat haben Sie sich zuletzt gegenseitiger Wertschätzung versichert. Ihnen, ich zitiere, machte die Arbeit mit dem Gremium sehr viel Spaß; SPD-Gemeinderat Oswald Burger sprach von einem „fruchtbaren“ Jahr, in dem Rat und Verwaltung gemeinsam viel bewegt hätten. Was hat Sie persönlich in 2017 bewegt?

Der Amtsantritt als solcher, dann aber auch die Gewissheit, sich sehr schnell in komplexe Fragestellungen einarbeiten zu müssen.

Und was war der schönste Arbeitstag für Sie in 2017?

Der Tag, an dem es uns gelungen ist, gemeinsam mit der Baugenossenschaft Überlingen das Wohnbauentwicklungsprojekt nordöstlich Hildegardring endgültig auf den Weg und in die Umsetzungsphase zu bringen. Wobei es viele schöne Augenblicke und Tage gab. Das Wohnbauentwicklungsprojekt benenne ich deshalb, weil ich weiß, dass die Bürgerschaft auf dieses Wohnungsangebot sehr wartet.

Im Sommerinterview mit dem SÜDKURIER gab es einen gewissen Überraschungsmoment, als Sie von einer temporären Innenstadtsperrung sprachen und von Parkplätzen unterhalb des Seesportplatzes. Was wurde daraus?

Dieses Überraschungsmoment wird sich verfestigen, weil die Stadt an bestimmten Tagen dringend die Sperrung für den mobilen Individualverkehr braucht. Die temporäre Innenstadtsperrung ist also nach wie vor ein Thema.

Das hörte sich mutig an – in der realen Verkehrsdebatte bewegt sich dafür wenig nach vorne, manches eher nach hinten, siehe Rücknahme der Fahrradstraße in der Hafenstraße. Wie sieht nun Ihr Szenario für die Verkehrsführung ab 2020 aus?

Naja, ich sehe es nicht so, dass wir uns nach hinten bewegen würden. Überlingen ist nun schon sehr lange mit der Verkehrsplanung beschäftigt, dass es Sinn macht, auf Antrag zweier Stadträte noch einmal eine Ehrenrunde zu drehen. Aus meiner Sicht wäre es ein wesentlicher Pluspunkt für die Aufenthaltsqualität in der Innenstadt, wenn die Hafenstraße nicht mehr für den motorisierten Individualverkehr zu befahren wäre.

Welches Szenario stellen Sie sich für die Zeit ab 2020 vor?

Als erstes muss es uns gelingen, den Durchgangsverkehr aus der Stadt herauszuhalten. Autofahrer, die kein Interesse daran haben auszusteigen und unsere Stadt zu genießen, sollen auf die B 31 umgelenkt werden. Das wird uns mit einer intelligenten Steuerung, mit Pollern, die an bestimmten Tagen schließen, und zweitens mit einem Parkleitsystem, gelingen. Drittens mit einer Platzgestaltung, wie wir sie erstmalig an der Auferstehungskirche erleben werden. Hier nehmen wir die Straße zurück und geben den Fußgängern und Fahrrädern Vorrang. Alle diese Bausteine werden ihre Wirkung haben.

Die temporäre Innenstadtsperrung ist für Sie also gesetzt?

Klares Ja. Vorbehaltlich einer gemeinderätlichen Beratung und Entscheidung.

Nach der leidenschaftlichen Debatte um die Platanen ist die Landesgartenschau etwas aus der öffentlichen Diskussion verschwunden. Spüren Sie Euphorie in der Bevölkerung?

Ja, eine durchweg positive Resonanz. Ich spüre aber auch eine gewisse Erleichterung darüber, dass wir jetzt in der Umsetzungsphase sind. Wir hatten diverse Bürgerbeteiligungen, es gab höchst kontroverse Ansichten zu den Platanen, aber auch zur Verlegung der Bahnhofstraße. Jetzt erlebe ich eine Beruhigung, aber auch eine große Vorfreude auf das Ereignis. Das zeigen auch die Baustellenführungen, bei denen wir immer rund 150 bis 200 begeisterte Besucher zählen.

Die Landesgartenschau ist ja nicht das einzige Projekt bis 2020. Unter anderem finden in diesem Jahr der Narrentag und das Stadtjubiläum statt. Zudem sollen das Parkhaus, die Sporthalle auf dem Schulcampus und das Verkehrskonzept fertig sein. Wie wollen Sie das schaffen, ohne dass der Pflichtteil liegen bleibt?

Ihre Frage beschreibt das, was die Verwaltung momentan leisten muss. Wenn Sie das Großprojekt Mehrfeldsporthalle ansprechen: Hier haben wir als Unterstützung ein sehr erfahrenes Architekturbüro und einen Projektsteurer an unserer Seite, die als Externe für uns viel Arbeit leisten. Aber Sie haben Recht: Die LGS wäre ausreichend, um eine Stadtverwaltung neben ihrem Tagesgeschäft auszulasten. Wir stemmen gleichzeitig noch weitere Großprojekte. In diesem Jahr konnten wir auf Neueinstellungen verzichten, doch müssen wir jedes Jahr aufs Neue überprüfen, wie wir uns entlasten können oder ob wir genügend Personal haben.

Würden Sie selbst bei der vielen Arbeit nicht auch entlastet werden, wenn Sie sich in Sachen Baufragen zurücknehmen und diese ihrem Beigeordneten, Baubürgermeister Matthias Längin, überlassen würden?

Das machen wir doch. Dass hier kein falscher Zungenschlag reinkommt: Ich habe großes Vertrauen zu unserem Baubürgermeister. Es gab aber den Wunsch, dass ich bei wichtigen Beratungen im Bauausschuss dabei bin. Eine persönliche Entlastung für mich selbst muss gar nicht geschaffen werden. Mein einziger Wunsch ist es, dass die Stellen, die es in meinem unmittelbaren Umfeld bereits gibt, vollumfänglich besetzt werden. Bevor ich für mich einen persönlichen Referenten erbitten würde, wie ihn andere Oberbürgermeister haben, möchte ich eher schauen, wo es an anderer Stelle dringend Personalbedarf gibt.

Was uns in Ihrem ersten Amtsjahr auffällt: Einerseits betonen Sie immer wieder, wie wichtig es sei, Beschlüsse durchzusetzen – andererseits haben Sie mit dem Parkhaus und der Tiefgarage auf dem Schulcampus in ihrem ersten Jahr gleich zwei Großprojekte trotz vorliegender Ratsbeschlüsse wieder gestoppt. Wovon lassen Sie sich bei den Entscheidungen leiten?

Das Parkhaus Therme wird im Aufsichtsrat der SWÜ abgebildet, da bin ich als Aufsichtsratsvorsitzender unmittelbar betroffen. Was den Bau der Sporthalle auf dem Campus betrifft: Die alte Halle wurde 2013 abgerissen, vor fünf Jahren! Ich glaube, dass die Schüler und Vereinsnutzer das Recht haben, dass wir diese angespannte Raumsituation zügig lösen. Ich betone: zügig. Insofern habe ich mir erlaubt, mich in das Projekt einzubringen, um den Zeitplan anders zu steuern und das Projekt durch meine Präsenz intensiv zu begleiten. Von stoppen kann nicht die Rede sein. 2017 war davon geprägt, dass in jeder Ratssitzung wichtige Beschlüsse gefasst wurden, die unmittelbare Auswirkung auf die Umsetzung der Projekte haben. Das ist für mich die Kernaussage für das Jahr 2017, die auch meine Entscheidungen bestimmt hat.

Die Finanzen waren ein großes Thema im Wahlkampf. Sie kritisierten, dass der Haushalt in den Vorjahren aufgebläht gewesen sei und die formulierten Aufgaben nicht abgearbeitet werden konnten. Hat sich an diesem strukturellen Problem etwas verbessert?

Ja. Zwar haben wir uns nach wie vor sehr viele Projekte vorgenommen, von denen ich hoffe, dass es uns gelingt, sie abzuarbeiten. Andererseits haben wir unsinnige Projekte gestrichen, beispielsweise den Neubau eines Kiosk‘ am Landungsplatz. Der Kiosk hat ein modernes Design, und trotzdem wollte man ihn erneuern. Warum? Weil es Probleme mit der Reinigung der Toilettenanlage gibt! Ich habe mir erlaubt, „nein“ zu sagen, der Gemeinderat folgte dem. Das nur als ein Beispiel für Ballast, den wir abgeworfen haben. Was jetzt noch im Haushaltsplan steht, geht auf Projekte zurück, die dringend erforderlich und leistbar sind.

Für 2018 haben Sie einen ausgeglichenen Haushalt, das hört sich schön an. Die Schulden werden bis Ende 2021 aber prognostiziert doppelt so hoch ausfallen wie heute, nach Ankündigung Ihres Kämmerers rund 50 Millionen Euro. Wenn wir das richtig deuten, gibt die Stadt viel Geld aus für Projekte, die in der Amtszeit von Sabine Becker angestoßen wurden. Bleibt Ihnen noch Geld für eigene Ideen?

Das ist eine schöne Frage. Wenn Sie den Fokus nicht nur auf die zurückliegenden acht, sondern auf die letzten 15 bis 18 Jahre richten, dann werden Sie erkennen, dass es Projekte wie das Gymnasium oder den Neubau der Mehrfeldsporthalle gibt, bei denen man sich vielleicht schon etwas früher hätte Gedanken machen können über Sanierung oder Neubau. Für mich persönlich ist das eine spannende Situation, weil ich die vielen Großprojekte als Herausforderung betrachte. Mein Gestaltungsspielraum liegt in der Umsetzung: Ich kann nicht fragen, ob wir die Großprojekte brauchen – das ist bereits entschieden. Jetzt geht es darum, sie für Überlingen am intelligentesten umzusetzen. Nach einer stark operativen Phase in der ersten Hälfte meiner Amtszeit werden wir uns aber 2020 der Diskussion widmen können, wie wir Überlingen strategisch ausrichten möchten. Ein erster Ansatz ist ein Innovationsfonds und das Ziel, die Finanzbasis für Zukunftsprojekte zu schaffen.

Woher nehmen bei diesem Schuldenstand?

Was wir an Verschuldung planen, halte ich für vertretbar, weil wir einen Gegenwert erhalten. Das Schul- und Sportzentrum wird über viele Generationen hinweg Nutzer finden – entsprechend legitim ist es, es über viele Generationen hinweg zu finanzieren. Überlingen wird auch zukünftig Handlungsspielräume haben.

Ein mögliches Projekt, bei dem Sie Ihre eigenen Ideen einbringen können, wäre Schloss Rauenstein. Gibt es konkrete Pläne für eine künftige Nutzung?

Die Verträge der bisherigen Nutzer laufen Mitte 2018 aus. Erste Gespräche für eine alternative Nutzung wird es Anfang 2018 geben. Für knapp drei Millionen Euro hat sich die Stadt hier eine wunderschöne Immobilie gesichert. Sie ist im jetzigen Zustand aber noch weit von einer vernünftigen Hochschulnutzung entfernt. Es gilt nun, eine Nutzungsvariante zu finden, die der Stadt auch einen Ertrag bringt. Das ist bisher leider nicht der Fall gewesen.

Hätten Sie das Schloss gekauft?

Der Preis ist hoch, das Gebäude jedoch interessant. Ich habe als amtierender OB ein Interesse an einer Nutzung in städtischem Sinne und sähe es ungern auf dem Privatmarkt. Insofern hätte ich mich auch um einen Kauf bemüht, der Kaufpreis gefällt mir nicht. Es ist nun aber so, wie es ist.

Ein anderer Standort, der für die Stadtentwicklung enorm wichtig werden könnte, ist das Kramer-Areal. Sind Sie darauf vorbereitet, wenn sich MTU bald zurückziehen sollte? Was ist geplant?

Wir überplanen das Gelände und können somit festlegen, was hier städtebaulich stattfinden darf. Es gibt Termine mit dem jetzigen Eigentümer, Anfang 2018, bei dem wir uns deutlich positionieren und über Zukunftsfragen ernsthaft sprechen werden.

Das bedeutet?

Dass es sich hier um eine hochgradig interessante Entwicklungsfläche handelt. Wenn ich sagen würde, ich hätte kein Kaufinteresse, dann wäre das gelogen. Ich kann mir eine Lösung vorstellen, mit der die Stadt zumindest in die Situation kommt, erheblich mitsprechen zu können, an wen die Grundstücke verkauft werden.

Haben Sie nicht die Sorge, dass auch hier wieder überteuerte Wohnungen entstehen?

Wir haben die Planungshoheit, ohne uns geht nichts. Momentan werde ich mit Nachrichten potenzieller Kaufinteressenten überhäuft. Einen wichtigen Spieler, uns als Stadt, dürfen sie dabei nicht übersehen. Ich kann Ihnen versichern: Wir haben das sehr gut im Blick.

Was steht konkret 2018 an, womit wollen Sie die Bürger überraschen?

Ich möchte das Thema Wohnraum weiter in den Fokus rücken und hierzu die Bürgerschaft zum Mitmachen einladen, mit ihren Ideen für neue Wohnformen. Das Projekt mit der BGÜ am Hildegardring ist jetzt umsetzungsreif. Das war mir wichtig, dies als Jahresschlusspunkt zu setzen, um nun allen Bürgerinnen und Bürgern ein gesundes und glückliche Jahr 2018 zu wünschen – in Überlingen!

Fragen: Stefan Hilser und Martin Deck

Finanzhaushalt



Schuldenstand nach unten korrigiert: Im Nachgang zum autorisierten Jahresinterview mit OB Jan Zeitler (erschienen am 28. Dezember) wies Zeitler darauf hin, dass der Schuldenstand zum 31. Dezember 2021 voraussichtlich bei 30,7 Millionen Euro liegen wird. Die in einer Frage implizierten rund 50 Millionen Euro entsprachen einem Sachstand von Oktober; in dem im Dezember gefassten Haushaltsbeschluss wurde die Zahl jedoch nach unten korrigiert.

Zeitler erläuterte gestern in einer Mail an die Redaktion, dass ursächlich für den bis 2021 steigenden Schuldenstand auf 30,7 Millionen Euro das hohe Investitionsvolumen sei, unter anderem für das Projekt „Schulcampus“ mit dem ersten Bauabschnitt Mehrfeldsporthalle. Das Gesamtprojekt Campus werde allerdings bis 2021 noch nicht vollständig abgeschlossen sein, weshalb die erforderlichen Gesamtsummen in der mittelfristigen Finanzplanung noch nicht enthalten sind. Sie würden nach 2021 voraussichtlich weiter ansteigen, so Zeitler.