Überlingen Noch einmal Mehrkosten bei Familienzentrum

Nach 21 von 29 Abrechnungen liegt die Kostenprognose für den Umbau des Familienzentrums Altstadt bei 7,28 Millionen Euro, vorgesehen waren aber nur knapp 6,8 Millionen.

Noch liegt keine endgültige Abrechnung der Kosten für das Familienzentrum Altstadt vor, das im Oktober offiziell seiner Bestimmung übergeben wurde. "Das wird sich in das Jahr 2018 verschieben", erklärte Oberbürgermeister Jan Zeitler bei der jüngsten Gemeinderatssitzung. Zum einen habe es sich bei dem Projekt mit insgesamt 80 Beteiligten und Gewerken um ein sehr komplexes Vorhaben gehandelt, zum anderen seien in einigen Bereichen noch Mängel zu beseitigen. "Es hat sich auch herausgestellt", erklärte Zeitler, "dass in der Objektplanung nicht alles bis ins Detail durchgeplant war." Das habe zu einer Vielzahl von Nachträgen, aber auch Mängeln geführt. Deren Beseitigung sei derzeit noch im Gang.

Inzwischen seien 24 von 29 Gewerken mängelfrei hergestellt. Zudem habe es an einigen Stellen Widersprüche zwischen den Leistungsverzeichnissen und den gewünschten und erbrachten Leistungen gegeben. Diese Gegenüberstellung sei sehr aufwendig und mühsam. Daher lägen erst 20 von 29 Schlussabrechnungen vor, erklärte Zeitler. "Das Projektbudget ist ausgeschöpft", konstatierte der Oberbürgermeister. Nach den aktuellsten Prognosen vom 29. November – eine weitere Abrechnung ist inzwischen abgeschlossen – wird das Budget um 7,2 Prozent überschritten. Daher werde geprüft, "ob alle Nachforderungen berechtigt sind". Für OB Zeitler wäre das im Vergleich zu anderen Großprojekten "noch im Rahmen".

In absoluten Zahlen ausgedrückt sind das allerdings noch einmal Mehrkosten von 487 000 Euro. Bei der Beauftragung des Bad Saulgauer Architekturbüros Gruber hatte der Gemeinderat im März 2016 den nach den damals präzisierten Berechnungen um 880 000 Euro brutto erhöhten Mittelbedarf zu Kenntnis genommen und die Gesamtprojektkosten mit knapp 6,8 Millionen Euro brutto beschlossen. Einschließlich "Unvorhersehbares und Rückstellungen" hieß es damals explizit.

Das Unvorhersehbare hat allerdings noch mehr zugelegt. Die Schädigungen an der vorhandenen Bausubstanz seien noch größer als im März 2016 erwartet gewesen, erläutert die Verwaltung. Dies habe zu Bauverzögerungen und zusätzlichen Leistungen geführt. Und in der Folge zu einer Vielzahl an Nachträgen und Mängeln, was sich hauptsächlich in Mehrmassen niederschlage. Noch einmal ausgewirkt hätten sich nachträgliche Forderungen aus dem Bereich des Denkmalschutzes, nachträgliche Entscheidungen des Bauherrn, erhöhte Ausschreibungsergebnisse, also marktbedingte Mehrkosten.

Damit würden sich die aktuellen Gesamtkosten noch einmal auf rund 7,28 Millionen erhöhen. Der Landeszuschuss ist allerdings auf 3,0 Millionen Euro gedeckelt. Hinzu erwartet die Stadt für das Projekt einen Zuschuss von 150 000 Euro aus dem Ausgleich. Alle Mehrkosten schlagen daher auf einen höheren Eigenanteil der Stadt durch.