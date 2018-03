Überlingen Nicht ganz fertig sanierte Auferstehungskirche wird am Ostersonntag eingeweiht

Nicht ganz fertig sanierte Auferstehungskirche wird am Ostersonntag eingeweiht

In sieben Tagen vollendete Gott die Schöpfung von Himmel und Erde – so steht es jedenfalls in der Bibel. Eine wahrlich göttliche Meisterleistung im Hinblick auf die Tatsache, dass sich die Sanierung der Auferstehungskirche seit zehn Jahren hinzieht: Das Projekt wurde 2008 mit einer umfangreichen Bestandsaufnahme gestartet. "Nur das Reich Gottes ist perfekt", kommentiert Dekanin Klusmann die lange Zeit.

Dabei ist es heute gar nicht mehr so einfach, eine Kirche zu sanieren. "Wir können froh sein, dass die Kirche saniert wurde", sagt Pfarrerin Silvia Johannes. Als Alternativen standen die Aufgabe der Kirche oder aber auch ein Gebäudetausch mit der Franziskanerkirche zur Diskussion. Doch die Auferstehungskirche liegt der Gemeinde am Herzen, aufgeben wollte sie keiner. Im Herbst 2016 begannen die Bauarbeiten dann mit der ersten Überraschung: Vor der Kirche wurden Gräber aus dem Nonnenkloster St. Gallus entdeckt und der Dachstuhl erwies sich als derart marode, dass der gesteckte Zeitplan mit der Einweihung noch vor Weihnachten schon bald Illusion war. Das waren nur zwei Probleme, zuletzt sorgte die Frostperiode für neue Verzögerungen: Es war zu kalt in der Kirche, der Kleber für den Parkettboden auf der Empore hätte nicht geklebt bei den eisigen Temperaturen.

Doch die Kirchengemeinde und insbesondere Dekanin Regine Klusmann pochten weiter auf den gesetzten neuen Einweihungstermin Ostersonntag: Am wichtigsten Fest der Evangelischen Kirche, dem österlichen Auferstehungsfest, die Auferstehungskirche einzuweihen, musste Programm werden. "Sie wird nicht fertig werden", prophezeite Klusmann schon vor zwei Wochen, aber sie wird so weit fertig sein, dass die Einweihung stattfinden wird: "Da müssen die halt auch mal am Sonntag arbeiten", sagte sie.

Am vergangenen Palmsonntag erlebte die Auferstehungskirche die Generalprobe für die Einweihung: Das Benefizkonzert wurde zum Baustellenkonzert, die Bauarbeiter mussten für eine Stunde ihre Arbeiten unterbrechen für eine musikalische Darbietung des Iraners Ali Ghare und gelesenen Bibeltexten von Klusmann: "Am siebten Tag vollendete er sein Werk, an diesem Tag ruhte er", las Klusmann vor, und das galt ausnahmsweise nicht für die Bauarbeiten in der Auferstehungskirche.

Am Ostersonntag wird die Kirche dennoch eingeweiht: Um 6 Uhr wird die Osternacht gefeiert und das Licht in die Kirche getragen, um 10 Uhr dann der Osterfestgottesdienst mit Landesbischof Jochen Cornelius-Bundschuh gefeiert, um 11.30 Uhr führt die Schwerttanzkompanie den Schwerttanz auf, um 13 Uhr folgt der Festakt in der Kirche und um 16 Uhr der Abschluss mit dem Schlussgebet.