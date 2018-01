Überlingen Neujahrsführung über die Überlinger Landesgartenschau-Baustelle

Im Winter waren eigentlich keine Führungen vorgesehen, doch die Nachfrage ist groß, weshalb das LGS-Team eine Ausnahme macht, die Sonderführung findet am 5. Januar statt

Wegen der zahlreichen Nachfragen, die bei der Landesgartenschau (LGS) GmbH eingingen, werde zum Jahresbeginn eine Sonderführung durch den Uferpark angeboten, heißt es in einer Pressemitteilung der LGS GmbH. Die Sonderführung für alle Interessierten findet statt am kommenden Freitag, 5. Januar, 14 Uhr. Die Teilnehmer könnten sich dabei einen Eindruck vom Baufortschritt im Uferpark verschaffen. Das Team der Landesgartenschau reagiere damit auf die große Nachfrage seitens der Bürger. Treffpunkt für die Führung ist wie immer der Garten der LGS-Geschäftsstelle in der Bahnhofstraße 19. Die Führung, die um 14 Uhr beginnt, dauert zirka eineinhalb Stunden. Eine Anmeldung ist nicht nötig. Ab April finden die Baustellenführungen wieder regelmäßig am ersten Samstag im Monat statt, erklärt die LGS GmbH weiter.

"Seit der letzten Baustellenführung im Oktober 2017, an der rund 200 Bürger teilnahmen, hat sich im Uferpark noch einmal vieles verändert", schreibt das LGS-Team wörtlich.Im zweiten Bauabschnitt zwischen dem Eingang des ehemaligen Campingplatzes und dem Bahnhof Therme wurden Tonnen von Erde verschoben und das Gelände modelliert. Der Aussichtspunkt an der Bahnhofstraße wachse. Das Ufer sei in einem großen Bereich abgeflacht und die drei Terrassen nahe der Villen gut zu erkennen. Im Westen, dem ersten Bauabschnitt, seien im November die ersten Bäume gepflanzt worden. Hier bekommen Besucher laut LGS-Team bereits einen guten Eindruck, wie das Gelände im Ausstellungsjahr 2020 aussehen solle.