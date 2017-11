Überlingen Neues Verfahren: B31 wird im Eiltempo asphaltiert

An den vergangengen drei Tagen haben Baurabeiter auf dem rund zwei Kilometer langen Teilstück zwischen Tierheimkreuzng und Knotenpunkt Kogenbach die ersten beiden von drei Asphaltschichten aufgebracht. Die ausführende Baufirma setzte dabei eine in Deutschland noch unerprobte Technik ein.

Am Himmel hängen die Wolken tief, es regnet, doch auf den meisten Gesichtern an der B-31-Baustelle strahlt Lächeln: beim erfahrenen Bauleiter Christian Fischer genauso wie bei der Auszubildenden Denise Honer, bei Roger Richter im Cockpit des riesigen Straßenfertigers genauso wie bei den Fahrern der 88 Sattelschlepper: Solch einen Einbau haben sie alle noch nicht erlebt.

Über gut zwei Kilometer Länge haben an den vergangenen drei Tagen die B 31 neu zwischen dem Knotenpunkt Kogenbach und der Tierheimkreuzung die ersten Alphatierungsarbeiten begonnen versehen. Das Tuttlinger Straßenbauunternehmen Storz verwendete dazu einen sogenannten Asphalteinbaufertiger, der über eine Breite von zwölf Metern nahtlos die Tragschicht aufbrachte, und es sorgte damit für eine Premiere – einen solches Verfahren hat es in Deutschland bisher noch nie gegeben.

Ganz langsam, Meter für Meter, fressen sich die Ketten des Großgeräts über die zwei Kilometer lange Trasse. Drei Meter pro Minute schafft die Maschine. Vor sich zwei Schlangen von beheizten Thermomulden, die ununterbrochen ihre 160 Grad heiße Fracht in zwei große Beschicker entleeren – fahrbare Sammelbehälter und Dosierer. Die wiederum füttern über Förderbänder den Fertiger pro Stunde mit 800 Tonnen Spezialasphalt. Und der färbt hinter sich die helle Frostschutzschicht der neuen B 31 tiefschwarz. Acht Walzen verdichten die Decke schließlich.

Allein am Dienstag, als die erste Schicht aufgetragen wurde, wurden mehr als 8000 Tonnen Asphalt verbaut. Am Donnerstag folgten weitere 5100 Tonnen für die zweite und mittlere Schicht. Die dritte und letzte Fahrbahndecke wird in diesem Jahr allerdings nicht mehr aufgebracht. Die Arbeiten sind für kommendes Frühjahr geplant.

Einem sieht man die Freude sofort an: Christian Rebmann. Der Bereichsleiter Asphalteinbau bei Storz hat bei dieser Großbaustelle „den Hut auf“. Er war es, der bereits vor zwei Monaten die beiden Einbautermine festlegte, den Riesenfertiger und über fünf Dutzend Vierzigtonner anmietete: „Jetzt läuft das Uhrwerk, und zwar perfekt!“ Auch Bauleiter Christian Fischer wirkt entspannt: „Alles funktioniert wie geplant. Dieser Fertiger wird über GPS gesteuert, mit Hilfe einer eigenen Bodenstation, die wir hier aufgebaut haben. Das ist richtige Präzisionsarbeit.“ Der besonders belastbare Asphalt stammt aus vier Mischanlagen in der näheren Umgebung, die an den beiden Einbautagen auf Hochtouren arbeiten: Welschingen, Tuttlingen, Ostrach und Steißlingen.

Vom Führersitz des Großfertigers winkt Roger Richter. Er kontrolliert die Maschine und vor allem ihren mit Satellitenhilfe und Autopilot gesteuerten Kurs. Zehn Stunden in der offenen Kabine bedeuten seinen Arbeitstag, vor Wind und Regen nur mit einem Planendach geschützt. Zehn Stunden ist auch Denise Honer dabei, die sich zur Fachkraft für Straßen- und Verkehrstechnik ausbilden lässt. Nächstes Jahr wird sie ihre Lehre beenden: „Diese Baustelle ist etwas ganz Besonderes. Die vergisst man so schnell nicht.“