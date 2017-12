Überlingen Neues Stadtwappen, neuer Auftritt: Überlingen erfindet sich neu

Aus dem historischen Stadtwappen von 1528 ist ein modernes Signet für die Marke Überlingen geworden: Neue Formen, neue Farben: Überlingen gönnt sich einen neuen Auftritt. Ein stilisiertes Signet, das vom traditionellen Stadtwappen grafisch abgeleitet wurde, soll zum modernen Markenzeichen werden. Mutig, zukunftweisend, ja „sensationell“ nennt Oberbürgermeister Jan Zeitler das neue Corporate Design, mit dem sich die Stadt für Bürger und Gäste gleichermaßen unverwechselbar machen will.

Gemeinsam mit Touristikchef Jürgen Jankowiak und Arne Schuldt von der Sipplinger Agentur „b.lateral“ stellte er die Ideen, die Optik und den Entstehungsprozess dieser Weichenstellung zunächst der Presse vor. Am Dienstagabend präsentierten sie den Auftritt mit seinen neuen Perspektiven bei einem Forum der künftigen Überlingen Marketing und Tourismus GmbH den über 100 Teilnehmern im Kursaal. Nicht oft gelingt es kreativen Köpfen, mit ihren Gedanken so schnell auf eine so breite Zustimmung zu stoßen.

Wappen neu interpretiert

Das traditionelle Wappen der Freien Reichsstadt aus dem Jahr 1528, das von Adler, Löwe und den Farben Schwarz-Rot-Gold beherrscht wird, wurde von der Sipplinger Agentur b.lateral zu einem Signet in mediterranem Blau aufgelöst und kommt auf den ersten Blick leicht orientalisch daher. Beim zweiten Hinsehen sind Vogel, Schwert und Schild schon eindeutig zu erkennen. Und dann sind Assoziationslinien auch schon gelegt. „Es gibt unzählige Wappen, die sich sehr ähnlich sind“, sagt Arne Schuldt: „Viele haben auch einen Adler.“ Die Transkription in ein modernes grafisches Signet ist indessen eindeutig und steht allein für Überlingen. Das ‚am Bodensee’ kommt an vielen Stellen lediglich mit einem kleinen, aber klaren und eindeutigen Wellenschlag vor.

Der Clou mit der Farbe

Auf den städtischen Briefbögen bleibt das klassische Wappen erhalten, das neue Signet hat seinen Platz lediglich im touristischen Marketingbereich der neuen „Überlinger Marketing und Tourismus GmbH“ (ÜMT). Beide korrespondieren deutlich miteinander und symbolisieren so zugleich die enge Verbindung zwischen Stadt und ihrer Tochter ÜMT. Dies wird umso deutlich, wenn man die beiden Darstellungen direkt nebeneinander sieht. Wie seit gestern auf den beiden Banner an der Fassade des Rathauses, die die Stadt ausgerollt hat, damit sich Bürger und Gäste schon mal an die neue Optik gewöhnen können.

Nun die Farbe. Das blaue, gewichtige Cyan hat die Agentur auf einen Deckungsgrad von 47 Prozent reduziert. Dass es dadurch leichter und sommerlicher wirkt, ist eine Sache. Eine andere, eher spielerische ist es, dass diese Zahl bestens zu den Geodaten der Stadt mit einer nördlichen Breite von 47 Grad passt. Gerade dieser in der Assoziation etwas willkürliche Kunstgriff erntete beim Publikum des Touristikforums sogar Szenenapplaus. Nun lässt sich über Design, Optik und gestalterische Fragen trefflich streiten. „Es ist der mutigere Entwurf der beiden finalen Vorschläge“, räumt Arne Schuldt ganzen offen ein. Umso erfreuter waren er und Touristikchef Jürgen Jankowiak, dass am Ende die ganze Jury einstimmig dafür votiert hatte. Umso mehr dürften auch die positiven Reaktionen in der Öffentlichkeit die Ideengeber zufriedenstellen.

Ohne Slogan geht's auch

Einen so genannten Claim oder Slogan, der alle oder auch nur die wichtigsten Facetten Überlingens widerspiegle, gebe es im Grunde nicht, sei aber auch gar nicht erforderlich. „Stockach nennt sich das ‚Tor zum Bodensee’“, sagt Arne Schuldt, der in Überlingen zur Schule ging und bei Sport Schmidt seine erste Ausbildung absolvierte, „für mich war schon immer Aufkirch das Tor zum See.“

Ganz neu konzipiert und zweigeteilt hat die Agentur das bisherige Gästemagazin. Das Gastgeberverzeichnis bleibt im bisherigen A4-Format, die „ÜberBlicke“ als Selbstdarstellung der Stadt sind weniger sperrig und passen in die Handtasche. Bei der Bildersprache hat sich die Agentur ganz auf Impressionen der Stadt selbst und Porträts der Gastgeber konzentriert, die sie auch persönlich in Form von Geschichten vorstellt. Auch in der Begrüßung kommt mit Anny Hamm die 103 Jahre alte Überlinger Legende zu Wort, die ihre Stadt mit Liebe lobt.