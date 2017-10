Überlingen Neues Pflegeheim für rund 100 Personen entsteht Südlich Härlen

Der Stiftungsrat des Spenden- und Spitalfonds hat einstimmig für den Bau eines neuen Pflegeheims am Standort Südlich Härlen gestimmt. Das Heim soll das Alten- und Pflegeheims Sankt Ulrich ersetzen, dessen erforderliche Sanierung nicht mehr wirtschaftlich wäre. Der Spitalfonds finanziert den Bau über liquide Mittel.

Die Stadt Überlingen, beziehungsweise ihr Spenden- und Spitalfonds, baut ein neues Pflegeheim am Standort Südlich Härlen. Das hat der Stiftungsrat, der vom Gemeinderat gebildet wird, einstimmig beschlossen. Das Grundstück befindet sich im Eigentum des Spitalfonds und grenzt an das Helios-Spital an.

Über die Zukunft des Alten- und Pflegeheims Sankt Ulrich wird zu einem späteren Zeitpunkt entschieden. Dass am Sankt Ulrich nicht mehr festgehalten wird, entschied der Stiftungsrat bereits im März 2016. Denn das alte Haus in der Sankt-Ulrich-Straße könne nur mit einem unverhältnismäßig hohen Aufwand den heutigen Standards und Anforderungen angepasst werden könne. So wird laut Heimbauverordnung nach einer Übergangsfrist von zehn Jahren der Umbau von Doppel- zu Einzelzimmern verlangt.

Überlingens Kämmerer Stefan Krause betonte in der Stiftungsratssitzung, dass es bei der jetzigen Entscheidung nicht um die Finanzierung gehe, sondern ausschließlich um den Standort. Wobei Krause darauf verwies, dass der Spitalfonds derzeit über eine Liquidität von 15,5 Millionen Euro verfüge. Neben der Fläche Südlich Härlen gab es drei weitere Flächen, die für eine Bebauung in Betracht gezogen wurden: unterhalb des Krankenhauses, unterhalb des Hotels Sankt Leonhard und im Teilort Bambergen.

Stiftungsratsmitglied Günter Hornstein (CDU) bewertete den Standort Südlich Härlen als „nahezu ideal“, von den Rahmenbedingungen wie die Anbindung ans Krankenhaus, an den Stadtbus und die Nahversorgung „passt alles“. Raimund Wilhelmi (FDP) erinnerte daran, dass der Standort auch schon für ein mögliches Hotel diskutiert wurde, dieses Thema habe sich an diesem Standort hiermit erledigt. „Hotels können wir an anderen Stellen bauen“, sagte Oberbürgermeister Jan Zeitler, am Standort Südlich Härlen sei es 2012 ohnehin weniger um den Bau eines Hotels gegangen, sondern um Eigentumswohnungen, „45 an der Zahl“, wie Zeitler in Erfahrung brachte. Auch Sylvia Kruse-Baiker (SPD) sagte, „das ist der mit Abstand attraktivste Standort, auch Pflegebedürftige brauchen Nähe zu anderen Menschen.“

Robert Dreher (FWV/ÜfA) stimmte ebenfalls zu, weil das Projekt unter einem gewissen Zeitdruck liege, er sagte aber: „Es ist kein Geheimnis, dass mir der Standort unterhalb vom Krankenhaus lieber wäre, weil ich meine, dass er nicht so abseits liegt.“ Mit dem Eigentümer, so Dreher, hätte man in Verhandlungen für einen Grundstückstausch eintreten können. OB Zeitler entgegnete: „Wir haben es uns nicht leicht gemacht. Ich frage mich, warum wir zusätzliche Kosten produzieren und Zeit verlieren sollen?“ Stefan Krause ergänzte, dass Südlich Härlen als Gesamtareal entwickelt werde, ausgehend vom Pflegeheim, während Unterhalb des Krankenhauses bereits eine Wohnbebauung bestehe. Auch Marga Lenski (LBU/Die Grünen) stimmte für den Standort Südlich Härlen: „Ich finde es prima. Gut, dass es hier vorangeht. Es handelt sich um die letzte große zusammenhängende Fläche, die wir städtebaulich entwickeln können. Wir müssen uns gut überlegen, an welchem Punkt genau wir das Pflegeheim hinsetzen.“

Kosten noch unbekannt

Vorgesehen sind etwas mehr als 100 Plätze, aufgeteilt auf sieben Gruppen von jeweils etwa 15 Personen. Es handelt sich um vollstationäre Dauerpflegeplätze für pflegebedürftige Menschen, beziehungsweise Menschen mit Demenz. Angaben zu den Kosten macht die Stadtverwaltung noch nicht, sondern verweist auf den Index für Kostenrichtwerte für den Pflegeheimbau des Landes Baden-Württemberg. Bei Neubauten liegt der Richtwert pro Pflegeplatz (inklusive Inventar) bei 121 389 Euro. Für die geplanten 100 Plätze würde der Investitionsaufwand demnach rund 12,14 Millionen Euro betragen.