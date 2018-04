Überlingen Neue musikalische Dimensionen mit Trompetensolist Markus Stockhausen

Markus Stockhausen gastiert vom 10. bis 12. April in Überlingen. Gleich drei Tage wird der Trompetensolist am Bodensee verbringen und sein musikalisches Können präsentieren.

Schon sein Name hat einen speziellen Klang: Markus Stockhausen. Der Trompetensolist, Improvisator und Komponist gilt als einer der vielseitigsten Musiker dieser Zeit. Denn seine Musik klingt nach mehr und sie klingt noch mehr als der Name, den schon der Vater, Komponist Karl-Heinz Stockhausen, weltberühmt gemacht hat. Zwei Jahre nach seinen ersten Gastspielen in Überlingen wird Markus Stockhausen dieses Mal gleich drei Tage am Bodensee verbringen und dabei die ganze Vielfalt seines musikalischen Könnens präsentieren.

Zum Auftakt wird der Musiker am Dienstag, 10. April, einen Workshop mit Schülern am Salem College zum Thema "Intuitive Musik" veranstalten und mit ihnen an diesem Abend ab 19 Uhr einige Ergebnisse präsentieren. Diese Aufführung ist öffentlich bei kostenlosem Eintritt. Unter der pädagogischen Anleitung des Künstlers lernen die Schüler zwei Tage lang eine ihnen bisher fremde musikalische Welt kennen und erste Schritte in einer für sie neuen Ausdrucksweise gehen.

Eine besondere Dimension von Musik und Klang wird Stockhausen am Mittwoch, 11. April, gemeinsam mit Alexander Lauterwasser in der Franziskanerkirche zelebrieren. In einer akustisch-optischen Symbiose nehmen Stockhausen und Lauterwasser, der seine "WasserKlangBilder" in einer Live-Video-Projektion präsentiert, das Publikum auf eine musikalisch-spirituelle Reise mit und laden es dazu ein, "mitzutönen". "Harmonische Klänge ordnen uns innerlich", sagt Markus Stockhausen, "sie lösen Spannungen und schaffen einen Raum, in dem der Mensch sich selbst nahe kommt."

Einen Tag später, am Donnerstag, 12. April, wird er gemeinsam mit Pianist Florian Weber mit einem Jazz-Programm im Kursaal zu hören sein. In Form eines jazzigen Dialogs entwickelt sich ihr Programm "Inside out", quasi eine Musik, die "von innen nach außen entsteht", wie es in der Ankündigung heißt, "intuitiv, frei, leuchtend, oft mit wunderschönen Kompositionen der beiden Künstler als Rahmen, dargeboten mit einem hohen Anspruch an die Tonkultur, der auch klassische Musikliebhaber begeistern kann".

