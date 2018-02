Überlingen Neue Wohngebiete nur noch im Überlinger Norden, Salems Bedeutung wächst

Regionalverbands-Direktor Wilfried Franke hat die Eckpunkte des Regionalplanentwurfs vorgestellt, in dem die Entwicklungen bis 2035 festgeschrieben werden. In der Überlinger Kernstadt sind zwei Wohnbauschwerpunkte vorgesehen, Owingen soll zum Siedlungsbereich erklärt werden, Sipplingen geht leer aus. Für die Wirtschaft ist das interkommunale Gewerbegebiet bei Andelshofen vorgesehen. Unterdessen wird die Bedeutung Salems als Unterzentrum zunehmen.

Den Fahrplan zur Fortschreibung des seit 1976 geltenden Regionalplans skizzierte Wilfried Franke, Direktor des Regionalverbands, jetzt vor dem gemeinsamen Ausschuss der Verwaltungsgemeinschaft Überlingen-Owingen-Sipplingen. Bis zur Sommerpause sollen die Teilberatungen für die neuen Planungsvorgaben bei Flächenbedarf, Infrastruktur und Rohstoffsicherung in den Kreisen Bodensee, Ravensburg und Sigmaringen abgeschlossen sein, um im Herbst eine erste Offenlage für den gesamten Entwurf vornehmen zu können. Dessen Festsetzungen sollen dann bis zum Jahr 2035 Gültigkeit haben. Realistischerweise rechnet Franke mit kritischen Eingaben, die zu bearbeiten sein werden, und mit dem Satzungsbeschluss für einen rechtskräftigen Regionalplan erst Ende 2019. „Dann möge jedoch niemand kommen und das gleich wieder ändern wollen“, erklärte Franke klipp und klar.

Neben allgemeinen Entwicklungen und Herausforderungen, die die drei Landkreise Bodensee, Ravensburg und Sigmaringen gemeinsam betreffen, ging Franke auf einige konkrete Punkte von lokaler Bedeutung ein. Dazu gehöre unter anderem der prognostizierte hohe Bedarf für die Wohnbebauung, sagte Franke, und bezifferte ihn mit 1100 Hektar für rund 80 000 Menschen im ganzen Verbandsgebiet, davon 300 Hektar im Bodenseekreis. „Die Menschen fragen nicht, sie kommen einfach.“ Es sei auch nicht Sache des Regionalverbands, dies zu bewerten. Aufgabe sei es, die Voraussetzungen zur möglichen Deckung des entstehenden Bedarfs zu schaffen. Schwerpunkt dafür werde vor dem Hintergrund der Arbeitsplätze das Schussental sein, sagte Franke. Dass allein die ZF in Friedrichshafen AG rund 8500 Arbeitsplätze bereitstelle, sei vielen in der Region gar nicht so bewusst.

Bei der Wohnbebauung in Überlingen Kernstadt selbst sieht Franke die Grenzen klar gezogen. Die Flächen nördlich der alten B 31 seien aufgrund von Restriktionen tabu, die Entwicklung innerhalb des Rings sei der kommunalen Planung vorbehalten. Im aktuellen Entwurf als „Wohnbauschwerpunkte“ ausgewiesen sind die Bereiche zwischen der Owinger und der Alten Owinger Straße (Gewann „Flinkern“) sowie nördlich des Hildegardrings in Fortsetzung der Fläche, auf der die Baugenossenschaft bald mit ihrer Bebauung beginnen wird. Eine solche Ausweisung, die in Abstimmung mit der Stadt vorgenommen wurde, erleichtert auch in anderen Fällen später die Genehmigung von konkreten Baugebieten im Flächennutzungsplan.

Nichts dergleichen ist in dem Enwurf für Sipplingen möglich. „Da haben wir und die Gemeinde keinerlei weitere Möglichkeiten“, sagt Wilfried Franke: „Sipplingen ist ja umzingelt von Schutzgebieten. Da kann auch der Regionalverband nichts ausrichten.“ Ganz anders ist die Situation in Owingen, das offiziell als „Siedlungsgebiet“ ausgewiesen ist. „Hier geht es auch um eine wichtige Entlastungsfunktion für Überlingen und den direkten Uferbereich“, erklärt Franke. Deshalb sei der Zuschnitt der Grünzäsuren neu gestaltet worden, um hier mehr Spielraum zu haben. Dies gelte in Owingen jedoch nicht für das Gewerbe.

Ebenfalls 1000 Hektar an Gewerbeflächen sind jedoch hier im ganzen Verbandsgebiet allein für die Eigenentwicklung der Wirtschaft erforderlich. Chancen auf Genehmigung haben hier jedoch interkommunale Lösungen. Als Beitrag der Verwaltungsgemeinschaft ist hier das Gewerbegebiet nordöstlich von Andelshofen ausgewiesen. Dazu muss der bestehende Grünzug teilweise zurückgenommen werden. Der dorfnahe Bereich soll indessen als Grünzäsur im neuen Plan festgeschrieben werden, „um Lärmimmissionen zu vermeiden und die Akzeptanz bei den Bürgern zu erhöhen“, wie Franke betonte. Realisiert werden soll das Gewerbegebiet von den drei Kommunen gemeinsam in Form eines Zweckverbands, erklärte OB Jan Zeitler und fragte nach der Dringlichkeit der Gründung.

Salem erfährt Aufwertung

In ihrer Bedeutung aufgewertet werden die Gemeinden Salem und Meckenbeuren als künftige Unterzentren. Damit steht Salem, was mögliche Zugeständnisse an Entwicklungsmöglichkeiten angeht, auf Augenhöhe mit Markdorf. Bei der Rohstoffversorgung verwies Franke insbesondere auf die wichtigen Vorkommen von Kiesen und Sanden in den Kreisen Ravensburg und Sigmaringen. Hier gelte es zum einen den mittelfristigen Bedarf für zwei Jahrzehnte konkret zu sichern. Da der gesamte Kiesbedarf im westlichen Bodenseekreis aus den Kreisen Sigmaringen und Konstanz gedeckt werde, wünsche er sich die Unterstützung der ganzen Region.

Vorausschauend denken müsse der Regionalverband auch, was die Entwicklung der Verkehrsinfrastruktur angehe. „Wir haben zwölf durchfinanzierte Straßenbauprojekte im vordringlichen Bedarf“, sagte Franke: „Doch noch nirgends eine Planfeststellung.“ Zum Abbau dieses Defizits soll eine private Firma als GmbH eigens gegründet werden. „Wir werden im neuen Regionalplan auch die erforderlichen Flächen für einen teilweise zweigleisigen Ausbau der Bodenseegürtelbahn zumindest vorsehen und damit von einer Bebauung freihalten“, betonte Franke. Dafür sei es auf der Strecke zwischen Friedrichshafen und Lindau an manchen Stellen schon zu spät. Im direkten Uferbereich dürfte dies gerade rund um Überlingen und Sipplingen allerdings kaum irgendwo möglich sein.