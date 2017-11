Überlingen Neue Ruhebank nahe Hödingen erinnert an Irmgard Fetscher

Der Verschönerungsverein Überlingen hat eine Ruhebank in Gedenken an Irmgard Fetscher eingeweiht. Nach dem Tod der 85-Jährigen hatte die Familie nicht um Blumen, sondern um Spenden für die rote Sitzgelegenheit gebeten.

"Hoffentlich kommt bald wieder ein rotes Bänkle", hatte Irmgard Fetscher zu ihrer Tochter gesagt, die sie in den letzten anderthalb Jahren bei ihren regelmäßigen Spazierwegen in und um Überlingen begleitet hatte. Zunehmend erschöpften sie die täglichen großen Runden, zog sie aber dennoch durch.

"Solche Bänkle gibt es nur, wenn man sie spendet", hatte Tochter Angelika Tittjung ihrer rüstigen Mutter dann scherzend geantwortet. Ihr beider offener Umgang mit dem Thema Sterben und bewusst der Tatsache, dass Irmgard Fetschers Leben bald enden würde, mündete in dem Beschluss, selbst eine Sitzgelegenheit zu stiften, die der Verschönerungsverein Überlingen (VVÜ) nun mit der Tochter einweihte. Die trauernde Familie hatte statt Blumen um Spenden für eine Ruhebank in Erinnerung an die im Juni 2017 verstorbene 85-Jährige gebeten und die Todesanzeige mit einem Bild auf einem Bänkle und dem Text "Ich habe meinen Platz gefunden" bereichert.

Glücklicherweise war an prominenter Stelle auf der Gemarkung Hödingen, an der sie oft vorbeigekommen waren, noch eine Bank zu vergeben. Der Blick auf den See, der dort "in die Weite, aber nicht wie beim Meer in die Leere geht", wie sie immer festgestellt hatten, ist ein besonderer. Er scheint wie gemacht für die Verstorbene, denn der Acker im Hintergrund erinnert daran, dass sie auf dem Land großgeworden war. Ihr Name und "In Erinnerung. 2017" steht schlicht auf dem Schild der Bank, die künftig zum Treffpunkt für die Familie werden soll. Denn Irmgard Fetscher wurde im Familiengrab in ihrer alten Heimat Bad Saulgau beerdigt.

Sie war Mitte der 90er nach Überlingen gezogen und hatte die Stadt und ihre Umgebung sehr geliebt. VVÜ-Vorsitzende Bernadette Siemensmeyer sowie Bänkle- und Wegewart Thomas Vogler freuten sich, den Premium-Platz nahe des Premium-Wanderwegs "Zum Seegang" mit einer weiteren Bankspende belegen zu können und stießen mit Angelika Tittjung, Hödingens Ortsvorsteher Martin Kessler und dem stellvertretenen VVÜ-Vorsitzenden Michael Wilkendorf in Erinnerung an Irmgard Fetscher mit einem Gläschen an.