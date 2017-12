Überlingen Neue Forschungsergebnisse zu Goldbacher Kapelle

Neuere Forschungen werten die Goldbacher Kapelle, auch Silvesterkapelle, in Überlingen weiter auf. Die Schweizer Kunsthistorikerin Caroline Schärli untersucht insbesondere die Inschriften des Baus aus vorromanischer Zeit.

Überlingen – Neue Erkenntnisse und neue Interpretationen der Forschung über die Goldbacher Kapelle präsentierte die Schweizer Kunsthistorikerin und Religionswissenschaftlerin Caroline Schärli im November erstmals vor einem breiten Publikum. Schon länger bekannt war, dass die Kirche mit ihrer Entstehung in den Jahren 842 bis 849 deutlich älter ist als lange Zeit angenommen. In der jüngsten Überlinger Chronik war noch vom Ende des 10. Jahrhunderts die Rede.

Dass die Kapelle einem dem Grafen Alpger aus Goldbach zu verdanken ist, der sie für sein eigenes Seelenheil erstellen ließ und sie dem heiligen Martianus (Martin von Tours) widmete, trat erst in den vergangenen beiden Jahrzehnten zutage. Parallel zu der Erkenntnis, dass die karolingische Erstausmalung unter anderem aus einem farbenprächtigen Mäander und einem großen Schriftband bestand, das inzwischen als Epigramm des Stifters interpretiert wurde. Ein Grund mehr für Schärli, das Kirchlein als einen "zu wenig beachteten kultur- und kunsthistorischen Schatz" zu bezeichnen. Hinzu kommt, dass an den seitlichen Chorbögen zwei Fresken zu finden sind, die zu den ältesten bildlichen Stifterdarstellungen zählen. Sie zeigen wohl das adelige Ehepaar Winidhere und Hiltepurg, das den Umbau der Kapelle im späten 10. Jahrhundert veranlasst hatte.

"Seit Caroline Schärli sich vor zehn Jahren erstmals mit der Goldbacher Kapelle befasst hat, lässt sie sie nicht mehr los", ist Überlingens Kulturreferent Michael Brunner erfreut. 2010/2011 schrieb die Schweizerin ihre Masterarbeit für die Universität Basel darüber, vor zwei Jahren eine weitere Publikation. Und sie bezieht das Thema auch in ihre derzeitige Doktorarbeit ein.

"Wenn man die Goldbacher Kapelle betritt, empfängt einen keine Bilderpracht, sondern eher ein Flickenteppich verschiedener Ausmalereien", erklärt die Kunsthistorikerin, "und Putzschichten, die sich teilweise überlagern." Anfang des 20. Jahrhunderts konnten die Forscher die verschiedenen Bildsprachen noch nicht richtig deuten, geschweige denn zeitlich korrekt zuordnen. Mittlerweile ist bekannt, dass karolingische Fresken in ottonischer Zeit verputzt und mit Bildern übermalt worden waren. Nicht viel sensibler waren die ersten Restauratoren vor mehr als hundert Jahren bei ihren Versuchen der Rekonstruktion vorgegangen.

"Als man die Wandmalereien vor über 100 Jahren erstmals entdeckt hatte", formuliert es Schärli, "versuchten die Wissenschaftler, diese mit großem Enthusiasmus freizulegen, und vermischten dabei die verschiedenen Schichten." Was die Arbeit der nachfolgenden Kunsthistoriker nicht gerade erleichterte. Bis in die 1990er Jahre ist die Welt aus heutiger Sicht auch bei den Restaurationen recht forsch vorgegangen. Doch Schärli entdeckt etwas Positive an dem Eifer. "Hat dieses Missverständnis zwar zu großen Verlusten bei den bedeutsamen ottonischen Gemälden geführt", schreibt sie in einer Dokumentation, "so wäre ohne dieses die in der Überlieferung singuläre karolingische Ausmalung wohl nie zutage getreten – und damit auch der wahre Ursprung der Kapelle (die lange Zeit als romanisch angesehen wurde) im Dunkeln geblieben."

Die wenigen kunstvollen Schriftzeichen, die an den Wänden an verschiedenen Stellen aufgetaucht waren, wurden zunächst als Tituli oder Legenden zu den Bildern interpretiert. Und damit war man lange zufrieden. Nach den jüngsten Restaurationen von 1992 bis 1995 erkannte der Altphilologe Walter Berschin 1997 erstmals, dass die kunstvollen Buchstabenfragmente der ältesten karolingischen Ausmalung in den 840er Jahren sich zu einem langen Gedicht fügten, das sich über drei Wände erstreckt. Die Schriftbänder befanden sich ursprünglich direkt unter der Decke, ehe die Kapelle im 10. Jahrhundert umgebaut und das Schiff erhöht wurde.

Die Kapelle selbst ist zwar keineswegs, wie lange Zeit angenommen, vom Kloster Reichenau erstellt oder in Auftrag gegeben worden. Der lateinische Text unter dem farbenprächtigen Mäanderband ist aber vom Reichenauer Abt und Dichter Walahfrid Strabo verfasst worden. Den Auftrag dazu gab besagter Graf Alpger aus Goldbach, der in dem Gedicht ausdrücklich erwähnt und als Stifter der Kirche bezeichnet wird, von dem allerdings sonst so gut wie nichts bekannt ist. Dieses Gedicht schildere, so Caroline Schärli, "auf prägnante Weise die Vita des heiligen Martianus, der somit der ursprüngliche Patron des Sakralbaus war. " Mit Fug und Recht könnte man das Kleinod inzwischen also auch als St.-Martianus- oder St.-Martins-Kapelle bezeichnen. Seit wann sie den Namen Silvesterkapelle trägt, ist nicht genau bekannt. "Der Name taucht in Anlehnung an Papst Silvester erstmals in der Frühgotik auf", weiß der ehemalige Stadtbaumeister Wolfgang Woerner aus Goldbach lediglich. Er hat die "Schlüsselgewalt" über die Kapelle und kümmert sich seit vielen Jahren um das Kleinod.

"Zu guter Letzt ist es von größter Bedeutung, die Besonderheiten der kleinen – nur auf den ersten Blick unscheinbaren – Kirche am Bodensee einer breiteren Öffentlichkeit zu vermitteln, damit die Goldbacher Kapelle zukünftig die ihr gebührende Wertschätzung erhält", schreibt Caroline Schärli am Ende ihrer jüngsten Publikation. Dies in gebührendem, aber sensiblem Maße zu tun, wird im Jahr 2020 eine der großen Herausforderungen der Landesgartenschau sein. Denn der Bürgerpark öffnet zumindest den Blick und den Weg zur Kapelle auf ganz neue Weise.

Gottesdienst am 31. Dezember

Die Goldbacher Kapelle ist im Sommer Montag, Mittwoch und Samstag von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Führungen können unter Telefon 0 75 51/6 48 79 bei Wolfgang Woerner bestellt werden. Unter dieser Nummer kann auch der Schlüssel während der Wintermonate Dezember bis März angefragt werden. In der Silvesterkapelle finden regelmäßig an Heiligabend um 17 Uhr und zum Patrozinium am 31. Dezember um 10 Uhr festliche Gottesdienste statt.

Silvester oder Sylvester?

Was feiern Sie – Silvester oder Sylvester? Sagen Sie nicht, das sei belanglos. Schließlich ist der letzte Tag des Jahres zugleich der Namenstag von Papst Silvester, der zwar nach seiner Amtszeit zum Heiligen werden sollte, aber keinesfalls zum Sankt Sylvester.

Das ganze Dilemma der Liebe zum Ypsilon offenbart sich, wenn man die Goldbacher Kapelle auf der Homepage der katholischen Münstergemeinde, die Eigentümer des Kirchleins ist, oder auf der Seite der Überlinger Touristiker sucht. Bei der Gemeinde taucht heute eine Silvesterkapelle, bei der Überlingen Marketing und Tourismus GmbH finden wir eine Sylvesterkapelle. Dass es sich zweifellos um dasselbe Objekt handelt, bestätigt sich bei der Lektüre des Erklärungstextes, der teilweise nahezu gleichlautend ist.

Akademisch Aufklärung zu leisten versuchte der des Deutschen und der Rechtschreibung bestens kundige Oswald Burger. "Ich ahne schon, dass mein Einwand nichts mehr nützt, seit fast hundert Jahren schleicht sich in Überlingen die falsche Schreibweise ein", ließ er schon zu vorvergangenem Jahreswechsel wissen. Burgerwies darauf hin, dass Papst Silvester, dem die bedeutende Kapelle geweiht wurde, sich mit I und nicht mit Ypsilon schreibt. Burger: "Im Lateinischen gibt es den Buchstaben Ypsilon gar nicht."

Dass sich in Überlingen der Name Sylvesterkapelle immer mehr verfestigt habe, erklären auch Michael Brunner und Marion Harder-Merkelbach im Buch zu "1100 Jahre Kunst und Architektur in Überlingen". Aber Burgers Pessimismus war nur teilweise berechtigt. Die heimischen Touristiker und Wikipedia haben die orthografische Nachhilfe bislang ignoriert. Doch die Münstergemeinde hat dazugelernt und feiert das Patrozinium am 31. Dezember in der "Silvesterkapelle".