Überlingen Neue Einsichten bei Fahrradstraße: Doch keine durchfahrenden Autos?

CDU-Sprecher Hornstein will das Thema Hafenstraße nach zwei Jahren noch einmal aufdröseln, weil er Interpretationsdifferenzen beim Beschluss von 2015 sieht. Das Ausschuss-Gremium will den Individualverkehr künftig draußen halten, jetzt wird das Thema nochmal im Gemeinderat besprochen.

Viele hatten schon mit Ungeduld auf die Umsetzung der beschlossenen Fahrradstraße in der Hafenstraße als sichtbares Signal für eine weitere Weichenstellung beim Innenstadtverkehr gewartet. Vor wenigen Wochen hatte das städtische Tiefbauamt die aktuellen Pläne, die Komplikationen und die möglichen Kosten zur Umgestaltung der Fahrbahn dargestellt. Nun will der Verkehrsausschuss das Paket doch noch einmal aufschnüren und den motorisierten Individualverkehr – abgesehen von Anliegern – raushalten, wie es vier Fraktionen des Rats vor zwei Jahren beantragt hatten.

Was nach langen, zähen Diskussion im Juli 2015 vom Gemeinderat mehrheitlich beschlossen worden war, könnte durch den neuerlichen Vorstoß von CDU-Fraktionssprecher Günter Hornstein unter Anfragen im Ausschuss für Technik und Verkehr wieder aus den Angeln gehoben werden. "Es ist völlig unstrittig, dass die Verwaltung derzeit den Gemeinderatsbeschluss von 2015 umsetzt", erklärte er. "Völlig unstrittig ist es aber auch, dass es unterschiedliche Interpretationen gibt, was die Intentionen des gemeinsamen Antrags der Fraktionen war." Für ihn habe sich im Laufe der Planung herausgestellt, dass "eine Fahrradstraße Hafenstraße mit motorisiertem Individualverkehr nicht funktionieren kann". Entsprechend solle man auch "Stop sagen". Gleichzeitig beantrage er, in einer der nächsten Ausschusssitzungen das Thema "Fahrradstraße ohne motorisierten Individualverkehr" zu besprechen. Dazu brauche es kein Gutachten, das Datenmaterial sei vorhanden.

Zwar sei dieser Antrag durchaus nachvollziehbar, erklärte Baubürgermeister Matthias Längin. Doch habe er "spontan gewisse Probleme mit der geltenden Beschlusslage", mit der die Verwaltung zum Handeln aufgefordert sei. "Das haben wir getan und vorgestellt." Wenn man das Thema im Ausschuss mit einem anderen Ziel weiter verfolge, als der Beschlusslage entspreche, gebe es hier "eine gewisse Intentionsdifferenz". Aus seiner Sicht müsse zunächst im Gemeinderat eingebracht werden, dass die Verwaltung "an dem Projekt nicht mehr weiterarbeitet", wenn das so mehrheitsfähig sei.

Oberbürgermeister Jan Zeitler, der als Zuhörer präsent war, schien seinen Ohren nicht zu trauen, als Fachbereichsleiter Raphael Wiedemer-Steidinger den Beschluss und dessen Datum wiederholte. Doch wenn alle zu der Einsicht gekommen seien, "dass dies ein Fehler war", erklärte Günter Hornstein, sehe er nicht ein, den Fehler fortzusetzen. Man müsse den Mut haben, zu sagen: "Wir stoppen das."

Klar ist, dass der Gemeinderat im Rahmen seines komplexen Beschlusses vom 27. Juli 2015 mit der Entscheidung für eine Fahrradstraße in der Hafenstraßen in einem Unterpunkt zugleich die Beibehaltung des motorisierten individuellen Einbahnverkehrs (MIV) in gebremster Form befürwortet hatte. So klar scheint das allerdings nicht allen am Tisch gewesen sein. "Man muss dazu sagen, dass im gemeinsamen Antrag der Fraktionen die Hafenstraße ohne MIV vorgesehen war", erklärte Hornstein. "Das hat zu der Verwirrung beigetragen." Wenn man zwei Jahre später "Interpretationsdifferenzen" erkenne, "sollte man den Mut haben und sich nicht auf Formalien zurückziehen". Der Antrag der Fraktionen sei klar gewesen, assistierte Udo Pursche (SPD).

"Das heißt: Wir werden das Thema als Antrag aus dem Ausschuss in den Gemeinderat tragen", resümierte OB Zeitler. Und Reinhard Weigelt (FDP) beeilte sich einzuwenden: "Aber nicht einstimmig."

Das waren Antrag und Beschluss 2015