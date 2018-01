Überlingen Narrenzunft serviert im Narrenkonzert auch original polnische Bodenseefelchen

Premiere der fünf Überlinger Narrenkonzert dieses Jahr früh am 26. Januar. Peter Graubach übernimmt die Rolle der Narrenmutter für dieses Jahr.

Die frühe Fastnacht in diesem Jahr beschert analog eine Narrenkonzertpremiere bereits am Freitag, 26. Januar. Längst treffen sich die Akteure der Narrenzunft jeden Abend, um die Szenen, Sketche und Lieder zu proben. Die Stückleschreiber saßen bereits seit vergangenen Oktober am Schreibtisch und dichteten, reimten und komponierten. "Ich denke, wir bringen wieder eine gute Mischung aus Stadtpolitik und Klamauk auf die Kursaalbühne", sagt Jens Fräntzki, der Gesamtleiter des Narrenkonzerts. "Und mit viel Musik", ergänzt der Narrenrat schmunzelnd. Denn auf der Bühne wird nicht nur, wie jedes Jahr, die zunfteigene (Rock)-Band zu erleben sein, sondern Fräntzi wird auch selbst mit seinem Bühnenpartner Stefan "Kuckuck" Mayer dieses Mal einen Ausflug ins musikalische Fach machen. Vieldeutig hatte der schon in der Dreikönigssitzung bei der internen Vorstellung des Programms in der Dreikönigssitzung angedroht, sich an Schlagermusik à la Flippers zu vergehen: "Wir treten dieses Mal auf als Lolek und Bolek, die original polnischen Bodenseefelchen, spielen den Landesgartenschauhit der Herzen und vergeben in der Pause Autogramme."

Doch zum Anfang. Der solle dieses Mal "wieder ein Stück weit traditioneller" sein, beschreibt Fräntzki. Mit einem ganz klassischen Auftakt mit den Narreneltern und bei der Premiere werde natürlich OB Jan Zeitler, wie das zu erwarten sei, eine gewissen Rolle spielen. Wie aber zu hören ist, wird der neue Oberbürgermeister die Narrenkappe, die er traditionell erhält, nicht einfach auf den Kopf gesetzt bekommen. Und bei den Narreneltern wird dieses Jahr nochmals Peter Graubach in die Tracht schlüpfen, wie schon einmal vor drei Jahren, als Narrenmutter Wolfgang Lechler erkrankt war. Lechler hatte die Narrenzunft in der Dreikönigssitzung darüber informiert, dass er wegen des Schicksalsschlages in seiner Familie nicht als Narrenmutter auftreten werde und dass er Narrenrat Graubach, sonst in der Figur des Narrenbollizei unterwegs, dafür danke, dass dieser die Rolle nochmals übernehme.

Traditionell gibt sich die Narrenzunft auch beim Thema Ansage. Nach Jahren, in denen es keinen festen Conferencier mehr gegeben hatte, wird es wieder einen Akteur in dieser Funktion geben: In Fritz Krefeldt übernimmt ein Narrenrat diese Aufgabe, der bereits seit Jahren durch seine komödiantischen Auftritte in einzelnen Ansagen und als Schauspieler glänzte.

Insgesamt erleben die Zuschauer in den fünf Vorstellungen fünf Stücke plus mehrere Szenen in zehn Aufzügen. Was sich hinter der "Schneeballschlacht im Hafenpub" verbirgt, oder weshalb sich die Bühnenakteure mit der Diskussionskultur der Feuerwehr befasst und ihren bei der Schlussprobe ausgetauschten schlagkräftigen Argumenten, daraus macht Fräntzki ebenso noch ein Geheimnis wie aus den weiteren Stücken.

Ein kleines bisschen lüftet er indes den Vorhang beim Männerballett und das aus gutem Grund: Die acht Ballerinas präsentieren eine Choreografie zum Thema 70-er-Jahre-Disco. "Und wir nehmen dieses Motto und übertragen das auf die Party am Samstag im Anschluss an das Narrenkonzert", beschreibt Fräntzki. Die Zunft hofft, dass möglichst viele der Samstagsgäste sich als John Travoltas und Olivia Newton-Johns verkleiden und am 27. Januar im Foyer des Kursaals mitfeiern.

