Überlingen Narrenvater ersteigert halben Baum

Objekt eines OB-Streichs ergibt 346 Euro für die Jugendarbeit der Zunft

In der Zunftstube der Narrenzunft ging dieses Jahr der "Steampunk" ab. Auf dieses Motto hatte das Bewirtungsteam Dekoration und Kostüme abgestimmt und für Stimmung war sowieso gesorgt. Unter anderem durch die amerikanische Versteigerung von "Narrenvaters Narrenbaum" auf der Hofstatt. Was es damit auf sich hat? Bei einem Radiointerview hatte Narrenvater Thomas Pross geantwortet, der tatsächlich rund doppelt so hohe Überlinger Narrenbaum messe so 13, 14 Meter. Oberbürgermeister Jan Zeitler nahm Pross beim Wort – und hoch, indem er am Mittwochabend den Bauhof klammheimlich ein solches Mini-Exemplar aufstellen ließ, nebst entsprechendem Schild.

Bei der Versteigerung, die 346 Euro für die Jugendarbeit der Zunft einbrachte, gab es gleich zwei Gewinner, die gleichzeitig das letzte Gebot abgaben: den Narrenvater höchstselbst sowie den Andelshofer Narrenpolizisten Martin Schwellinger, die sich das Gehölz nun laut Pross "längs" teilen werden. Ganz schön ausgeschlafen, der OB! Und dabei behaupteten doch Renate und Thomas Freitag, die jedes Jahr ein närrisches Geschenk überreichen, etwas anderes: "S'Rathaus pennt, de Narrebolle rennt, d'Narre-Eltern hond jetzt s'Regiment." Damit Narrebolle Andreas Taglang bei seinen Einsätzen freie Bahn hat, bekam er von Freitags zwei Blaulichter auf die Epauletten. An eine andere Zahl konnte der Narrenvater sich hingegen genau erinnern: seinen ersten Besuch im Frauenkaffee 1994, zusammen mit Jörg Bohm – beide als Frauen verkleidet. Pross trug die moosgrüne Tracht der ehemaligen Narrenmutter Paul Fischer – und wurde schließlich enttarnt.

Anne Mandausch, die in jenem Jahr die Leitung des Frauenkaffees übernommen hatte, würdigte aber so viel Einsatz und ließ die beiden zugucken. Mandausch, die dieses Jahr "den Kochlöffel" weitergab, habe, so Pross, "24 Jahre lang diesen Kaffee duftend heiß aufgebrüht" und den Frauenkaffee zu einem Leuchtturm-Projekt der geschlechtsgetrennten Fastnacht gemacht". Letztere sei ja eine Überlinger Eigenart. Für ihre Verdienste überreichte Pross Mandausch einen Orden.