Überlingen Narrenrat Tankred Kauf ist da "irgendwie reingeschlittert"

Tankred Kauf wurde ungeplant Narrenrat, ist engagierter Kulissenmaler und Darsteller beim Narrenkonzert.

Die Fuchsschwanzbehängte Kappe ist auf dem Kopf. Das Narrenrats-Häs ist angezogen. Und die Vorfreude, ja die ist ihm ins närrische Gesicht geschrieben. Tankred Kauf hat das Narrsein schon früh zu Hause erlebt. "Da meine Mutter in Sipplingen aufgewachsen ist, wurde das bei uns in der Familie immer zelebriert", erinnert sich Kauf. Er selbst schlüpfte in jungen Jahren erstmals ins Hänsele. "Ich war damals sechs oder sieben", weiß der Überlinger und markiert den Narrentag 1992 in seiner Heimatstadt als erstes großes närrisches Ereignis mit bleibendem Eindruck.

Die Folgejahre verliefen für Tankred Kauf, wie er sagt, eher "klassisch". Während der Kindheit war er noch sehr aktiv dabei. "Als junger Erwachsener verliert man dann irgendwie den Bezug zur Fasnet", ergänzt der 37-Jährige. Den Kölner Karneval konnte er während seines Bachelor-Studiums in Geschichte und Kulturwissenschaften der Antike in der Domstadt nicht so wirklich genießen. "Das ist kein Vergleich zur Fasnet in Überlingen." Klassischerweise kam Jahre später dann auch bei Tankred Kauf die Rückkehr an den Bodensee, wo er sich mit seinem Bruder Thilo eine berufliche Existenz aufbaute. "Wir vertreiben eine eigene Demeter-Marke, die auch in Supermärkten angeboten wird." Seine drei Töchter sind gemeinsam mit seiner Frau "Alte Wieber".

Kauf selbst trat damals der Hänselezunft bei. Vor sechs Jahren fragte ihn die Narrenmutter, ob er beim Narrenkonzert helfen könne. Es wurden Kulissenmaler gesucht. "Ich dachte mir, da machst du mit", verrät Tankred Kauf. Er habe aber nie daran gedacht, dass daraus eine Mitgliedschaft im Narrenrat werden würde. "Ich bin da irgendwie reingeschlittert", beschreibt er schmunzelnd.

Seit längerem kümmert sich Kauf um den grafischen Bereich, ist zuständig für das Layout des gelben Programmheftes, die Plakate und die Homepage der Narrenzunft. Auch als Stückleschreiber und Darsteller der Narrenkonzerte ist er aktiv. Und während der eigentlichen Fastnacht? Da packt er überall dort mit an, wo es nötig ist, auch beim Plakettenverkauf.