Überlingen Narr im Herbst

Die beiden Brüder im Narrengeiste, der Überlinger Büchsenmacher Stefan Mayer (Kuckuck) und der Zahnarzt Jens Fräntzki legten sich im Partnerlook eine Tracht zu. Vom Seppelhut über die Lederhose bis zum Wadlstrumpf passt da alles. Was sie bei ihrer Einkleidung erlebten? Ein kleines Stückle Narrenkonzert. Und das im Oktober!

Wenn sich Jens Fräntzki und Stefan Mayer eine Tracht auf den Leib legen, dann ist das ein Ausdruck von Bodenständigkeit. Die Tracht als Artenschutzprogramm für die aussterbende Heimat – als Konterrevolution zur globalen Revolution. Ihrer Heimat Überlingen fühlen sich der Zahnarzt Fräntzki und der Büchsenmacher Mayer jedenfalls mindestens so eng verbunden, wie ihnen ihr neuer Lederlatz auf dem Bauche sitzt. Fräntzki und Mayer verleihen ihrer Heimat gar ein eigenes Stück Identität, wenn sie an der Fastnacht als Duo auf die Narrenkonzertbühne treten oder am Fastnachtssonntag durch die Straßen ziehen, zuletzt als Mitglieder eines Dackelklubs, bei dem sie mit nach hinten gegelten Haaren den Spießer spielten.

Einem waschechten bayerischen Spießbürger begegneten die beiden Überlinger justament am Wochenende. Die beiden Freunde, zugleich Schwager, weilten mit ihren Ehefrauen und Kindern und Eltern und der ganzen Großfamilie im Allgäu, als sie in einem Geschäft eines Dirndl- und Lederhosenhändlers die passende Bergausrüstung fanden. Gesagt, gekauft. Denn Hemd und Hose, das passt so gut, da gehen sie glatt als Doppelgänger der "Jungs vom Bodensee" durch. Und sie geben beim Narrenkonzert eine Bella Figura ab, vom Seppelhut bis zum Wadlstrumpf – da passt alles.

Oder wie wäre es mit einer Trachtenhochzeit? Das war so dahergesagt, weil verheiratet sind sie ja schon, nur nicht miteinander. Der andere Kunde aus dem Allgäu fragte nach: "Was, ihr heiratet's?" Ja, schon! In einer viertel Stunde ist's so weit, antworten sie ihm. Gesagt, und zum Beweis die Hand gehalten. Der Allgäuer konnt's nicht glauben, drehte sich ab. Grummelte: "Sauerei!"

Eine Sünd' wäre die Homoehe im aufgeklärten Überlingen glücklicherweise nicht. Heimatverbunden und weltoffen, wie die Stadt so ist. Der Zahnarzt und der Büchsenmacher jedenfalls lachten herzhaft und freuten sich an diesem kleinen Stückle Narrenkonzert im Herbst.