Überlingen Nachbar will wegen Flüchtlingen Haus verkaufen

Händeringend sucht die Überlinger Stadtverwaltung Unterkünfte, um Flüchtlinge unterzubringen. Zuletzt hatte sie Erfolg und kam bei einer Doppelhaushälfte zum Zug. Wand an Wand will der andere Eigentümer der Haushälfte nicht wohnen und will nun wegziehen. Unterdessen mühen sich Integrationsmanager der Diakonie im Auftrag der Stadt, dass geflüchtete Menschen sich in ihrer neuen Heimat zurechtfinden.

Landrat Lothar Wölfle wird nicht müde, die Kreisgemeinden an ihre Hausaufgaben zu erinnern. Nicht nur die Stadt Überlingen steht beim Landkreis noch im Soll und muss für mehr als 60 Geflüchtete eine Anschlussunterkunft bereitstellen. Wölfle drängt, schließlich muss der Kreis dafür aufkommen und bekommt das Geld nicht erstattet. Doch bei der Suche oder Erstellung hapert es aus verschiedenen Gründen. Ein Teil der bisherigen Gemeinschaftsunterkünfte in Goldbach kann künftig zwar für die Anschlussunterbringung genutzt werden. Doch müssen die maroden Holzgebäude in den nächsten Monaten erst noch renoviert werden. Daneben wartet die Stadt auf die Baugenehmigung für die schon zweimal beschlossenen Unterkünfte am Schättlisberg.

Die Verwaltung versucht daher jede Gelegenheit zum Erwerb von Wohnraum zu nutzen, wie zuletzt beim Kauf einer Doppelhaushälfte in der Rauensteinstraße, in die nach einer Instandsetzung Flüchtlinge einziehen sollen. Gar nicht erfreut darüber war der Eigentümer der anderen Haushälfte."Ich werde ausziehen und mein Haus verkaufen, so bald es geht", sagt Oskar Kessler, der hier meist alleine wohnt und in diesem Jahr noch 70 Jahre alt wird. "Das ist mein Elternhaus", erklärt der Eigentümer, der die Ruhe schon schwinden sieht. "Auf Dauer sehr ich hier keine Perspektive."

Zehn Tage vor Weihnachten hatte er von dem Verkauf der Hauses erfahren und war entsetzt. "Sie können mir glauben, ich habe weder Weihnachten noch Neujahr gefeiert." Kessler kann es sich nicht vorstellen, wie das Wand an Wand in einem Doppelhaus aus den 1950er Jahre mit einer größere Familie oder Gruppe von Geflüchteten funktionieren soll. Zudem gingen die beiden Gärten direkt ineinander über, klagt der Mann, der seit 15 Jahren hier zuhause ist.

"Ich habe gleich mit Herrn Kessler gesprochen, als der Kaufvertrag für das Haus unterschrieben war", betont die Integrationsbeauftragte Elke Dachauer: "Vorher konnte ich ja nicht auf ihn zugehen." Doch beruhigen konnte auch Dachauer den aufgebrachten Hauseigentümer nicht, das hatte sie schnell bemerkt.

"Wir wollen ja helfen, integrieren – und haben das alle auch getan", erklärt Oskar Kessler: "Dies kann man begrüßen und als Helfer von Amts wegen oder privat mehr oder minder auch leisten, wenn man denn auch ein Zuhause hat, wo man abschalten und wieder Kraft tanken kann." Nicht jedoch, wenn man täglich so direkt mit der gänzlich anderen Kultur und Lebensart konfrontiert werde und nicht ausweichen könne.

Spätestens an dieser Stelle kommen die Integrationsmanager ins Spiel, die es formal seit dem 1. Januar gibt. Die Stadt Überlingen hat eine Förderung dieser Aufgaben beantragt und vom Land eine Zusage über knapp 130.000 Euro jährlich bekommen, die an den 163 zu betreuenden Menschen in Anschlussunterbringung bemessen ist. Während die Integrationsbeauftragte Elke Dachauer als Koordinatorin seit neun Monaten direkt bei der Stadt angestellt ist, hat die Kommune die persönliche Betreuung mit dem Integrationsmanagement an das Diakonische Werk und dessen Flüchtlingssozialarbeiter übertragen. In der Praxis sind es daher dieselben handelnden Personen. "Im Prinzip nehmen unsere sechs Flüchtlingssozialarbeiter diese Aufgabe seit 1. Januar wahr", sagt Udo Pursche, Geschäftsführer des Diakonischen Werks. Diese hatten bislang im Auftrag des Kreises die Gemeinschaftsunterkünfte betreut, wo der Bedarf gesunken ist. Der überwiegende Teil der insgesamt 4,1 Deputate wird nun im so genannte Integrationsmanagement eingesetzt. "Mit jedem Geflüchteten wird eine Zielvereinbarung abgeschlossen, die beide Seiten unterschreiben müssen", erklärt Pursche. Die Ausgangssituation könne dabi ganz unterschiedlich sein. "Einige haben zuvor im Sprachkurs schon sehr gut Deutsch gelernt, andere sind nahezu Analphabeten." Daran müssten sich auch die Zielsetzungen orientieren, die vom Spracherwerb über eine Ausbildung bis – im besten Fall – zu einem beruflichen Einstieg reichen können.

Warten auf Genehmigung

Notgedrungen in Warteposition ist die Stadt beim Bau der Anschlussunterkunft am Schättlisberg. Zweimal hat der Gemeinderat das Vorhaben beschlossen, zweimal gab es Widersprüche. "Im Rahmen der Nachbaranhörung wurden Einwendungen gegen das Bauvorhaben erhoben", sagt Baubürgermeister Matthias Längin. "Das Verfahren wurde daher zuständigkeitshalber an das Regierungspräsidium Tübingen abgegeben." Der erste Antrag war dort genehmigt worden, mit dem abgespeckten Vorhaben sollte es nicht anders sein. "Zum aktuellen Verfahrensstand liegt uns keine Rückmeldung vor", sagt Längin. Dennoch sei mit der Maßnahme "fristgerecht begonnen" worden, indem schon eine Zufahrt angelegt und Baumrodungen durchgeführt worden seien. Dies sei auch bekanntgemacht worden. Ein Baubeginn bis 20. Januar war erforderlich, um den zugesagten Landeszuschuss von 690.000 Euro nicht zu verlieren. Längin: "Der Zuschussgeber wurde hierüber schriftlich unterrichtet." (hpw)