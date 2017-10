Überlingen Nach fast zehnjähriger Planungs- und Bauzeit Familienzentrum Altstadt feierlich eingeweiht

Oberbürgermeister Jan Zeitler sagte bei der Inbetriebnahme des Familienzentrums Altstadt: "Heute ist ein Tag der großen Freude." Große Erleichterung war bei allen Beteiligten zu spüren, es war aber auch Enttäuschung herauszuhören, dass man schon jetzt wieder an räumliche Grenzen stößt.

Von einem großen Tag für die Stadt Überlingen und einem Tag der Freude sprach Oberbürgermeister Jan Zeitler bei der Eröffnung des Familienzentrums Altstadt. Am Samstag fand die offizielle Übergabe des sanierten und erweiterten denkmalgeschützten spitälischen Gebäudes, Krummbergstraße 20, an die Nutzer, das Kinderhaus St. Angelus und den Familientreff Kunkelhaus, statt. "Ich bin sehr glücklich", sagt Zeitler. Nach einem Festakt fand ein Tag der offenen Tür im neuen Familienzentrum Altstadt statt, von der die Bevölkerung reichlich Gebrauch machte.

Zeitler ging auf die lange Geschichte des Kinderhauses ein, die bis ins 19. Jahrhundert zurückreicht. „Es war der erste Kindergarten im heutigen Sinn zur Pflege und Aufsicht von Kinder für eine bestimmte Zeit am Tag“, sagte er. Der OB erwähnte im Weiteren den langen Entwicklungsprozess des Familienzentrums (siehe Infokasten), bevor er dessen Konzeption, die die beiden Nutzer im Oktober 2011 gemeinsam erstellt hatten, erwähnte. „Um die Wohnqualität in der Altstadt für Familien zu erhalten, sollten beide Einrichtungen als Familienzentrum dauerhaft in der Altstadt verbleiben, wozu sich das Gebäude in der Krummebergstraße in hervorragender Weise anbietet". Diese Konzeption habe das Regierungspräsidium davon überzeugt, die Sanierung des Gebäudes mit 3 Millionen Euro aus Mitteln der Städtebauförderung und mit 150 000 Euro aus dem Ausgleichstock zu fördern. Der OB machte zum einen darauf aufmerksam, dass das Familienzentrum kein einfaches Bauvorhaben war, Baupläne hätten mehrfach an die gestellten Forderungen angepasst und mit den Nutzern abgestimmt, die Förderanträge angesichts steigender Projektkosten erweitert werden müssen.

Zum andern auf die während des Bauverlaufs immer wieder unerwarteten teils hohen Schäden an der Bausubstanz, auf die zu reagieren war. Sein Dank galt insbesondere den Verantwortlichen des Familientreffs, die große Geduld bewiesen hätten. Zeitler wünschte sich, dass beide Einrichtungen ihre Zusammenarbeit immer weiter intensivierten „und diese Vielfalt für alle im Familienzentrum Aktiven Herausforderung und Ansporn für ihr Wirken zugleich sein möge“.

Sozialdezernent Ignaz Wetzel, der von einem „wunderschönen Tag in einem wunderschönen Gebäude“ sprach, machte auf das seltener werdende „extrem wertvolle Gut“ Kinder und Jugendliche aufmerksam, die Kommunen seien gefordert, die entsprechende Infrastruktur für sie auszubauen und weiterzuentwickeln. Martina Fahlbusch-Nährig, Leiterin des Familientreffs, sagte, die neun Jahre seit 2008 hätten manchmal viel Kraft und Energie gekostet. Sie zeigte sich überzeugt, dass die Zusammenarbeit beider Einrichtungen „einfach gut werden wird“. Mirjam Geiger-Riess, Vorsitzende des Familientreffs, hob hervor, das Gebäude mit seiner guten Atmosphäre sei ein Ort, an dem sich Menschen angenommen und beschützt fühlen könnten. Der Familientreff hätte aber durchaus noch größere Räume gebraucht, gab sie zu bedenken. „Es gibt noch genug zu tun.“ Und Christiane Weber, Leiterin des Kinderhauses, sagte: „Es kommt zusammen, was zusammen kommen muss. Freuen wir uns auf die Synergien, die sich hier ergeben.“ Um diese Gemeinsamkeit beider Einrichtungen symbolisch zu zeigen, ließen die Festgäste Luftballons in zwei Farben steigen – grün für den Familientreff, blau für das Kinderhaus.

Das Familienzentrum Altstadt

Einen längeren Entwicklungsprozess hat das Familienzentrum, Krummebergstraße 20, hinter sich. Start war bereits im Juni 2008 in der Amtszeit von OB Volkmar Weber, als die energetische Sanierung des Kindergartens St. Angelus beschlossen und dafür eine Förderung aus dem Bund-Länder-Invetitionspaket beantragt wurde. Dieser Antrag wurde verweigert, vom RP Tübingen aber die Möglichkeit der Aufnahme des Familienzentrums in das Sanierungsgebiet "Altstadt III Nord" und damit ein Zuschuss aus Mitteln der Städtebauförderung in Aussicht gestellt. Im Dezember 2010 beschloss der Rat, die ehemalige spitälische Fruchtscheuer für 3 Millionen Euro zu sanieren und hier auch dem Familientreff neue Räume zur Verfügung zu stellen. Am 12. Oktober 2012 erfolgte der erste symbolische Spatenstich. Allerdings dauerte es noch bis Juni 2015, bis die Bauarbeiten beginnen konnten. Zuvor war noch ein Wechsel der Objektplanung an das Architekturbüro Gruber und der Projektsteuerung an die KF Ingenierure erfolgt. Der Gemeinderat beschloss mehrmals trotz gestiegener Kostenberechnungen die Fortsetzung des Projekts, zuletzt im März 2016 mit Gesamtkosten von rund 6,79 Millionen Euro.

Zwei Fragen an Christiane Weber, seit 1978 im Kinderhaus St. Angelus beschäftigt und seit 1997 dessen Leiterin:

Was bedeutet der heutige Tag für Sie?

Er ist das Ergebnis langer Planungen, es ist ein wunderschöner Tag für uns, ein Tag der Begegnung. Viele Überlinger kommen hier her und schauen sich das neue Familienzentrum an. Wir sind wirklich stolz, dass wir hier sind und freuen uns.

Welche Synergien erwarten Sie durch die Zusammenlegung von Kinderhaus und Familientreff?

Die Kinder vom Kunkelhaus können auch schon den Kindergarten kennen lernen. Wir können gemeinsame Veranstaltungen wie Elternabende oder Martinsumzug ausrichten. Wir haben kurze Wege, auch wenn es um Beratung mit dem Jugendamt geht.