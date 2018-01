Überlingen Nach der Eisbahn Motorräder? Eisbahn am Chantilly-Platz stößt auf Kritik bei Baumschützern

Die Stadt möchte die Kosten für eine Umnutzung des Chantilly-Platz tragen und sieht darin keine Subvention für "ÜB on Ice". Außerdem plant sie eigenen Angaben zufolge den Bau eines Motorradparkplatzes am Chantilly-Platz.

Dass die Überlinger Eisbahn in diesem Jahr nicht wie gewohnt am Landungsplatz, sondern am Chantilly-Platz aufgebaut werden soll, hat der SÜDKURIER bereits berichtet. Einige Fragen blieben jedoch ungeklärt. Nun hat die Stadt auf Anfragen erst gar nicht und nach der Berichterstattung mit unklaren Angaben reagiert. Zugleich kündigte sie an, die Kosten für den Umbau in voller Höhe zu übernehmen, weil sie ohnehin nötig seien. Den Schutz der Baumwurzeln könne man gewährleisten. Doch nicht nur das: Der Pressemitteilung der Stadt lässt sich entnehmen, dass der Chantilly-Platz Motorradparkplatz werden soll.

Die Stadt teilte dem SÜDKURIER in einer Mail schriftlich mit, dass es einen Gremienbeschluss gebe, der Voraussetzung dafür sei, die Kosten für die Umbaumaßnahmen von "ÜB on Ice" zu übernehmen. Dieser sehe vor, dass die Motorradparkplätze von den Seeschulen an den Chantilly-Platz verlagert würden und die Grünfläche für die Gartenschau umgestaltet werde. "Für diese beiden Maßnahmen sind entsprechende Tiefbauarbeiten erforderlich", erklärte Raphael Wiedemer-Steidinger. "Wir gehen bei der Verlagerung "ÜB on Ice" von keinen zusätzlichen Kosten aus", so der Pressesprecher, weil Umbauten für die LGS sowieso nötig seien. Bislang war nur bekannt, dass die Motorräder von den Seeschulen Richtung Mantelkopf verlegt werden sollen. Auf die Rückfrage, die die Redaktion am Montag an Wiedemer-Steidinger schickte, ob er sich möglicherweise im Platz irrt, oder wo für ihn der Chantilly-Platz konkret liege, kam bis jetzt keine Antwort.

Indessen zeigt sich die Bürgergemeinschaft für Überlinger Bäume (BÜB) entsetzt von der Idee, auf dem Chantilly-Platz am Mantelhafen die Eisbahn zu installieren. "Von allen möglichen Alternativstandorten erscheint der Chantilly-Platz als der denkbar ungeeignetste", teilt die BÜB mit. Glücklicherweise sei es gelungen, die Kastanienbäume am Chantilly-Platz vor Baumaßnahmen für die LGS zu retten. Nun versuche die Stadt aber – so die Unterstellung der BÜB – "durch die Hintertür" diese Pläne doch noch zu realisieren.

Weiter teilt die BÜB in ihrem Pressetext von Mittwoch mit: "Das Einebnen des Geländes und der massive Belastungsdruck durch die Eisbahn könnte die weitläufigen Wurzeln der Bäume schädigen. Zudem müsste vermutlich die Hecke samt den dahinter befindlichen Kurzzeitparkplätzen entfernt werden." Die Bürgerinitiative mit ihrem Sprecher Dirk Diestel schlägt alternative Standorte für eine Eisbahn vor, wie zum Beispiel den Seesportplatz, das Areal an der Realschulturnhalle oder das Kunkelhausareal an der Zimmerwiese. Entgegen anders lautender Äußerungen der Stadt sieht die BÜB eine Förderung des Eisbahnbetriebs, wenn mit städtischem Geld der Platz umgestaltet wird. "Das unternehmerische Risiko des Betreibers sollte nicht die Steuerzahler belasten", so die BÜB.