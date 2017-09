Überlingen Nach der Bundestagswahl: Freud und Leid bei Räten und Bürgern

Die Überlinger Parteivertreter äußern sich unterschiedlich zur Bundestagswahl: CDU und SPD geben sich nach Wahl demütig, FDP und Grüne sind zufrieden. Die Linke sieht sich lokal im Aufwind. Einen Tag nach der Wahl sagen sie aber auch: Einfluss auf die Kommunalpolitik werden die Bundesergebnisse vermutlich kaum haben.

Wenig überrascht – auch vom schlechten Abschneiden seiner Partei – war Günter Hornstein, Fraktionssprecher der CDU im Überlinger Gemeinderat. Er hatte schon am Freitagabend eine pessimistische Prognose abgegeben. "Ursache ist aus meiner Sicht die politische Großwetterlage", sagt er und "die Proteststimmung gegen die großen Parteien, ohne genauer zu differenzieren." Positiv wertet er lediglich das "unterdurchschnittliche Abschneiden" der AfD in Überlingen und denkt an die nächsten Kommunalwahlen. "Ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass sie versuchen, auch hier Fuß zu fassen."

Umso wichtiger ist es für Hornstein, dass die Fraktionen im Gemeinderat "weiterhin vertrauensvoll zusammenarbeiten". Auch im Bund sieht er die möglichen Partner in der Pflicht, eine gemeinsame Lösung zu finden. "Eine absoluten Katastrophe wäre es aus meiner Sicht, wenn es zu einer Minderheitsregierung oder zu Neuwahlen kommen würde", erklärt der CDU-Sprecher.

Zu den Siegern des Urnengangs darf sich FDP-Sprecher Raimund Wilhelmi zählen. "Das war schon dramatisch, der Einbruch vor vier Jahren", blickt er kurz zurück: "Man wird plötzlich nicht mehr eingeladen, wenn man nicht mehr im Bundestag ist." Selbst beim Friedenspodium im Wahlkampf sei die Partei nicht berücksichtigt worden. Umso zufriedener ist er mit dem "tollen Ergebnis" im Kreis und noch mehr in der Stadt mit fast 15 Prozent. "Das ist ganz gut für das Ego der Liberalen." Ein gewisses Potenzial am rechten Rand habe es auch hier immer gegeben, sagt Wilhelmi. Auf die Kommunalpolitik werde das Ergebnis jedoch kaum Einfluss haben. "Mit drei Stadträten haben wir ja eine ganz lebendige Fraktion", betont er. "Die nächsten Wahlen sind noch weit weg. Doch es ermutigt uns."

"Sehr zufrieden" ist auch Fraktionssprecherin Marga Lenski (LBU/Grüne) mit dem Ergebnis der Partei auch als Nichtmitglied. "Im Vorfeld hatte es ja nicht so gut ausgesehen", sagt sie. "Daher sind wir sehr froh." Insbesondere, dass die Grünen in Stadt und Region teilweise zweitstärkste Kraft seien, gebe Auftrieb und sei ein Indiz, "dass wir uns nicht in eine ganz falsche Richtung bewegen". Direkte Auswirkungen auf die Kommune erwartet Lenski eher nicht, die "eine Jamaika-Koalition durchaus als Chance" sieht. Das werde sicher nicht einfach werden mit einer "sehr selbstbewussten FDP", erklärt die Stadträtin. Doch alle Partner müssten zu Kompromissen bereit sein.

Nur mittelbar betroffen ist Robert Dreher, Fraktionssprecher von FWV/ÜfA. "Die Gruppierung der Freien Wähler auf dem Stimmzettel hat mit uns nichts zu tun", sagt er. "Für mich hört die Aufgabe der FWV in Kommunalpolitik im Kreistag auf." Unmittelbare Folgen für Stadt und Region sieht Dreher nicht. Dass die CDU mit den Stimmverlust etwas eingebremst worden ist, ist für ihn durchaus positiv. "Ja, mein Favorit war eigentlich eine Jamaika-Koalition", sagt der FWV-Sprecher. Nun sehe er allerdings auch die potenziellen Partner in der staatsmännischen Pflicht, Verantwortung zu übernehmen und zu einem Gelingen beizutragen.

"Das Ergebnis habe ich in etwa so erwartet", erklärt Oswald Burger, Fraktionssprecher der SPD im Gemeinderat. Zum guten Ergebnis der AfD hätten auch alle beigetragen, die Plakate zerstört oder "jeden Pups skandalisiert" hätten. "Das hat die Leute zusammengeschweißt und manche bestärkt, die sich aus guten oder weniger guten Gründen von den anderen Parteien abgewendet haben", erklärt der Sozialdemokrat. Folgen für Stadt und Region sieht er kaum. "Das hat vorerst keinen Einfluss auf die Kommunalpolitik", sagt Burger. Im Gemeinderat sind wir ja noch zwei Jahre in der aktuellen Konstellation zusammen. Und da sind wir mit mehreren relativ großen Gruppierungen gezwungen, "sachorientiert zusammenzuarbeiten".

Das Ergebnis von CDU und SPD sei in Überlingen noch schwächer als in Land und Bund. "Wir dürfen hier keine große Lippe riskieren", gibt sich der Fraktionssprecher demütig. "Für Leon Hahn war das unter den Umständen ein echter Achtungserfolg", sagt Burger: "Er war bis zum Wahltag sehr engagiert und hat das Zeug zu einer professionellen politischen Karriere." Sprach's und kündigte an: "Jetzt gehe ich abhängen. Ich kann die Wahlplakate nicht mehr sehen."

Konsequenzen für die Kommune sieht Roland Biniossek (Linke) spätestens bei der nächsten Ratswahl. Für seine Partei errechnete er ein Plus von 63 Prozent, fast 1000 Überlinger hätten Die Linke gewählt. "Damit sehen für uns heute schon gut aufgestellt für die Kommunalwahl im Jahr 2019." Für Diskussionen sorgen wird er sich er mit seiner Beurteilung des derzeitigen Gremiums. "Der in unseren Augen überwiegend altbackene Gemeinderat mit einer CDU-Fraktion, in der kein Einziger den modernen Anforderungen für einen Stadtrat gerecht wird, muss dringend aufgefrischt werden", sagt der Linke-Vertreter, der nächstes Mal Fraktionsstärke erreichen will: "Am Ratstisch müssen acht bis zehn neue Leute Platz nehmen, damit es endlich voran geht."

Zwischen Denkzettel und Veränderungen: Stimmen aus Überlingen zur Bundestagswahl