vor 5 Stunden SK Überlingen Nach Messerattacke: 20-Jähriger sitzt in Untersuchungshaft

Der mutmaßliche Täter hatte am Abend des 23. Februars in der Spitalgasse einen 22-Jährigen mit dem Messer schwer verletzt. Zuvor war es zu tumultartigen Szenen am Busbahnhof gekommen. Die Polizei hat eine Ermittlungsgruppe eingerichtet.