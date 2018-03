Überlingen Nach Messerangriff auf dem Schulhof: Debatte um Umgang mit psychisch Kranken in Überlingen

In Überlingen hatte eine geistig verwirrte Frau Schüler auf dem Hof der Wiestorschule mit einem Messer bedroht. Der Schulleiter reagierte mit einem Informationsschreiben an die Eltern: Die Frau sei der Gemeindebehörde und der Polizei bekannt, sie habe ein Haus- und Hofverbot. Vorfälle mit psychisch Erkrankten sorgen immer wieder für Aufregung. Vertreter der Psychiatrie, der Polizei und des Gerichts erklären, warum man Menschen nicht einfach "wegsperren" kann.

Bei unangenehmen Begegnungen mit psychisch Kranken denkt mancher gern ans "Wegsperren". Doch für Menschen mit (psychischer) Behinderung gelten dieselben hohen juristischen Anforderungen wie für "gesunde" Bürger. Raoul Borbé, Chefarzt der Abteilung Allgemeine Psychiatrie und Psychotherapie Ravensburg, bringt es auf den Punkt: "Für schräges Verhalten kann man niemanden wegsperren." Und für Kranke wie Gesunde gilt: Eine Straftat kann erst geahndet werden, wenn sie begangen wurde.

Jüngst bedrohte eine psychisch erkrankte Frau vier Schüler auf dem Pausenhof der Wiestorschule in Überlingen mit einem Klappmesser und drohte damit, sie zu töten. "Diese Frau ist der Gemeindebehörde und der Polizei bekannt. Sie verhält sich regelmäßig auffällig und verwirrt", teilte Schulleiter Jürgen Mattmann in einem Informationsschreiben an die Eltern mit. Die Frau habe seit Jahren schon ein Haus- und Hofverbot.

In Artikel 3 des Grundgesetzes ist geregelt, dass niemand "wegen seiner Behinderung benachteiligt werden" darf. Hieraus leitete das Oberlandesgericht Karlsruhe in einer Entscheidung zu einem Nachbarrechtsstreit ab, dass im nachbarlichen Zusammenleben mit Menschen mit Behinderung ein erhöhtes Maß an Toleranzbereitschaft zu fordern ist.

Wann darf die Polizei einen psychisch kranken Menschen in die Psychiatrie bringen?

Wo sind die Grenzen? In welchen Fällen ein psychisch kranker Mensch von der Polizei in ein zuständiges Zentrum für Psychiatrie gebracht werden darf, weiß Christian Mayer von der Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit im Polizeipräsidium Konstanz: "Eine unmittelbar bevorstehende erhebliche Störung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung und Eigen- oder Fremdgefährdung." Im Zentrum für Psychiatrie muss dann entschieden werden, ob für diesen Menschen beim zuständigen Amtsgericht ein Unterbringungsantrag gestellt wird, ob der Betreffende freiwillig in ärztlicher Behandlung bleibt oder ob er wieder entlassen werden kann. Nicht selten werde der Mensch entlassen, weil er sich zügig stabilisiert, wenn er aus seiner Umgebung herausgenommen wird. Wenige Tage später, wieder zu Hause, werde er wieder auffällig.

Ralf Kusterer, Landesvorsitzender Baden-Württemberg und stellvertretender Bundesvorsitzender der Deutschen Polizeigewerkschaft, weiß, dass ähnliche Situationen zum Polizeialltag gehören. "So bedauerlich es ist: Es gibt kaum Möglichkeiten der Polizei, um aus einem Kreislauf auszubrechen, in dem immer wieder auffällige Personen sich so verhalten, dass sich andere Menschen belästigt fühlen können. Lediglich die Ärzte und gegebenenfalls die Gerichte können entsprechende Entscheidungen treffen." Zur Professionalität der Polizei müsse es gehören, die Entscheidung von Fachleuten oder den zuständigen Stellen zu akzeptieren.

Diese Entscheidung muss innerhalb von 48 Stunden gefällt werden. Chefarzt Raoul Borbé erklärt: "Das Kriterium für Ärzte und Richter ist letztlich die Einsichtsfähigkeit. Wenn diese nicht vorhanden ist, kann man davon ausgehen, dass das Verhalten wiederholt wird, und dann behält man die Person erst einmal da. Oft lässt sich der Zustand mit Medikamenten schnell stabilisieren, oder die Person ist nicht mehr gefährlich, sobald sie aus ihrem privaten Umfeld herausgenommen wird. Dann müssen die Ärzte die psychisch erkrankte Person entlassen. Regelhaft ist das so bei Ausnüchterung nach Konsum von Drogen oder Alkohol." Es zähle immer der akute Zustand.

Unterbringung in der Klinik dient der Gefahrenabwehr

Den Kreislauf hat die Frau nun durchbrochen, indem sie eine Straftat beging, die das zuständige Amtsgericht Tettnang veranlasste, zunächst eine einstweilige Anordnung auf sechs Wochen Unterbringung in der Psychiatrischen Klinik zu verfügen. Diese Unterbringung nach Landesrecht hat nichts mit dem Strafrecht zu tun, sondern dient der Gefahrenabwehr. Martin Hussels-Eichhorn, ständiger Vertreter des Direktors am Amtsgericht Tettnang, erläutert diese Entscheidungsgrundlage des Amtsgerichts: "Mir ist es egal, wie und warum sie das Messer eingesetzt hat. Für uns ist relevant, dass die Kinder bedroht wurden und sie Angst hatten."

Johannes-Georg Roth ist Leiter der Staatsanwaltschaft Konstanz, die den Fall strafrechtlich verfolgt. "Wir prüfen jetzt, ob eine strafrechtliche Unterbringung in Betracht kommt. Ob die Frau schuldunfähig ist, wie gefährlich sie ist, und so weiter. Dafür braucht es Gutachten." Eine strafrechtliche Unterbringung ist zunächst unbegrenzt, wird aber Jahr für Jahr durch einen Gerichtssachverständigen beraten und geprüft.

Die Gesetzeslage ist klar. Raoul Borbé veranlasst sie zu einem Blick über den Tellerrand: "Wir leben hier in einer postkartenartigen Idylle. Wenn Sie mal auf Großstädte schauen, was da Schüler und Mitbürger auf dem Weg zur Arbeit ertragen müssen, sowohl an Elend, aber auch Beschimpfungen – in Berlin würde man über dieses Thema gar nicht groß diskutieren. Ich verstehe das, wenn man so einen kranken oder auch einfach nur querulatorischen Nachbarn hat, kann das sehr belastend sein. Aber es ist tatsächlich so, dass man oft einfach nur zum Wegziehen raten muss. Das gehört zur Lebensrealität."