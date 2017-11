Überlingen Nach Lehrer-Missbrauch an Schülerin: "Wir sind alle noch sehr schockiert"

Nachdem ein 51-jähriger Überlinger Lehrer für den Missbrauch an einer Schülerin verurteilt worden ist, bezieht Karin Broszat, Rektorin der betroffenen Realschule, im SÜDKURIER-Interview Stellung. Zudem erzählen weitere Schulleiter, wie an ihren Schulen mit dem Thema umgegangen wird. Die Polizei und die Beratungsstelle "Morgenrot" geben Tipps, wie zu reagieren ist, wenn Personen im eigenen Umfeld von sexuellem Missbrauch betroffen sind.

Frau Broszat, werden Sie als Rektorin nach dem öffentlichen Gerichtstermin auf diesen Fall von sexuellem Missbrauch an ihrer Schule angesprochen?

Da unsere Realschule in der öffentlichen Verhandlung genannt wurde, werde ich als Rektorin natürlich auf diesen Fall des sexuellen Missbrauchs einer Schutzbefohlenen angesprochen. Fraglos macht das, was an unserer Schule passiert ist, uns alle sehr betroffen. Wir werden mit dem Thema aber offensiv umgehen, denn nur so kann – auch zum Schutz des Opfers – dem sprichwörtlich tausendzüngigen Gerücht entgegengewirkt werden.

Wann und wie haben sie, beziehungsweise das Lehrkollegium, Kenntnis über diese Tat erhalten und was ist dann von Seiten der Schule aus passiert?

Zunächst einmal ist es so, dass wir, wenn wir bei Schülern und Schülerinnen Veränderungen in Verhalten und Aussehen feststellen, sie darauf ansprechen. In diesem Fall dauerte es lange, bis sich die Schülerin uns eröffnet hat. Von dieser Minute an stand primär der Schutz des Mädchens im Vordergrund und die Untersuchungen begannen. Kripo, Staatsanwaltschaft und das Regierungspräsidium nahmen ihre Aufgaben wahr und ermittelten. Bis zur juristischen Klärung war Verschwiegenheit das Gebot. Das Kollegium ging mit dieser Situation verantwortungsvoll und sensibel um. Nun ist öffentlich eine Verurteilung ergangen. Der betroffenen Schülerin und ihren Eltern wünschen wir, dass sie diese Ereignisse irgendwann überwunden haben werden. Wir sind alle noch sehr schockiert.

Wie sehen ganz konkret ihre nächsten Schritte für die Zukunft zum Thema Prävention aus?

Wir wollen nicht nachlassen, unsere Schutzbefohlenen zu stärken – ob mit Präventionsangeboten oder im Unterricht. Außerdem wollen wir mehr denn je unseren Blick schärfen, Schüler zu schützen und Missstände früh zu erkennen. Dabei nehmen wir stets auch professionelle Hilfe in Anspruch, wie zum Beispiel die der Beratungsstelle "Morgenrot" in Überlingen, mit der wir sehr gute Erfahrungen gemacht haben.

Gibt es vom Regierungspräsidium, beziehungsweise von der Schulbehörde eine Art Handlungsleitfaden, wie Sie als Schule nach diesem Fall weiter damit umgehen sollen?

Das Kultusministerium hat unter dem Titel "Sexuelle Gewalt gegen Mädchen und Jungen" eine Handreichung zur Prävention und Intervention an Schulen aufgelegt, die umfassend informiert und Orientierung gibt. Hier finden sich vielfältige Anregungen für den Unterricht und das Schulleben, etwa was die Sprache im Unterricht oder die Zusammenarbeit der Lehrkräfte mit den Eltern angeht.

Der Fall Wegen des Missbrauchs einer 14-jährigen Schülerin in 23 Fällen ist ein 51-jähriger Lehrer der Realschule Überlingen im August vom Amtsgericht zu einer Freiheitsstrafe von 12 Monaten auf Bewährung verurteilt worden. Laut Staatsanwaltschaft hatte der Angeklagte die schulischen Probleme der Schülerin ausgenutzt und während der Nachhilfestunden ein Vertrauensverhältnis aufgebaut. Kurz nach Vollendung des 14. Lebensjahres der Schülerin sei es in einem Zeitraum von acht Wochen zu mehreren sexuellen Handlungen im Klassenzimmer und auf einem Hochsitz gekommen. Die Schülerin habe sich den sexuellen Handlungen deshalb hingegeben, weil sie sich vom Angeklagten verstanden gefühlt und dieser ihr auch von konkreten Suizidabsichten berichtet habe. Nachdem der Verurteilte Mitte November seinen Einspruch zurückgezogen hatte, ist das Urteil nun rechtskräftig.

Wie verhindert man sexuellen Missbrauch an Schulen?

Nachdem der Fall des sexuellen Missbrauchs an einer Schülerin bekannt wurde, beschäftigen sich nun die Überlinger Schulen mit künftigen Präventionsmaßnahmen. Die Polizei, die Beratungsstelle "Morgenrot" und Manuela Dirolf, Kriminalbeamtin und Buchautorin, geben Tipps, wie zu reagieren ist, wenn Personen im eigenen Umfeld von sexuellem Missbrauch betroffen sind.