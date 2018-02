Überlingen Mütteratelier bietet Hilfe für Flüchtlinge

Wie kann man billig und gesund kochen? Wie heißen Lebensmittel auf deutsch? Im Mütteratelier in Überlingen werden diese und viele andere Fragen beantwortet. Hier lernen Flüchtlingsfrauen mit kleinen Kindern hiesige Lebensmittel kennen, hier können sie sich über Einkaufsquellen austauschen. Das Angebot wird vom Land gefördert.

Überlingen – Blätterteig: Jetzt weiß Raziye Amiri, wie der Teig auf deutsch heißt, sie spricht das Wort ein paar Mal nach, schreibt es auf, auf deutsch. Die deutsche Schrift ist noch nicht so flüssig, dahinter schreibt sie das Wort nochmals ganz locker in ihrer arabischen Schrift. Raziye Amiri kommt aus Afghanistan, dort gehörte der Blätterteig zum Alltag. Sie war froh, als sie nach ihrer Flucht hier in Überlingen im Supermarkt den Blätterteig entdeckte. Doch die Freude darüber wähnte nur kurz: Der Supermarkt hatte umgeräumt, plötzlich war der Blätterteig nicht mehr da. "Ich kann nicht fragen", erklärt sie. Bis eben wusste sie ja nicht einmal, wie der Teig auf deutsch heißt und wonach sie fragen soll. "Ich koche damit, aber jetzt weiß ich, wie es heißt", sagt sie glücklich. Ab morgen gibt es wieder Blätterteig.

Im Familienzentrum sitzt Raziye Amiri mit anderen jungen Müttern, oben im Familientreff trifft sich das Mütteratelier. Eigentlich steht Müsli auf dem Programm, aber jemand hatte noch Blätterteigtaschen mitgebracht. Und plötzlich dreht sich alles um den Blätterteig, den Raziye Amiri vermisst hat. Sie lernt an diesem Morgen nicht nur das deutsche Wort Blätterteig, sondern auch noch vieles andere zum Thema Ernährung und Einkaufen.

Eigentlich sollte sie wie die anderen jungen Mütter zur Integration einen Sprachkurs besuchen. Doch so einfach ist das für sie nicht, immerhin haben sie Babys und Kleinkinder zuhause, die sie nicht einfach allein zurücklassen können. Für diese Mütter ist das Mütteratelier eingerichtet worden.

Es ist Teil des vom Land geförderten Programms "Gemeinsam in Vielfalt", in dessen Rahmen in Überlingen das Projekt Überlinger Engagement-Netzwerk auf die Beine gestellt wurde. Drei Arbeitsgruppen wurden gebildet, um die zahlreichen Projekte zu realisieren: Eine Holzwerkstatt und eine Fahrradwerkstatt wurden eingerichtet, eine Theatergruppe trat im Jugendforum auf, Filme wurden gedreht und eine große Integrationsveranstaltung im Kapuziner wurde organisiert. Auch die Arbeitsgruppe Mütter ist Teil dieses Programms. Hieraus entwickelte sich das Mütteratelier.

15 Mütter nahmen das Angebot an. Sie stammen aus Syrien, Georgien, Afghanistan, Eritrea, Palästina und dem Iran. Und sie müssen sich nun hier in Deutschland zurechtfinden. Der Blätterteig ist dabei das kleinste Problem: "Wir haben nur einen offenen Markt gehabt, wir haben nur das gekauft, was es gerade gab", berichtet Rania Allaham von ihrem syrischen Dorf. Nun muss sie in einem Supermarkt einkaufen und ist mit dem Überangebot überfordert. "Wir erklären ihnen, wo sie was im Supermarkt finden, warum es ein Produkt von verschiedenen Firmen gibt, was die Unterschiede sind", sagt Judith Manok-Grundler. Sie leitet das Projekt Mütteratelier und kennt die Problematik der Mütter. "Sie kennen vieles Obst und Gemüse gar nicht; was ist gesund, welches muss man abkochen, muss man einen Apfel schälen?" Der Supermarkt birgt für Flüchtlinge viel Neues und Überraschendes, für die Georgierin Aza Kaloyan auch Enttäuschendes: "Die haben eine extra Abteilung ausländische Spezialitäten, aber nichts aus Georgien!"

Die Mütter helfen sich auch gegenseitig. Aza Kaloyan berichtet, dass sie den Einkaufszettel für ihren Mann in Georgisch und Deutsch schreibt, damit er weiß, was er einkaufen soll. Rania Allaham erzählt, dass es bei Müller Falafel gibt und dass der arabische Rayma-Supermarkt auch Lebensmittel liefert. Einkaufen ist für sie nicht nur Ernährung, wie die Leiterin des Familientreffs Martina Fahlbusch-Nährig erzählt: "Essen ist etwas Wichtiges, Essen ist für sie auch Heimat."

Im Mütteratelier lernen sie an diesem Tag eine regionale Spezialität kennen: das Müsli. Das ist nicht nur gesund, es macht auch satt. Und wenn man es selber macht, ist es billiger und gesünder als ein Fertigprodukt. "Wir zeigen ihnen und besprechen mit ihnen, was sie machen können. Die Familien haben ja kein Geld", erklärt Fahlbusch-Nährig die Ziele. Und ins Müsli kann man Produkte aus der heimischen Küche einbauen, etwa die Nüsse, die sie aus der Heimat kennen. Am Ende gibt es Frühstück für alle, das erste selbst gemachte Müsli. Und was sie nicht aufessen können, dürfen sie mit nach Hause nehmen.

Das Förderprogramm

Ziele des Förderprogramms "Gemeinsam in Vielfalt – Lokale Bündnisse für Flüchtlingshilfe" der Landesregierung Baden-Württemberg sind die Verbesserung der Lebenssituation von Flüchtlingen durch bürgerschaftliches Engagement sowie die Verbesserung des Zusammenlebens in den Kommunen.

Das Förderprogramm soll gesellschaftliches Engagement unterstützen und stärken und Beteiligung fördern. Es soll auf aktuelle gesellschaftliche Entwicklungen bei der Aufnahme von Flüchtlingen aus Krisengebieten reagieren und dem humanitären Auftrag der Flüchtlingshilfe Rechnung tragen. Im Zusammenwirken unterschiedlicher gesellschaftlicher Akteure (Kommunen, Wirtschaft, Gesellschaft) sollen gemeinsam mit Flüchtlingen neue Wege des Zusammenlebens und des Zusammenwirkens entwickelt und erprobt werden.

Im daran anschließenden Programm „Gemeinsam in Vielfalt III“ geht es darum, die Helferstrukturen nachhaltig zu sichern und den längerfristigen Prozess der Integration in die Gesellschaft weiter zu gestalten. Es ist vorgesehen, Projekte jeweils mit 10 000 bis 30 000 Euro zu fördern, in begründeten Fällen bis zu 50 000 Euro. Die Antragsfrist endet am 15. März.