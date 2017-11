Überlingen Münsteruhr bleibt um 13.12 Uhr stehen

Seit Freitagmittag zeigt die Kirchturmuhr am Münster keine Zeit mehr an, das Geläut funktioniert hingegen wie bisher. Laut Kustos Markus Korn gibt es einen Fehler an der Mechanik. In der kommenden Woche soll der repariert werden.

Kaum jemand hat es mitbekommen, doch genau zwölf Minuten nach 13 Uhr passierte es: Die Kirchturmuhr am Münster ist stehengeblieben. 13.12 Uhr zeigt sie seitdem an, und es wird nicht später, zumindest nicht optisch. "Das hab ich noch gar nicht mitbekommen", sagte Kustos Markus Korn kurz vor 17 Uhr. "So was kann passieren, da scheint wohl was mit der Mechanik nicht zu stimmen", lautete seine erste Ferndiagnose vom Pfarrsaal mit Blick auf den Münsterturm. Denn während die Uhr stehen geblieben ist, funktioniert das Schlagwerk noch und das Münster läutet ganz normal, zu jeder Viertelstunde und auch zur vollen Stunde.

In der Sakristei befindet sich die zentrale Steuerung für die Kirchturmuhren und den Glockenschlag, hier wird das Satellitensignal mit der aktuellen Uhrzeit empfangen. Die Steuerung in der Sakristei funktioniert, sie zeigt die richtige, aktuelle Uhrzeit an. Der Fehler, so Korn, muss dann wohl am Motor hoch oben im Turm liegen: Der Motor dreht über eine Mechanik die vier Turmuhren – jetzt wohl nicht mehr.

Schon im Sommer ist der Motor mal kurz ausgefallen, und zuletzt lief auch die Turmuhr nicht ganz synchron mit dem Schlagwerk: Zwischen voller Stunde auf der Kirchturmuhr und dem Glockenschlag lagen einige Minuten Unterschied. "Da wird wohl nächste Woche der Mechaniker kommen und den Motor austauschen müssen", so Korn. Bis dahin gibt es die aktuelle Uhrzeit am Münster nur akustisch und nur jede Viertelstunde.

Optisch gesehen sind die Katholiken in Überlingen damit fast zeitlos. Bei den Protestanten in Überlingen ist es sogar noch schlimmer: Im Zuge der Renovierung der Auferstehungskirche sind die Kirchturmuhren gerade abmontiert und auch das Glockenwerk ruht. Es gibt für sie damit zumindest keine richtige und falsche Zeit.