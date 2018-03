Überlingen Münster: Auftakt zum Dreifachjubiläum

50 Jahre Nikolausorgel, 50 Jahre Münsterkonzerte und 50 Jahre Kammerchor: Münsterkantorin Melanie Jäger-Waldau hat zum Dreifachjubiläum 2018 in Überlingen ein üppiges Veranstaltungs- und Konzertprogramm zusammengestellt. Zum Auftakt begab sie sich in einem Konzert an der Nikolausorgel mit den Zuhörern auf einen Streifzug durch die Musikepochen.

Der Glanzpunkt zum Start ist gesetzt: Mit einem wunderbaren Streifzug durch die Epochen der Kirchenmusik hat Münsterkantorin Melanie Jäger-Waldau am Sonntagabend den Jubiläumsreigen 50 Jahre Nikolausorgel, 50 Jahre Kammerchor und 50 Jahre Münsterkonzerte eröffnet. Von barocker über romantische bis hin zu Neuer Musik spannte sie den Bogen an der Jubelorgel meisterlich. Die zahlreichen Zuhörer im gut gefüllten Münster genossen das teilweise unter den Füßen spürbare Klangvolumen der Nikolausorgel. Der ein oder andere lauschte mit geschlossenen Augen, andere schien die Klangvielfalt in leichte Schwingung zu versetzen. Am Ende des 70-minütigen Musikgenusses erhoben sich die Zuhörer von den Kirchenbänken. Mit lang anhaltendem Applaus drückten sie ihre Ergriffenheit aus. Manch ein Konzertgast tat seine Begeisterung im Anschluss noch persönlich kund. Begeistert schüttelten sie Jäger-Waldau die Hände. Voll des Lobes äußerten sich die Gäste über die Klangbreite, die die zierliche Organistin dem Instrument entlockt habe. Auch die kreative Improvisationstechnik der studierten Kirchenmusikerin fand viele anerkennende Worte.

Das von Jäger-Waldau zusammengestellte Jahresprogramm hält noch jede Menge andere Höhepunkte bereit. Erstmalig ist ein Festival der Orgelimprovisation in Überlingen geplant. Drei Konzertorganisten werden neben der Münsterkantorin in einer Nacht der Orgelimprovisation am Samstag, 28. April, zu verschiedenen Themen von Gotteslobliedern improvisieren. Im Anschluss an die letzte Improvisationssequenz mit dem Stuttgarter Domorganisten Johannes Mayr können Zuhörer und Künstler bei einem Umtrunk ins Gespräch kommen.

Einen Stummfilmabend der besonderen Art bietet der renommierte Pariser Komponist Frédéric Blanc dann am Sonntag, 29. April. Die von ihm zum Stummfilm "Der Glöckner von Notre Dame" gespielte Orgelmusik soll der unglücklichen Liebesgeschichte um Quasimodo und Esmeralda Leben einhauchen.

Außerdem schließt die Festivalpremiere einen dreitägigen Orgelkurs Improvisation mit Mayr und Blanc ein. Laut Ankündigung soll der Kurs unterschiedliche Stile, Formen und Techniken vermitteln und sei sowohl auf Anfänger als auch auf Fortgeschrittene zugeschnitten.

Liebhaber der Kirchenmusik in gesungener Form kommen bei Chorkonzerten mit renommierten Solisten auf ihre Kosten. So wird der Münster-Kammerchor Ende Juni ein Festkonzert unter Leitung Jäger-Waldaus geben und unter anderem die Jubelmesse Carl Maria von Webers und den Lobgesang Felix Mendelssohn Bartholdys singen.

Bei verschiedenen Orgelkonzerten von Ende Juli bis Mitte August werden darüber hinaus vier Domorganisten aus ganz Deutschland konzertieren. An den Festtagen Ostern, Pfingsten, zum Nikolaustag und an Weihnachten gestalten Münster- und Kammerchor von Überlingen zusammen mit dem Münsterorchester die Gottesdienste mit festlicher Kirchenmusik.