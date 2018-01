Überlingen Motto für Narrentag 2020 in Überlingen steht fest: "Freunde feiern Fasnet"

Am 25. Januar 2020 beginnt der Narrentag des Viererbundes, der zum sechsten Mal seit Gründung in Überlingen stattfindet. Die Vorbereitungen laufen bereits seit vergangenem Juni.

Der Countdown läuft: Am heutigen 25. Januar sind es exakt noch zwei Jahre bis zum großen Narrentag 2020 des Viererbundes in Überlingen. Die Narrenzünfte aus Rottweil, Elzach und Oberndorf werden gemeinsam mit der gastgebenden Zunft aus Überlingen am Samstag, 25., und Sonntag, 26. Januar, in der Kulisse der ehemals freien Reichsstadt feiern. Seit vergangenen Juni laufen bei der Narrenzunft die Vorbereitungen für das Großereignis. In einem halben Dutzend Ausschüssen arbeiten Mitglieder und externe Leute zusammen. Seit wenigen Tagen nun stehen Motto und Logo fest. Das Motto lautet "Freunde feiern Fasnet". Es prangt unter dem Schriftzug Narrentag 2020, auf dessen Buchstaben vier Figuren der vier Zünfte balancieren. Auf dem "N" ein Karbatschen schnellender Hänsele, auf dem zweiten "r" ein Oberndorfer Hansele mit seinem Schirm, auf dem kleinen "n" ein Elzacher Schuttig mit Saubloter und auf dem "g" ein Rottweiler Federahannes, der über seinen Stock mit dem parfümierten Kalbsschwänzchen springt.

In den Ausschüssen sitzen mit den Narren- und Hänseleräte auch Unterstützer aus den unterschiedlichsten öffentlichen Bereichen. Neben einem Leitungsausschuss gibt es Gruppen, die sich um die Quartiere, Finanzen, Bewirtung, Sicherheit und Infrastruktur sowie die Öffentlichkeit kümmern. Letzterer befasst sich auch mit der Repräsentation des Narrentags, sagt Pross und, dazu gehöre eine Ausstellung zu den Zünften und der Geschichte des Viererbundes an, die bereits entwickelt werde und in der städtischen Galerie "Fauler Pelz" stattfinden soll.

Die beiden großen Aufgaben, die die Narrenzunft zu bewältigen hat, ist die Finanzierung des Narrentages und die Bewirtung der vielen tausend Aktiven und Zuschauer, die erfahrungsgemäß teils schon Mittwoch oder Donnerstag vor dem Wochenende anreisen. "Wir werden ab sofort Sponsoren ansprechen, die bereit sind, uns zu unterstützten", sagt Pross. Und der "Bewirtungsausschuss" werde nicht nur auf die klassische Gastronomie zugehen, um sie zu motivieren, über den Narrentag zu öffen. Sondern auch Vereinsvorstände, Freundeskreise, Privatersonen, aber auch Einzelhandelsgeschäfte wie Bäckereien oder Metzgereien ansprechen in der Hoffnung, dass sie sich mit Besenwirtschaften einbringen. "Je mehr, desto besser", weiß Pross aus langer Erfahrung. "Wenn schönes Wetter ist, kein Problem, aber wenn es nass und kalt ist, müssen die Leute unterkommen."

Auch mit Vertretern der Stadt und Oberbürgermeister Jan Zeitler gab es bereits mehrere Treffen. Wichtiger Verhandlungspunkt: Das Festzelt auf dem Landungsplatz. "Das war ja schon Thema im OB-Wahlkampf", erinnert der Narrenvater. Da wollte die Narrenzunft von allen Bewerbern wissen , wie sie zum Zelt stehen. "Herr Zeitler hat uns ja versprochen, die Befestigungspunkte zu versenken." Pross ist sehr gespannt, ob dieses Wahlversprechen eingelöst wird. Wer das Zeit betreiben soll, ist noch offen. Pross kann sich auch Modelle vorstellen, bei denen die Zunft es stellt und einzelne Betreiber einen Teil mieten konnen. Eine Fähre indes, wie sie beim vergangenen Überlinger Narrentag 2006 die Attraktion war, sei kein Thema. "Unbezahlbar – außer wir finden einen ganz großen Sponsor."

Im Gegensatz zu früheren Narrentagen kaum noch ein Problem ist die Quartierfrage. "Das läuft mittlerweile fast von selbst – wegen der vielen Freundschaften", sagt Pross. Die meisten Narren aus Rottweil, Elzach und Oberndorf wohnen privat. "Wir sorgen dafür, dass alle Kapellen und die Organisatoren unterkommen", stellt der Narrenvater klar. Die Narrenzunft hat sich ein Kontingent an Hotelzimmern und weiterer Unterkünften bereits vor Bekanntwerden des Narrentags-Datums gesichert etwa als Stammquartiere für die Gäste. Schon heute seinen die meisten Unterkünfte bereits belegt, "das läuft heute über Buchungsportale". Massenquartiere etwa in Turnhallen werde es zwar wieder geben. Aber die Erfahrungen der vergangenen Narrentage hätten gezeigt, dass solche Einfachstbleiben nur noch "ganz, ganz selten nachgefragt" würden. "Das ist nur die Jugend, die zum ersten Mal herkommt und plant, die Zahnbürste in den Schlafsack zu stecken, obwohl sie dann doch durchmachen. Grundsätzlich gelte für die Narrenzunft: "Wir wollen zuerst alle Teilnehmer unterbringen und dann die Zuschauer."

Viererbund und Narrentag

des Viererbundes: Der "Narrentourismus", die inflationär zunehmenden Narrentreffen und die "Verwässerung der Traditionen" durch die nach dem zweiten Weltkrieg massenhaft entstehenden neuen Narrenzünften führten innerhalb der Vereinigung Schwäbisch Alemannischer Narrenzünfte (VSAN) zu Konflikten. Als 1953 bei einer Mitgliederversammlung in Stockach dann wieder der Beitritt der VSAN zum Bund Deutscher Karneval Thema wurde, der im Dritten Reich als Instrument der Gleichschaltung gegründet worden war, kam es zum Bruch. Rottweil, Elzach und Überlingen traten aus, Oberndorf folgte 1958. Gemeinsam gründeten sie per Handschlag den Viererbund Bisherige Treffen: 1958 Überlingen, 1959 Elzach, 1960 Rottweil, 1963 Überlingen, 1966 Oberndorf, 1969 Elzach, 1973 Rottweil, 1977 Überlingen, 1980 Oberndorf, 1984 Elzach, 1987 Rottweil, 1992 Überlingen, 1995 Oberndorf, 1999 Elzach, 2003 Rottweil, 2006 Überlingen, 2010 Oberndorf, 2013 Elzach, 2017 Rottweil

Als erster haute der Rottweiler auf den Tisch

Sie werden „Rebellenzünfte“ genannt und als der Viererbund 1960 seine Teilnahme beim Narrentreffen der VSAN in Singen verweigerte, gab der damalige Baden-Württembergischer Ministerpräsident und spätere Bundeskanzler Kurt Georg Kiesinger den Abtrünnigen den Titel „Narrenaristokratie“ mit – und meinte das durchaus süffisant bis unfreundlich.

Sicher ist: Die Figuren aus den vier Städten gehören zu den ältesten und schönsten des ganzen schwäbisch-alemannischen Brauchtums. Bei der Geburt der VSAN 1924 in Villingen standen sie entweder an deren Wiege oder stießen kurz nach der Gründung dazu.

Wenn es nach dem zweiten Weltkrieg zum Eklat zwischen ihren wichtigsten Zünften und der Vereinigung kam, dann liegen die Wurzeln dazu in der Zeit des Nationalsozialismus und teils noch davor.

Die nationalsozialistische „Gleichschaltung“ aller Lebensbereiche machte auch vor dem schwäbisch-alemannische Brauchtum nicht Halt. Die Fasnet wurde unter das Dach des „Amt Feierabend“ in der NS-Organisation „Kraft durch Freude“ gepresst. Zwar versuchte man bei der VSAN anfangs, eine weitergehende Gleichschaltung im neu gegründeten „Bund Deutscher Karneval“ (BDK) auszusitzen, doch 1938 gab das VSAN-Präsidium schließlich doch noch nach und wurde Mitglied. In jenem Jahr vor Kriegsbeginn hatte es beim großen Narrentreffen der Vereinigung in Überlingen bereits einen Eklat gegeben. Der damalige Präsident Albert Fischer (Villingen) hatte einerseits das Präsidium des BDK eingeladen, andererseits konnte er nicht verhindern, dass sich fremde Gruppen in den Umzug mischten und das Gesamtbild der Vereinigung in der Öffentlichkeit verfälschten.

Das braune Erbe ist dem Brauchtum schwere Last. Bis heute spukt die direkte und alleinige Herleitung aus germanischen Winteraustreibungsritualen, wie sie die NS-Ideologie propagierte, in vielen Köpfen herum. Das Abschütteln der organisatorischen Gleichschaltung indes führte bereits Anfang der 50-er Jahre zu Turbulenzen. Denn dem wieder gegründeten BDK war durchaus an süddeutschen Beitragszahlern gelegen, hieß es hinten herum. Seinen Höhepunkt erreichte der Streit am 19. Juli 1953 in einer außerordentlichen Mitgliederversammlung in Stockach, die eigens wegen des BDK-Beitritts anberaumt worden war. Dort tauchte der BDK-Präsident Thomas Liessem auf, ein Kölner, und warb für eine deutsche Karnevalsgesellschaft mit Sitz, Büro und Beitragsüberweisungen in und nach Köln. Überlingens Ehrenzunftmeister Viktor Mezger erinnerte sich später: „Erst im Laufe dieser Sitzung merkten wir, dass wir nur eingeladen worden waren, um den von der örtlichen Zunft mit dem Präsidenten der Vereinigung, Zehnder, bereits zugesagten Beitritt zu bestätigen.“ Als erster haute Rottweils temperamentvoller Zunftmeister Eduard Villinger mit der Faust auf den Tisch, nahm seinen Hut und verließ den Saal. Elzach, Oberndorf und Überlingen taten es ihm gleich. Dass Liessem die Oberen der ehrwürdigen Villinger Narrozunft 1584 e.V. als „Holzköpfe“ bezeichnete, trug übrigens auch nicht unbedingt zur guten Stimmung bei. Als die VSAN selbst später den Karnevalisten eine Absage erteilte, war es zu spät. Im Laufe des Jahre 1953 hatten sich Rottweil, Elzach und Überlingen losgesagt.

Indes war die Debatte um den Beitritt zum BDK nur der endgültige Anlass für den Bruch. Missstimmungen hatte es innerhalb der VSAN schon lange gegeben, vor allem wegen der „Verwässerung der Traditionen“, die die Zunftoberen des künftigen Viererbundes allerorten ausmachten. Ehrenzunftmeister Mezger, dessen Unterschrift auf der Austrittserklärung von 1953 neben denen der damaligen Überlinger Narreneltern Karl Gorber und Oskar Zweifel steht, geht in seiner Geschichte des Viererbundes weit zurück. Wenige Jahre hätten nach der Gründung der VSAN 1923 genügt, „um die einst zum Schutz der historischen Zünfte gegründete Vereinigung nahezu in ihr Gegenteil umzukrempeln“. Er urteilte: „So kam es denn besonders nach dem zweiten Weltkrieg dazu, dass man sich bei den Narrentreffen neben fundierten und noblen Zünften unter einer Hudelware von Narrengesellschaften mit blöden Namen und noch billigerer Aufmachung bewegen musste, sodass es einen dieserhalb und auch wegen deren Benehmen die Schamröte über eine solche Verballhornung unseres Narrenwesens ins Gesicht trieb.“

Ebenso wie die Narrentreffen hatte auch die Zahl der Zünfte nach dem zweiten Weltkrieg Krieg inflationär zugenommen. Wie die Pilze im warmfeuchten Wald schossen überall neue Fasnachtsgruppen aus dem Boden, die die alten Häser, Kleidle und Masken der historischen Zünfte oft schamlos kopierten. Eine Entwicklung, die bis heute andauert, obwohl die VSAN selbst mit Beschränkung der Treffen und Aufnahmestopp längst dem Viererbund folgte.

13 Zünfte hatten die VSAN 1924 gegründet, darüber hinaus gab es damals noch 27 weitere freie Narrenzünfte, insgesamt also 40. Im Jahr 1950 waren es 79, Mitte der 70-er Jahre über 300 und 1998 gut 1100. Heute, wird geschätzt, geht die Zahl der Fasnachtsvereine im südwestdeutschen Raum auf 2000 zu.

Rottweil kehrte der VSAN als erstes den Rücken, der Austritt datiert auf den 3. August 1953, Elzach folgte am 21. November und Überlingen am 7. Dezember. Die drei trafen sich danach mehrfach in kleinen Rahmen. Nachdem Oberndorf am 12. Januar 1958 dazugekommen war, war der „Viererbund“ geboren. Er wurde per Handschlag besiegelt. Viktor Mezger dazu: „Dieser Bund nun zwischen Elzach, Rottweil, Oberndorf und Überlingen gründet sich auf keine Satzung und keine Beitragsverpflichtung, vielmehr auf die Gleichheit der Anschauungen und der Verlässlichkeit der Charaktere der führenden Persönlichkeiten.“

Die wichtigste Vereinbarung war: In ihren Masken treten die vier nur noch in den Städten des Bundes auf. Das geschah nach der Gründung drei Jahre lang noch jährlich, danach einigte man sich auf Pausen von drei und vier Jahren. So lädt jede Stadt nur alle 14 Jahre zu einem Narrentag ein.

Zu Ärger zwischen den Verfechtern unverfälschten Brauchtums und dem VSAN-Präsidium kam es bereits bei diesem Narrentreffen 1938.