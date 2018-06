Überlingen Monika Behl geht auf Distanz zu ihrem Parteikollegen Roland Biniossek

Die Überlinger Stadträtin Monika Behl (Die Linke) lässt ihre Mitgliedschaft bei den Linken ruhen. Die Positionen der Partei vertritt sie weiter, die Polemik liegt Monika Behl hingegen nicht. Den Ausschlag für ihren Schritt gab Biniosseks Anschluss an die Bürgerinitiative BÜB+.

In einer persönlichen Erklärung, die sie am Dienstag an die Spitze der Stadtverwaltung und die Gemeinderäte richtete, distanzierte sich Stadträtin Monika Behl (Die Linke) vom Auftreten ihres Parteikollegen Roland Biniossek. Ohne sich politisch neu zu orientieren, will Behl ihre Mitgliedschaft in der Partei ruhen lassen und bis zu den nächsten Wahlen als "parteiloses Mitglied" im Gremium weiter mitarbeiten. Keinesfalls will sie dem Weg Biniosseks folgen und sich der erweiterten Bürgerinitiative BÜB+ anschließen.

Mit Vorgehensweise nicht mehr einverstanden

"Da ich mit der Vorgehensweise wie Roland Biniossek unsere Linken-Position im Stadtrat und in der Stadt vertritt, nicht mehr einverstanden bin, aber in der Vergangenheit darauf keinen Einfluss hatte und auch in Zukunft absehbar nicht haben werde, lasse ich meine Mitgliedschaft in der Partei Die Linke mit sofortiger Wirkung ruhen", erklärte Monika Behl in ihrem Schreiben, das sie dem SÜDKURIER erst auf ausdrückliche Nachfrage zukommen ließ.

Sie will keinen Schlagabtausch mit Roland Biniossek

"Ich will auf diesem Weg keinen Schlagabtausch mit Herrn Biniossek führen", betont Behl und fügt hinzu: "Ich will auch keine Schlammschlacht." Vor allem die Form, wie der bisherige Parteigenosse die Linke vertrete, hat der Stadträtin zusehends Bauchschmerzen bereitet.

Keine Distanzierung von der Politik

"Dies ist ausdrücklich keine Distanzierung von der Politik der Linken auf Landes- und Bundesebene", hatte sie in ihrer Erklärung an die Kollegen präzisiert, "aber vom Kurs den Roland Biniossek für die Linke-Gruppierung im Überlinger Gemeinderat vorgibt". Eine weitere Zusammenarbeit sei für sie auch wegen Biniosseks Mitwirkung bei der neu gegründeten politischen Gruppierung BÜB+ und "die Anwerbung Linker Mitglieder für diese Gruppe nicht mehr tragbar".

Im Gemeinderat anders abgestimmt

Dass Behl die häufige Polemik Biniosseks nicht recht gefallen konnte, war an ihrer Zurückhaltung in den Ratsdiskussionen abzulesen, in denen sich der Parteikollege sehr dominant und bisweilen provokativ äußerte. Denn als Mitglied des Kulturausschusses beteiligte sich die Linke-Stadträtin in den vergangenen Jahren mit differenzierten Beiträgen und pflegte einen leisen Stil. Schon seit einigen Monaten hatte Monika Behl dem Kollegen bei den Publikationen im "Hallo Ü" das Feld alleine überlassen und sich nicht mehr als Mitautorin darunter setzen lassen. Zuletzt hatte sie im Gemeinderat auch anders abgestimmt als Biniossek.

Behl: "Vor vollendete Tatschen gestellt"

Ausschlaggebend dürfte der offizielle Schwenk Biniossek zur Bürgerinitiative von Dirk Diestel gewesen sein, die bei den Kommunalwahlen im kommenden Jahr gemeinsam kandidieren wollen. Gespräche darüber habe es mit ihr im Vorfeld nicht gegeben, erklärt Behl: "Ich bin hier vor vollendete Tatsachen gestellt worden." Ob sie selbst noch einmal kandidieren wird, das hat die Stadträtin noch nicht entschieden.

Biniossek: "Ein bisschen unverständlich"

"Ein bisschen unverständlich" nennt Biniossek diesen Schritt, über den Behl ihn vorab informiert hatte, und vermutet als Ursache seine Entscheidung, sich der BÜB+ anzuschließen. Darüber habe man seit einem halben Jahr gesprochen, sagt er und beschwichtigt: "Die Tür bleibt offen, bis im Herbst die Liste aufgestellt wird." Eine derartige "Sammlungsbewegung" gebe es ja bundesweit und die werde auch im Bund kontrovers diskutiert. Ob er überrascht gewesen sei von Behls Schritt, auf diese Frage fällt dem sonst so schlagfertigen Biniossek zunächst nichts ein: "Ich weiß nicht recht."

Zu der Kritik an seiner "Vorgehensweise", die Politik der Linken zu vertreten, will er sich nicht äußern. Es gebe ja keinen Fraktionszwang, auch bei den anderen könne jeder abstimmen wie er will. "Die Zusammenarbeit funktioniert doch. Und sie wird auch weiter funktionieren."