Überlingen Meistercellist Wen-Sinn Yang beeindruckt im Kursaal

Überlingen – Im Rahmen des Internationalen Konzertrings der Stadt Überlingen haben Freunde der klassischen Musik am Sonntag im Kursaal eine beeindruckende Konzertmatinee der Staatsphilharmonie Brest erlebt. Das anspruchsvolle Programm enthielt Werke der Komponisten Felix Mendelssohn Bartholdy (1809-1847) und Peter Tschaikowsky (1840-1893).

Mendelssohns Ouvertüre „Die Hebriden“ op. 26 ist das Ergebnis einer romantischen Reise zu den schroffen Inseln vor der Nordwestküste Schottlands. Inspiriert war der Komponist von den historischen Romanen Walter Scotts und der allgemeinen Schottlandbegeisterung. Sein Hauptthema ist der mal sanfte, aber häufig auch donnernde Wellenschlag, den die Pauken mit aller Kraft verstärkten.

Der Star des Morgenkonzerts war zweifellos der Schweizer Meistercellist Wen-Sinn Yang, Sohn taiwanesischer Eltern, der beim Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks Solocellist war, bevor er 2005 an die Musikhochschule München als Professor berufen wurde. Inzwischen war er schon auf Konzertreisen in der ganzen Welt unterwegs. In Überlingen war er das erste Mal als Jurymitglied beim Musikwettbewerb Violoncello. Im Kursaal zog er das Publikum in seinen Bann mit den „Rokoko Variationen“ p.33 und dem „Andante cantabile“ op.11 für Violoncello und Orchester von Tschaikowsky. Gekleidet in eine weiße Seidenjacke spielte er das Thema und die sieben Variationen mit höchster Konzentration, ausdrucksstarker Mimik und bewundernswerter Präzision. Die Variation Allegro vivo ist eine der schwierigsten des Stückes. Er spielt sie gleichermaßen in den hohen wie in den tiefen Tönen in einem so rasenden Tempo, dass es für das Orchester eine Herausforderung ist, mit ihm mitzuhalten.

Mit seiner außergewöhnlichen Virtuosität stellte Wen-Sinn Yang seine Weltklasse unter Beweis und faszinierte damit seine Zuhörer. Das „Andante cantabile“ op. 11 kontrastierte dazu mit langsamen, melancholischen Bewegungen. Für den großen Beifall bedankte sich der Künstler mit der „Sarabande in Es Dur“ von Johann Sebastian Bach. Mit der Staatsphilharmonie Brest und ihrem Chefdirigenten Viachaslau Prylepin hat Wen-Sinn Yang einen guten Partner gefunden. Die Stadt Brest, an der Westgrenze von Weißrussland gelegen, hat einen sehr guten Ruf als Kulturstadt, in der vormals eine große jüdische Gemeinde lebte, die die hohe Musiktradition der Stadt begründete. Die Philharmonie ist in der ehemaligen Synagoge untergebracht.

Der Tschaikowsky-Klassiker „Der Nussknacker“ op. 71a „Suite aus dem Ballett“ gehört zu einem der populärsten Ballette. Tschaikowsky vertonte die Geschichte über den Kampf von Nussknacker und Mäusekönig von E.T.A. Hoffmann. Nach einer kurzen Ouvertüre und dem Marsch folgen rasch aufeinander sechs Tänze verschiedener nationaler Ausprägung, wobei der russische Tanz mit seinem wuchtigen Tempo hervorsticht und natürlich auch der Blumentanz im Dreivierteltakt. „Auch wenn die Suite von einem russischen Komponisten stammt, könnte sie deutscher nicht sein“ sagte Musikexperte Georg Mais, der Vorsitzende des Vereins Südwestdeutsche Mozartgesellschaft, der engen Kontakt zu den Musikern aus Brest pflegt. Der junge Chefdirigent Prylepin war einer der besten Schüler von Georg Mais bei seinen Aufenthalten in Minsk.

