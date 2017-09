Überlingen Mato Sostaric widmet sich mit neuem Tanzverein jugoslawischer Kultur

Profitänzer Mato Sostaric leitet den im Mai neu gegründeten Verein für jugoslawische Tänze.

Mato Sostaric schaut kritisch auf die Füße: "Die Bewegung kommt aus den Zehenspitzen." Seine Schüler tanzen im Takt, lachen und haben viel Spaß dabei. "Bis man das kann, vergeht viel Zeit", sagt Tanzlehrer Mato Sostaric. Kroatische Tänze sind einfacher, wie er erklärt, die serbischen Tänze dagegen sind schneller und temperamentvoller. "Wir lernen zuerst kroatische Tänze, da bekommen wir den Rhythmus zu hören. Gleichzeitig muss man auch die Schritte zählen."

"Wir tanzen alles!" Sostaric leitet den im Mai neu gegründeten Verein für jugoslawische Tänze. "Volksmusik ist in Deutschland Gesang, im ehemaligen Jugoslawien ist es Tanz. Bei uns hat jedes kleinen Dorf seinen eigenen Tanz", berichtet er. Hier in Überlingen tanzen sie Choreografien aus Slowenien, Kroatien, Serbien, dem Kosovo, aus Vojvodina, Bosnien und Herzegowina, Montenegro und Mazedonien. Eben aus allen Nachfolgerepubliken des Vielvölkerstaates Jugoslawien. Doch das ist nicht alles. Es sind auch bulgarische oder ungarische Einflüsse in den Tänzen erkennbar. "Auch das tanzen wir."

"Musik hat mit Politik nichts zu tun", sagt Sostaric. Ihm geht es um die Kultur, um den Tanz, beides sind wichtige Elemente im jugoslawischen Verständnis, und auch im Verständnis der neuen Nachfolgestaaten. Er versteht es nicht, dass Leute Musik mit Politik vermischen. Er weiß sehr genau, warum er Politik und Tanz trennt.

Seit dem siebten Lebensjahr tanz er. "Ich hab das von Mama", wie Sostaric stolz erzählt. Auch den Gesang hat er von ihr. "Die Aufnahmeprüfung für die Tanzschule ist hart." Er erinnert sich, wie der Professor den Tanz vorgibt, "dann fängt er am Klavier an zu spielen und du musst tanzen" Als 17-Jähriger schafft er die Aufnahmeprüfung in Zagreb und ist fortan professioneller Tänzer beim Ansambl Lado in Zagreb.

Dann kommen zwei Jahre Militärdienst in der jugoslawischen Armee, das war 1986 und 1987. Aber danach tanzt er weiter und geht mit den Choreografien aus dem Lado auf Europatournee: "Wir sind damals durch ganz Europa getanzt."

Doch so schön exotisch und fremd es für den jungen jugoslawischen Tänzer im fernen Finnland, England, Spanien oder Italien auch war, an einen Gastauftritt erinnert er sich ganz besonders: 1989 touren sie durch Deutschland, sie treten in der Stadthalle in Frickingen auf. "Dort habe ich Marja kennengelernt." Ein Jahr später heiraten sie. "So kam ich nach Deutschland. So kam ich nach Überlingen."

Doch mit dem Visum gibt es Probleme. Am 20. Februar 1991 fährt er nachts zu seinen Eltern nach Zagreb. Am nächsten Tag muss er wegen seinen Papieren zu den Behörden. Es ist sein Geburtstag. Er will noch mit seinen Eltern feiern, doch seine Mutter bittet ihn, noch am selben Abend wieder zurück zu fahren. Es war eine richtige Entscheidung, denn sie bewahrt Sostaric vor dem Schlimmsten: "Zehn Minuten hinter der jugoslawischen Grenze kommt im Radio, dass die Grenze geschlossen wurde, es war jetzt Krieg."

Auf dem Balkan tobt der Krieg, doch Sostaric ist gerade noch rausgekommen, er ist im sicheren Deutschland. Er wird nicht eingezogen, er muss nicht mitkämpfen, er ist kein unschuldiges Opfer der Politik, er muss kein Leid und Schmerz erfahren – er tanzt stattdessen. Aber nicht mehr beim Ansambl Lado.

Sostaric beginnt in seiner neuen Heimat eine neue Karriere, er ist fortan Tänzer und Tanzlehrer, er choreografiert jetzt selber Tänze. Er gibt sein Wissen und seine Erfahrung weiter und sagt mit gewisser Dankbarkeit: „Ich bin immer da, um zu helfen.“ Er leitet seine ersten Gruppen, er zieht Leute aus der Schweiz und auch aus Österreich an. In Überlingen gründet er auch ein Ensemble für jugoslawischen Tanz und nennt es „Bumerang“: „Es kommt etwas zurück, wir kommen wieder zusammen“ erklärt er den Namen. Es geht ihm um Kultur, „die du liebst.“ Und um Musik. Und schon tanzt Mato Sostaric wieder und zeigt seinen Schülern einen neune Tanz.

Bumerang

Eigentlich handelt es sich bei einem Bumerang um eine australische Wurfwaffe, mittlerweile auch um ein Sportgerät. Es ist auch der Name von MatoSostarics Tanzgruppe, die sich auf jugoslawische Tänze spezialisiert hat. Tanzinteressierte treffen sich jeden Samstag (außer in den Ferien) in der Kreissporthalle in der Überlinger Obertorstraße, getanzt wird von 18 bis 20 Uhr. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich: Der jüngste Tänzer ist sieben Jahre alt. Und auch die Nationalität spielt keine Rolle. Und der Einstieg ist jederzeit möglich. Sportschuhe mit einer flachen Sohle sind von Vorteil, ebenso ein bisschen Kondition. "Wenn es nicht mehr geht, machen wir eine Pause" erklärt Sostaric. Jeden Freitagabend frischen sie zuerst Altes wieder auf und lernen dann Neues. (dle)