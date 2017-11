Überlingen Mann masturbiert vor Mädchen in Bodensee-Therme - Amtsgericht Überlingen fällt Urteil

Weil er im Wasser sein Glied zeigte, wurde ein 39-Jähriger zu einer sechsmonatigen Freiheitsstrafe auf Bewährung verurteilt

Wegen sexuellen Missbrauchs ist ein 39-Jähriger vom dem Amtsgericht Überlingen zu sechs Monaten Freiheitsstrafe auf Bewährung, einer Geldstrafe über 400 Euro und zu 80 Stunden gemeinnützige Arbeit verurteilt worden. Er hat im Außenbecken der Überlinger Therme seine Hose heruntergezogen und vor einem 13- und 14-jährigen Mädchen masturbiert, wie das Gericht feststellte. Der Angeklagte bestritt den Vorwurf teilweise: Er hätte sein Glied zwar herausgeholt, aber nicht masturbiert.

Während der Verhandlung änderte der Angeklagte häufig seine Meinung zum Tatvorwurf. Verwirrend für Richter und Staatsanwalt, die mehrmals an den Angeklagten appellierten, endlich zuzugeben, was im Schwimmbecken genau passiert sei. Der Mann aus Überlingen gab an, sich nicht mehr erinnern zu können: "Ich kann es mir zwar nicht vorstellen, dass ich das gemacht habe, aber der Mix aus Amphetaminen, Schlaftabletten und Alkohol ist halt teuflisch. Ich kann es nicht mehr genau sagen", erklärte er verzweifelt. Er sei "mit dem Zeug vollgepumpt" gewesen, hätte gar nicht klar denken können. Er wisse allerdings genau, dass es sich für ihn wie ein Kick angefühlt habe, zu sehen, ob die beiden Mädchen seinen Penis beim tauchen erkennen könnten. "Ich habe aber zu keiner Zeit eine Erektion gehabt, geschweige denn an meinem Glied herumgespielt", sagte der Angeklagte mit Nachdruck.

Der Staatsanwalt schenkte den Aussagen des Angeklagten, der auf die Unterstützung eines Verteidigers während der Verhandlung verzichtete, nur bedingt Glauben. Er sei zwar teilweise geständig gewesen, hätte vor Gericht eindeutig Reue gezeigt und hätte bereits eine Suchttherapie begonnen, die im Januar fortgesetzt werde. Jedoch sei er bereits wegen sexuellen Missbrauchs einschlägig vorbestraft. "Ich fordere deshalb eine Gesamtfreiheitsstrafe von neun Monaten, die auf Bewährung ausgesetzt werden kann", so der Staatsanwalt.

"Neun Monate auf Bewährung finde ich, in Anbetracht der Tat, deutlich zu viel und macht mir große Angst", erwiderte der Angeklagte, bevor Richter Alexander von Kennel sein Urteil verkündete. Er habe bisher noch nie exhibitionistische Neigungen gezeigt und sei zum damaligen Zeitpunkt nicht zurechnungsfähig gewesen. Während seiner letzten Worte, entschuldigte sich der Angeklagte bei den Mädchen und deren Mütter, die als Zuhörer im Publikum saßen und bat den Richter um eine milde Strafe.

Das Urteil des Amtsrichters: sechs Monaten Freiheitsstrafe. "Ich hoffe sehr, dass sie in Zukunft noch auf die richtige Bahn kommen und die Therapie Wirkung zeigt", sagte von Kennel. Bei einem weiteren Vergehen komme der Mann mit Sicherheit nicht mehr mit einer Bewährungsstrafe davon.