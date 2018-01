Überlingen Mann lässt Hose in Bäckerei runter

Mann lässt Hose in Bäckerei runter

Ein Exhibitionist hat in einer Bäckerei beim ZOB an seinem Penis herumgespielt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Ein Exhibitionist hat am Sonntag, gegen 11 Uhr, eine Bäckerei in der Wiestorstraße beim Zentralen Omnibusbahnhof betreten. Obwohl die Polizei alarmiert wurde, hörte der Mann nicht auf, an seinem Geschlechtsteil zu hantieren. Dennoch konnte er vor dem Eintreffen der ersten Polizeistreife unerkannt flüchten.

Laut Beschreibung der Polizei ist der Unbekannte zwischen 18 und 25 Jahre alt, hat dunkelblondes bis braunes Haar, trug eine Brille, eine graue Hose und einen schwarzen Blouson. Zeugen, die Hinweise zu dem Unbekannten geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Überlingen zu melden: Telefon 07551/8040.