Überlingen Märchenlesung Der Rosenbey mit Johanna A. Wolf: Wie aus Tausendundeiner Nacht

Die Liebe zu den Märchen und die sagenhafte Aussicht auf die Überlinger Altstadt, das Münster und den Bodensee lockten viele Besucher am Samstagabend in den Garten des Städtischen Museums. Johanna A. Wolf las „Der Rosenbey“.

Im "Blütenzauber der Bodenseegärten" erwarteten die Gäste ein in ein warmes Abendlicht getauchter frühsommerlicher Garten sowie die Rezitation eines orientalischen Märchens vor grandioser Kulisse und vollbesetzten Rängen.

Vierte Auflage von "Lange nach der Bodenseegärten"

Zum vierten Mal findet in den Monaten Juni und September die "Lange Nacht der Bodenseegärten" statt, die vom Netzwerk Bodenseegärten initiiert wurde. Die Veranstaltungen vom 8. bis 10. Juni in den Gartenanlagen rund um den Bodensee firmierten dieses Jahr erstmals unter dem Titel "Blütenzauber der Bodenseegärten" und wurden als Ergänzung der bekannten Abendveranstaltungen um Tagesprogramme konzipiert.

Zahlreiche öffentliche und private Gartenanlagen des grenzüberschreitenden Netzwerks, das im Verein Bodenseegärten organisiert ist, waren an diesen Tagen für Interessierte geöffnet und luden ein zu Konzerten, Lesungen, Führungen, Vorträgen, Workshops und Vielem mehr. So beispielsweise in Gärten auf der Insel Reichenau, in Herdwangen, Radolfzell, Meersburg, Salenstein, Mammern oder auf Schloss Wartegg.

Gärten rund um den Bodensee erlebbar

"Die Mitglieder des Vereins Bodenseegärten zeigen die gesamte Gartenbaugeschichte Europas von der Steinzeit über die Antike und das Mittelalter bis ins 19. Jahrhundert und weiter in die Gegenwart. Das Motto ist eine Reise durch die Zeit und das gemeinsame Ziel ist, die Gärten und Parks rundum den Bodensee grenzüberschreitend und gemeinsam erlebbar zu machen", erklärt Hanna Robitschko von der Überlingen Marketing- und Tourismus GmbH, Veranstalterin des "Blütenzaubers" im Überlinger Museumsgarten, bei dem von den gut gelaunten Gästen sehr oft das Wort "Liebe" zu vernehmen war.

Passend kostümierte Märchenerzählerin

Um die Liebe ging es auch in dem von der Überlinger Theaterschauspielerin und Sprecherin Johanna A. Wolf künstlerisch dargebotenen Märchen "Der Rosenbey". Wolf, passend kostümiert, begeisterte ihre Zuhörer mit der poetisch-romantischen Liebesgeschichte vom wie eine kostbare Rose duftenden Mädchen Gülilah, "der Rosengleichen", und dem reichen Besitzer riesiger Rosenfelder, Omer Bey, genannt "Der Rosenbey". Das Märchen stammt aus dem Mitte der 50er Jahre erschienenen Werk "An Nachtfeuern der Karawan-Serail" mit Märchen und Geschichten alttürkischer Nomaden, aufgezeichnet von der deutschen Schriftstellerin Elsa Sophia von Kamphoevener.

Laut Wolf habe Kamphoevener sich als Jüngling verkleidet an die Lagerfeuer türkischer Hirten begeben und ihren orientalischen Geschichten zugehört. Obwohl es ihr streng verboten worden war, habe sie das Gehörte aufgeschrieben und auf diese Weise als Kulturgut für die Nachwelt bewahrt. "Das Märchen lebt in mir", sagt Johanna A. Wolf, die es schon länger im Repertoire hat und gerne bei Veranstaltungen vorträgt. Sie gab eine bezaubernde Vorstellung – wie aus Tausendundeiner Nacht.