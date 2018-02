Überlingen Männerkaffee zum letzten Mal in Piratenhand

Klare Geschlechtertrennung in Überlingen: Im Kursaal läuft das Frauenkaffee und im "Anusch's Pub" das Männerkaffee. Es ist die 12. Auflage der Benefizveranstaltung, die in den vergangenen zehn Jahren bereits über 15 000 Euro eingespielt hat, ein paar tausend Euro Erlöse von diesem Jahr kommen noch dazu.

Michael Reutlinger, Veranstalter des Männerkaffees, empfing seine spendablen Piraten aus dem Hafenviertel gebührend: Ein roter Teppich führte in Überlinges berühmte und berüchtigte Hafenkneipe. Seit 8.30 Uhr wurde nebenan im Piraten-Gundele schon gefrühstückt, anschließend der Narrenbaum durch die Stadt getragen und vorm "Galgen" und "Weinstein" mit viel Schnaps und Bier gelobt, dann ging's ins "Anusch's". "Kuschelt euch aneinander" gab Michael Reutlinger zu Beginn als Anweisung raus, "hier sind gefühlte 729 drin, wo nur 50 reinpassen."

Die Band der Narrenzunft heizte ein und Andreas Pross stand als erster in der Bütt mit einer herrlichen Persiflage auf die Haustüre im "Anusch's": "Ich bin zu, und ihr seid es auch." Die neue Situation im "Anusch's" und auch die neue Lebenssituation von Michael Reutlinger war vielfach Thema, das auch Karlheinz Saum als Rosi mit zwei Stehgeigern aufgriff: "Ich lass keinen von euch hängen."

Zwischen den Reden immer wieder ein begnadeter Conferencier Michael Reutlinger, der so mal kurz die Ästhetik von Frauenfußball auf den Punkt brachte: "Es ist alles eine Frage der Bälle." Silvan Mayer alias Obelix war im Kloster und kam mit der Erkenntnis zurück, dass man nicht zu viel trinken kann, nur nicht genug. Und Rudi Eppler als Rentner verriet, was er hinterm Gartenzaun so alles einsammelt. Der Dengländer Frank Neumann hatte es mit Anglizismen und wunderte sich über das Rat-Problem (Ratten-Problem): Kreisrats, Stadtrats und klar, auch Narrenrats.

In der Hitze und Enge vom "Anusch's" geht alles, auch noch ein Männerballett: Zur neuen und frühen Sperrstunde tanzten die Altwiberich zu "Wer hat an der Uhr gedreht..." Der Clochard von der Promenade (Andreas Schorpp) wurde politisch: Mit einem neunen klaren 38-Prozent-Kirschmann-Schnaps und einem trüben 50-prozentigen Zeitler-Schnaps. Auch wolle sich Überlingens AfD-Frau Alice Weidel in die Gestaltung der Landesgartenschau einbringen und statt dem freien Seezugang lieben einen braunen Sumpf haben.

Feuerwehrmann Roland Berkowski als närrischer Feuerlöscher griff stadtpolitische Themen auf, ging aber auch mit der Narrenzunft heftig in Gericht: Im neuen Logo für den Narrentag 2020 sah er Ottifanten und Teekessel mit Thermometer, aber keine Narrenfiguren. Martin Lang als Prinz Pipi räumte mit viel Altem auf und stellte seine neue Weltordnung vor: "Es muss ein Ruck durch die Hose gehen!" An die vielen Lacher knüpfte Popstar Harald Messner an: "Wer hier singt und trinkt, hat mehr vom Leben." Zum Schluss gröhlte es aus allen Kehlen "Käs is rar is rar, drum essen wir heut Tartar..."

Achim Friesenhagen durfte zum Abschluss nicht fehlen. Er wunderte er sich nur: "Ihr mögd es eng hier?" Als Kölner Jeck und Fußballfan hatte er so seine Probleme mit den Videobeweisen, die seien wie die Überlinger Verkehrsplanung: Auch da gebe es keine klare Entscheidung. Immerhin, die öffentlichen Leichenschauen im "Walker" und im "Fährhaus" seien Geschichte. Seine Kreuzworträtsel-Frage nach einem Blasinstrument mit vier Buchstaben brachte das "Anusch's" fast zum Einsturz, besonders die zweite Antwort.

Die Sonne ging schon unter, kurz vorm Badnerlied kam dann der erlösende Satz von Michael Reutlinger: "Es wird auch 2019 wieder ein Männerkaffe geben!"