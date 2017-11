Überlingen Loewe-Oratorium über Johan Hus wird am 18. und 19. November aufgeführt

Chorus laetitia steht mit dem Werk über den frühen Reformator in Überlingen und Radolfzell auf der Bühne.

Überlingen (hpw) Erfolgreich fusioniert hat Kantor Thomas Rink vom evangelischen Kirchenbezirk Überlingen zwei seiner bisherigen Vokalensembles. Aus dem jüngeren, moderner gepolten Cantus laetitia und der klassischen Kantorei ist schon Anfang des Jahres der Chorus laetitia geworden. Einen geeigneten und für alle akzeptablen Namen zu finden, war sogar schwieriger als der Zusammenschluss selbst, aus dem nun ein neuer harmonischer Klangkörper hervorgegangen ist.

Zu hören ist dieses Ensemble im November mit einem ganz besonderen Oratorium. "Johan Hus" von Carl Loewe (1796-1869) war fast in Vergessenheit geraten, erst im Verlauf der Luther-Dekade ist die Komposition aus dem Jahr 1841 quasi wiederentdeckt worden. Sie beschreibt den verhängnisvollen Weg des tschechischen Reformators zum Konzil nach Konstanz und dessen Ende auf dem Scheiterhaufen. Den Text dazu hatte August Zeune verfasst.

"Heute bratet Ihr eine Gans (Hus heißt auf Deutsch Gans) – aber aus der Asche wird ein Schwan entstehen", soll der frühe Reformator vor seinem Tod gesagt haben. Unmittelbar nach dem Luther-Jubiläum schlägt das Werk noch einmal die Brücke zum Jahrestag des Konzils. Aufgeführt wird es vom Chorus laetitia am Samstag, 18. November, in der Überlinger Franziskanerkirche (19.30 Uhr) und einen Tag später in der Christuskirche in Radolfzell (17 Uhr).

"Das dreiteilige Werk ist für den Chor eine anspruchsvolle Herausforderung, die er aber gut meistern kann", sagt Kantor Rink. Komponist Loewe, der Musikdirektor, Organist und Chorleiter in Stettin war, schuf mit begrenzten Ressourcen ein blühendes Musikleben. "Dieses Werk ist sehr dramatisch geschrieben", erklärt Rink: "Das ginge auch als Oper."

In Loewes Werk der musikalischen Romantik gibt es drei große Solorollen, für die Rink drei Profis aus der Region gewinnen konnte. Mit von der Partie sind die Solisten Bernhard Scheffel (Tenor), Amadeus Bärtsch (Bass) und Dorothea Randecker (Sopran). Weitere Solopartien werden von Mitgliedern des Chors gesungen. Unterstützt wird das Ensemble vom Heinrich-Schütz-Vokalensemble, dem Collegium Musicum Singen und einem Bläserensemble.

Aufführungen am Samstag, 18. November, 19.30 Uhr, Franziskanerkirche Überlingen. Sonntag, 19. November, 17 Uhr Christuskirche Radolfzell.