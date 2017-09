vor 17 Stunden SK Überlingen Lippertsreuter Straße: 50-Jährige verursacht beim Ausparken Unfall

Eine 50-Jährige ist am Montagnachmittag, gegen 17 Uhr, auf einem Supermarktparkplatz an der Lippertsreuter Straße beim Ausparken mit ihrem Daimler Chrysler rückwärts in den VW-Touran einer 73-Jährigen geprallt, berichtet die Polizei.