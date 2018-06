Überlingen Landgasthof Löwen Deisendorf schließt: Ein Stück Dorftradition stirbt

Winfried Keller schließt den Landgasthof Löwen in Deisendorf Ende Oktober. Der sehbehinderte Gastwirt findet keinen Nachfolger für seinen Gastro-Betrieb. Die Schweizer BG Business Group plant eine neue Bebauung im Herzen des Teilorts. Doch die Investoren stoßen mit ihrem ersten Entwurf auf Widerstand bei der Stadtverwaltung.

"Mir zerreißt's schier das Herz – und vielen Gästen auch", sagt Löwenwirt Winfried Keller (63), der seit mehr als 30 Jahren die einzige Gaststätte im Überlinger Teilort Deisendorf betreibt. Doch damit ist im Herbst Schluss. Der stark sehbehinderte Keller findet keinen Nachfolger für seinen Betrieb und verkauft das geschichtsträchtige Anwesen an eine Schweizer Investorengruppe. Einen Vorvertrag hat er schon im November abgeschlossen, wie er selbst sagt. Doch was auf dem Anwesen entstehen wird, steht noch in den Sternen.

Ende Oktober soll Schluss sein

Erst vor wenigen Wochen konnte Keller noch eine Urkunde an die holzvertäfelte Wand hängen. "In Anerkennung und Würdigung seiner Verdienste als großzügiger Löwen-Wirt, Freund und Gönner ernennen wir Herrn Winfried Keller zum Ehrenmitglied", hat der Vorstand des Musikvereins Harmonie Lippertsreute im März hier draufgeschrieben. Nahe des Eingangs hat sich eine Stammtischgruppe "Schwarzwaldstüble" verewigt. Beide werden hier nicht mehr sehr lange hängen. "Es ist wohl so: Ende Oktober werde ich schließen", sagt Winfried Keller. Worte, die ihm hörbar schwerfallen.

Gäste erkennt er an ihren Stimmen

Nebenbei versucht er mit zwei Lupen, die aktuelle Post zu entziffern. Denn schon von Kindesbeinen an hatte Keller nur ein funktionstüchtiges Auge, beim zweiten ist die Sehkraft aufgrund einer fortschreitenden Degeneration der Netzhaut auf fünf Prozent geschrumpft. "Wer ist es?", fragt der Gastwirt in Richtung Tür. Denn seine Gäste erkennt Keller eigentlich nur an der Stimme. Dennoch bewegt er sich in der gewohnten Umgebung zielsicher und serviert das bestellte Bier.

Hoffnung auf Nachfolger erfüllt sich nicht

"Ich schaffe das nicht mehr", erklärt Keller, der bis vor einem Jahr auf seinen Sohn Manuel als Nachfolger gehofft hatte. Manuel Keller hat zwar Koch und Metzger gelernt, wie der Vater berichtet, und dann an der Hotelfachschule in Heidelberg noch eine Ausbildung zum Betriebswirt draufgesetzt. "Doch jetzt arbeitet er bei Steigenberger in Frankfurt im Büro", sagt Winfried Keller. Das sei etwas anderes, als Tag für Tag am Tresen zu stehen und bis in die Nacht hinein seine Gäste zu bewirten. "Das muss man wollen", sagt der Löwenwirt traurig und verständnisvoll zugleich: "Man muss so etwas als Lebensaufgabe sehen."

Großvater Joseph kaufte Anwesen 1911

Der geborene Gastwirt war auch Winfried Keller zunächst nicht gewesen. Großvater Joseph hatte das historische Anwesen am 18. Oktober 1911 für 40.000 Goldmark erworben. Vater Leopold Keller, der in den 1930er Jahren ein Kaufhaus in Berlin geleitet hatte, übernahm den "Löwen" dann 1954. Der war allerdings gleich 1948 nach der Rückkehr aus der Gefangenschaft zum Bürgermeister von Deisendorf gewählt worden, kümmerte sich viel um den Ort und überließ die Gastwirtschaft weitgehend seiner Frau. "Mein Vater war ein Visionär", sagt Keller: "Er sorgte sich um das Rathaus, die Schule und die Feuerwehr – alles ehrenamtlich."

Ärger über Unmut im Dorf

Winfried Keller absolvierte eine Banklehre und war rund zehn Jahre bei der Volksbank tätig. Erst als Schwester Maria, die fast 20 Jahre mit Mutter Hedwig in der Gastwirtschaft gearbeitet hatte, 1985 in ein Kloster nach Tirol ging, sah sich der jüngere Bruder gastronomisch gefordert und sattelte um. Doch bald war die Tätigkeit für ihn tatsächlich zu einer Herzensaufgabe geworden.

Umso mehr wurmt es den Gastwirt, wenn mancher hinter mehr oder weniger vorgehaltener Hand über den Verkauf meckert. "Alle mulet", klagt Keller und fühlt sich von vielen Deisendorfern zu Unrecht kritisiert. "Plötzlich heißt es überall: Was machen wir dann an Fastnacht?" Doch nutze inzwischen fast jeder Verein eigene Räume oder das Dorfgemeinschaftshaus.

Gasthaus mit über 300-jähriger Geschichte

Mit dem absehbaren Abriss des "Löwens" geht nicht nur eine familiäre Tradition von 107 Jahren zu Ende, sondern auch eine dörfliche Geschichte von mehr als 300 Jahren, die schon 1706 nachgewiesen ist. Ein Gast hatte Keller eine in jenem Jahr datierte Urkunde gezeigt, auf der der Name Waldvogel als "Löwenwirt" vermerkt sei. "Das Haus hat schon eine Geschichte", sagt Winfried Keller mit belegter Stimme. "Früher war das Gasthaus zugleich eine Posthalterei", sagt Keller. "Nebenan waren Ställe, in denen die Pferde untergestellt oder umgespannt wurden."

Ansprüche von Hotelgästen stetig gestiegen

Heute müssten Eigentümer Keller oder ein möglicher Pächter einiges investieren, um auf der Höhe der Zeit zu sein. Der Landgasthof wirbt zwar schon seit 2014 mit kostenlosem WLAN auf dem Zimmer, doch die Ansprüche der Gäste seien einfach gestiegen, weiß der Löwenwirt. Diese Situation senkt die Attraktivität für Interessenten, auch wenn die Lage des "Hauses mit persönlicher Note" im "attraktiven Dreieck Birnau-Salem-Überlingen", wie es auf der Homepage heißt, für Feriengäste tatsächlich interessant ist.