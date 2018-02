vor 4 Stunden SK Überlingen Landesstraße 195: Fahrzeuge prallen nahe Weiherhof ineinander

Ein 50-Jähriger ist am Dienstag, gegen 11.30 Uhr, mit seinem Auto auf der Landesstraße 95 von Owingen kommend in Richtung Überlingen gefahren und in Höhe des Weiherhofes nach links auf den dortigen Waldparkplatz abgebogen, ohne auf den nachfolgenden Verkehr zu achten.