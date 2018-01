Überlingen Landesgartenschau Überlingen will familienfreundliche Eintrittspreise

Landesgartenschau Überlingen will familienfreundliche Eintrittspreise

Die Geschäftsführung der Landesgartenschau Überlingen 2020 hat die Eintrittspreise bekannt gegeben. Man habe bei der Preisgestaltung das Augenmerk auf Familienfreundlichkeit gelegt, sagte Geschäftsführer Roland Leitner. Ab 21. September 2019 soll es die Karten befristet zum ermäßigten Sonderpreis geben.

Überlingen – Mit der Riess-Gruppe hat die Landesgartenschau Überlingen 2020 GmbH den ersten großen Sponsor gewonnen. Das Mercedes-Benz-Autohaus sorgt dafür, dass die derzeit zehn Mitarbeiter des LGS-Teams mobil sind. Am Donnerstag übergaben Tristan Rominger, Carsten Schumann und Bernd Karrer von der Riess-Gruppe die ersten beiden Fahrzeuge für den Fuhrpark der Landesgartenschau. Petra Pintscher, Leiterin Marketing und Presse- und Öffentlichkeitsarbeit LGS, und Geschäftsführer Roland Leitner freuten sich, mit der Riess-Gruppe einen Mobilitätspartner für die Landesgartenschau gefunden zu haben. Ab 2019 sollen zwei weitere Fahrzeuge den Fuhrpark komplettieren.

Für die Realisierung des Großprojekts Landesgartenschau seien Sponsoren immens wichtig, sagt Petra Pintscher: „Es gibt eine Menge Bereiche bei der LGS, die nur darauf warten, von Sponsoren mit Leben erfüllt zu werden.“ Vom Bekanntheitsgrad der Landesgartenschau könnten Unternehmen in den unterschiedlichsten Bereichen profitieren, "ganz gleich, ob sie sich finanziell, ideell oder durch aktive Beiträge beteiligen." Man biete hierfür unterschiedliche Sponsoring- und Partnerpakete an.

Fest stehen nun die Eintrittspreise der Landesgartenschau. In der Sitzung vom 16. Januar folgte der Aufsichtsrat einstimmig dem Vorschlag der Geschäftsführung, sich bei der Kalkulation an den Preisen der diesjährigen Landesgartenschau in Lahr zu orientieren. "Als Grundlage für unsere Berechnungen diente der Preis von 18 Euro für die Tageskarte und 15 Euro für die ermäßigte Tageskarte", erläutert Roland Leitner im Pressegespräch. "Diese beiden Preise haben wir aus Lahr übernommen. Sie fungieren als Ausgangspunkt unserer Kalkulation."

Bei der Festlegung der übrigen Kartenpreise stand vor allem die Familienfreundlichkeit im Vordergrund. "Wir haben uns viele Gedanken über zeitgemäße Lebensformen gemacht", sagt die für die Ausstellungsplanung zuständige Geschäftsführerin Edith Heppeler. "Letztendlich sind wir zu dem Ergebnis gekommen, zwei verschiedene Modelle der Familienkarte anzubieten." Die Tageskarte für kleine Familien (ein Erwachsener und beliebig viele eigene Kinder bis 17 Jahre) kostet 22 Euro, bei der Variante für große Familien (zwei Erwachsene und beliebig viele eigene Kinder bis 17 Jahre) beträgt der Eintrittspreis 40 Euro. Kinder bis zwölf Jahre haben freien Eintritt. Bei den bisherigen Gartenschauen lag die Altersgrenze bei sechs Jahren. "Wir werden oft gefragt, ob es für die Überlinger rabattierte Eintrittskarten gibt", sagt Leitner. "Die europäischen Antidiskriminierungsrichtlinien lassen das leider nicht zu. Aber wir werden die Dauerkarte im Vorverkauf, der am 21. September 2019 startet, mit einem Preisnachlass von etwa 20 Prozent anbieten." Zusätzlich gibt es seit 2015 die Button-Aktion. In der LGS-Geschäftsstelle kann man die Buttons, auch die der vergangenen zwei Jahre, für eine Schutzgebühr von 2 Euro erwerben. Wer beim Kauf einer Dauerkarte vier der möglichen sechs Motive vorlegt, erhält eine weitere Preisreduktion von 15 Prozent auf die bereits ermäßigte Dauerkarte. "In den ersten drei Wochen des Jahres 2018 wurden schon mehr als hundert Buttons verkauft", berichtet Heppeler.

Wer im Besitz eines Überlinger Sozialpasses ist, erhält eine Ermäßigung von 50 Prozent sowohl auf die Tages- als auch auf die Dauerkarte. Zudem bietet ein Block mit fünf Einzelkarten, der ausschließlich im Vorverkauf erhältlich ist, den Überlingern eine weitere Möglichkeit, an vergünstigte Karten zu kommen. Die fünf Tickets des Blocks können im Gegensatz zur personalisierten Dauerkarte an Freunde und Familie für den einmaligen Eintritt verteilt werden. Sie kosten 75 Euro statt der regulären 90 Euro. Die Landesgartenschau erstreckt sich auf einer Fläche von rund 11,5 Hektar. Auf dem Gelände der fünf Ausstellungsbereiche sind bis zu 3000 Veranstaltungen geplant, die alle im Eintrittspreis enthalten sind, sowohl bei der Tages- als auch bei der Dauerkarte.

Eintrittspreise

Tageskarten

normal: 18 Euro

ermäßigt: 15 Euro

mit Überlinger Sozialpass: 9 Euro

Jugend 13 bis 17 Jahre: 7 Euro

Kinder bis 12 Jahre: frei

Familie klein: 22 Euro (1 Erwachsener und beliebig viele eigene Kinder bis 17 Jahre)

Familie groß: 40 Euro (2 Erwachsene und beliebig viele eigene Kinder bis 17 Jahre)

Gruppe ab 20 Personen: 15 Euro

Dauerkarten

normal: 115 Euro

ermäßigt: 100 Euro

mit Überlinger Sozialpass: 57,50 Euro

Jugend 13 bis 17 Jahre: 55 Euro

Familie klein: 120 Euro

Familie groß: 235 Euro

Vorverkauf

Tageskarten Block mit fünf Tickets: 75 Euro

Dauerkarte normal: 95 Euro

Dauerkarte ermäßigt: 80 Euro

Dauerkarte mit Überlinger Sozialpass: 46 Euro

Dauerkarte Jugend 13 bis 17 Jahre: 40 Euro

Dauerkarte Familie klein: 95 Euro

Dauerkarte Familie groß: 190 Euro

Vorverkaufspreis gilt von 21. September 2019 bis 11. Januar 2020