Überlingen Landesgartenschau: Heppeler folgt auf Richter

Landschaftsarchitektin Edith Heppeler wird zweite Geschäftsführerin der Gesellschaft. Die ehemalige Konstanzerin tritt als Vertreterin von BW Grün die Nachfolge von Martin Richter an.

Überlingen – Die Gartenschau hat viele Gesichter, doch nun hat sie neben Roland Leitner ein neues zweites Gesicht an der Spitze. Die Technische Leitung in der Landesgartenschau Überlingen GmbH oblag der Landschaftsarchitektin Edith Heppeler (43) schon bisher. Als Abteilungsleiterin ist sie für Planung, Bau und Betrieb verantwortlich. Ab 1. Januar wird Heppeler nun zweite Geschäftsführerin in der Gesellschaft.

Als Repräsentantin der "BW Grün" tritt sie damit planmäßig die Nachfolge von Martin Richter an, der in der Regel die Anlaufphasen eher aus größerer Distanz begleitet. Doch nun geht es ans Eingemachte, die Gartenschauuhr in der Münsterstraße tickt ohne Pause, es sind nur noch 845 Tage bis zum Start und bei der LGS Überlingen GmbH werden die Kräfte gebündelt.

Ursprünglich war für die Geschäftsführer-Position wie unter anderem bei den Gartenschauen in Sigmaringen und Öhringen Annette Stoll-Zeitler vorgesehen gewesen. Doch hatte die Konstellation mit Jan Zeitler als Oberbürgermeister und Aufsichtsratsvorsitzender schon beim Wahlkampf im Herbst 2016 für Diskussionen gesorgt. Das ficht Edith Heppeler keineswegs an, die schon vor Annette Stoll-Zeitler im Überlinger LGS-Büro präsent war und gut mit der Kollegin harmoniert.

Wer könnte sich mehr auf die Landesgartenschau in Überlingen freuen als eine gebürtige Anrainerin und ein "Kind des Sees"? Edith Heppeler ist in Konstanz aufgewachsen, hat schon die Internationale Gartenschau in Rostock (2003) und die Bundesgartenschau in München (2005) begleitet und kann es kaum erwarten, bis die Landesgartenschau in Überlingen eröffnet wird. Geschäftsführer-Aufgaben hatte sie schon bei ihrer Tätigkeit als Partnerin in einem Landschaftsarchitekturbüro in Konstanz inne. Die nahende Gartenschau am See lockte sie dann 2015 zu BW Grün und seit 2016 arbeitet Heppeler in Überlingen.

"Seit richtig gebaut wird, ist die Stimmung in der Stadt viel besser geworden", sagt Edith Heppeler: Dazu hätten auch die zahlreichen Baustellenführungen beigetragen. "Die Leute haben gesehen, dass hier tatsächlich ein wunderbarer Park entsteht und die meisten waren begeistert."

Was im Gartenschaujahr wo platziert werde, sei noch in der Entwicklung. Derzeit liefen auch die konkreteren Planungen für die Grünvernetzung mit den Menzingerhausgärten und den Rosenobelgärten. Zunächst habe man die Ausstellung im Blick, aber auch die späteren Daueranlagen zur öffentlichen Nutzung.

"Deshalb brenne ich für Gartenschauen", sagt Edith Heppeler: "Man schafft etwas Bleibendes und nimmt die Bevölkerung mit. Dafür lohnt es sich auch zu kämpfen."

Auch wenn der Funke am Anfang eher langsam überspringe, sagt Edith Heppeler: "Viele Leute bekommen dann Lust auf Gartenschau und es entsteht eine ganz besondere Energie und ein Zug."

Zur Person

Edith Heppeler (43) ist in Konstanz aufgewachsen und hat in Neubrandenburg Landschaftsarchitektur studiert. Gartenschauluft geschnuppert hat sie schon bei der Internationalen Gartenschau in Rostock (2003) und bei der Bundesgartenschau in München (2005). Von 2011 bis 2015 arbeitete sie in einem Landschaftsarchitekturbüro in Konstanz. Seit mehr als zwei Jahren ist sie nun bei der BW Grün angestellt. Edith Heppeler ist verheiratet, hat zwei Grundschulkinder und lebt mit ihrer Familie in Oberuhldingen. Meist radelt sie mit dem Fahrrad ins Büro nach Überlingen und hat dabei gleich den ersten Seegenuss. (hpw)